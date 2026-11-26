Rețeaua de supermarketuri hard-discount MERE își încheie activitatea în România, după ce compania care opera magazinele, Torgservice RM, a ajuns în incapacitate de plată în urma înghețării conturilor bancare. Cei doi acționari ruși care dețin împreună 87% din capitalul firmei au fost incluși pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, pentru activități comerciale în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia. Între timp, procedura generală de insolvență a fost deschisă, iar producătorul român de mezeluri Diacarn Food intenționează să dezvolte un nou concept de magazine alimentare, ADIA, în spații comerciale ocupate anterior de MERE, potrivit Profit.ro.

Cum au blocat sancțiunile UE activitatea supermarketurilor MERE

Torgservice RM, compania care administra rețeaua MERE în România, este controlată de frații Serghei și Andrei Schneider, care dețin împreună 87% din capitalul social. Cei doi au fost incluși în vara anului 2026 pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, în baza Regulamentului UE nr. 269/2014, pentru activități comerciale desfășurate în teritoriile ucrainene ocupate de Federația Rusă, inclusiv Crimeea, Herson, Luhansk și Donețk.

Potrivit documentelor prezentate în instanță, fondurile și resursele economice ale companiei românești au fost considerate controlate de persoanele sancționate și, în consecință, au fost înghețate. Activitatea societății a fost blocată efectiv începând cu 23 iulie 2026, iar conturile bancare au fost înghețate la 29 iulie.

La 31 iulie, Torgservice RM avea 169 de angajați cu contracte active și alte cinci salariate aflate în concediu pentru creșterea copilului. Compania opera 16 supermarketuri și avea alte cinci unități amenajate și înregistrate ca puncte de lucru, pregătite pentru deschidere.

Deși ANAF a aprobat parțial, în august, solicitarea companiei de a utiliza o parte din fondurile înghețate pentru plata salariilor, a furnizorilor de servicii și a taxelor, măsura nu a fost suficientă pentru continuarea activității.

Potrivit documentelor depuse de societate, la 10 septembrie 2026, obligațiile scadente de peste 60 de zile depășeau 30,5 milioane de lei. Cea mai mare parte a datoriilor, aproximativ 27,8 milioane de lei, era către furnizorii de marfă. Alte restanțe includeau peste 1,09 milioane de lei pentru chirii și utilități și aproximativ 554.000 de lei reprezentând salariile nete aferente lunii august.

Compania trebuia să elibereze 21 de spații comerciale, după ce mai mulți proprietari reziliaseră contractele de închiriere din cauza neplății chiriilor.

Torgservice RM a intrat în insolvență

Compania a solicitat inițial intrarea în faliment, însă cererea a fost respinsă de instanță din cauza lipsei unor documente obligatorii, printre care balanța de verificare aferentă lunii august, lista creditorilor și evidența anumitor transferuri patrimoniale.

Ulterior, procedura generală de insolvență a fost deschisă în dosarul 40320/3/2026 de la Tribunalul București. Notificarea privind deschiderea procedurii a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență la 23 noiembrie 2026.

În paralel, documentele analizate de Profit.ro menționează cereri formulate de creditori ai companiei, cu creanțe care însumează aproximativ 640.000 de lei. Printre aceștia se află și producătorul de preparate din carne Diacarn Food, din județul Vrancea.

Diacarn Food pregătește magazinele ADIA în foste spații MERE

Închiderea rețelei MERE deschide calea unui nou proiect de retail alimentar. Diacarn Food, producător român de preparate și mezeluri din carne, intenționează să deschidă magazine în spații comerciale operate anterior de Torgservice RM.

Mutarea a fost deja semnalată în orașe precum Turda și Bistrița. Noul concept se va numi ADIA și este dezvoltat de compania din Focșani.

În mesajul transmis clienților, reprezentanții MERE au confirmat închiderea definitivă a magazinelor și au anunțat apariția noului concept comercial:

„Vă informăm că Magazinele MERE s-au închis definitiv. Vă mulțumim din suflet pentru fidelitatea, sprijinul și încrederea pe care ni le-ați acordat de-a lungul timpului! Deși această etapă se încheie, o nouă poveste plină de gust este foarte aproape! Suntem bucuroși să vă anunțăm deschiderea magazinului ADIA, un nou concept de magazin alimentar complet, dezvoltat ca un proiect de încredere al firmei Diacarn Food din Focșani.”

Diacarn Food a fost înființată în 2007, în județul Vrancea, și are sediul principal în Focșani, precum și o fabrică în Goleștii de Jos, comuna Cotești. Compania este cunoscută pe piață prin brandul „Bunătăți din Vrancea”, sub care comercializează produse din carne realizate după rețete tradiționale românești.

De la Svetofor la MERE: cum a ajuns rețeaua în România

Torgservice RM a intrat pe piața românească în 2017, cu un model de business hard-discount, prin care promova produse alimentare și nealimentare la prețuri cu aproximativ 20% mai mici decât cele practicate pe piață.

Rețeaua MERE face parte din grupul rusesc Svetofor, dezvoltat de familia Shnaider. Grupul a construit o prezență internațională prin magazine care se adresează în special consumatorilor cu venituri medii și reduse.

În România, compania a avut un parcurs financiar dificil. După opt ani consecutivi de pierderi, care au depășit cumulat 20 de milioane de lei, Torgservice RM a încheiat anul 2025 cu un profit net de 4,3 milioane de lei, la venituri totale de peste 154 de milioane de lei.

Rezultatul pozitiv nu a împiedicat însă blocajul activității din vara anului 2026, provocat de înghețarea fondurilor companiei în urma sancțiunilor europene care îi vizează pe acționarii săi principali.