Lidl România își diversifică strategia de extindere și ia în calcul închirierea spațiilor comerciale, inclusiv în zonele centrale ale orașelor, în loc să dețină toate proprietățile în care operează. Retailerul german a vândut deja 16 magazine către grupul imobiliar britanic M Core și va închiria spațiile respective, relatează Profit.ro.

Până acum, Lidl s-a bazat în principal pe dezvoltarea și deținerea propriilor magazine, prin intermediul diviziei imobiliare a companiei. Noua abordare îi permite însă să acceseze și locații în care achiziția terenurilor sau construcția unor unități proprii ar putea fi mai dificilă, în special în zonele centrale ale orașelor.

„Ne menținem angajamentul față de strategia noastră de expansiune la nivel național, urmărind să fim cât mai aproape de clienții noștri, inclusiv în zonele centrale ale orașelor. În acest sens, rămânem deschiși oportunităților de închiriere a unor noi spații comerciale”, au transmis reprezentanții Lidl România pentru Profit.ro.

M Core, cel mai mare proprietar de magazine închiriate către Lidl

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, retailerul german a vândut până acum 16 magazine către consorțiul format din M Core și Square 7, dar a rămas chiriaș în spațiile respective.

În plus, Lidl are în derulare, alături de același dezvoltator imobiliar, construcția altor șase spații comerciale, pe care le va închiria după finalizarea lucrărilor.

Astfel, M Core a devenit cel mai mare proprietar de magazine închiriate către Lidl România. Grupul este unul dintre cei mai activi investitori de pe piața parcurilor de retail din România și a anunțat investiții de peste 200 de milioane de euro în următorii doi ani.

Retailerul german a mai scos pe piață pachete de proprietăți formate din peste 20 de terenuri din mai multe localități din România, pe care sunt autorizate sau în curs de autorizare construcții de magazine Lidl. Valoarea de piață estimată a acestor proprietăți depășește 20 de milioane de euro, potrivit Profit.ro.

Lidl vrea să deschidă 200 de magazine noi până în 2030

Schimbarea modelului de dezvoltare vine în contextul unui nou plan de expansiune accelerată pe piața locală. Lidl urmărește să revină la un ritm mediu de aproximativ 30 de magazine noi pe an până în 2030.

Compania și-a bugetat peste 285 de milioane de euro pentru extinderea rețelei în anul financiar curent, cu 56% mai mult decât în anul precedent. Planul presupune deschiderea a peste 40 de magazine noi până la finalul lunii februarie 2027, când se încheie anul financiar al retailerului.

Obiectivul anunțat este deschiderea a 200 de magazine noi până în 2030, raportat la anul de referință 2024. Rețeaua Lidl din România a depășit deja pragul de 400 de unități.

În 2025, Lidl România a raportat o cifră de afaceri consolidată de peste 27,3 miliarde de lei net, în creștere cu peste 10% față de anul calendaristic precedent. Investițiile companiei au depășit 954 de milioane de lei în aceeași perioadă. Retailerul a anunțat că profitul realizat în 2025 va fi reinvestit integral în dezvoltarea rețelei locale.

Retailul atrage cele mai mari investiții pe piața imobiliară

Interesul pentru spațiile comerciale este susținut și de evoluția pieței imobiliare din România.

În trimestrul al treilea din 2026, sectorul de retail a reprezentat aproximativ 80% din volumul tranzacțiilor cu proprietăți comerciale, cu investiții de 282 de milioane de euro, potrivit unei analize CBRE.

În primele nouă luni ale anului, investițiile în retail au ajuns la 378 de milioane de euro, echivalentul a 62% din totalul pieței imobiliare comerciale. Acesta este cel mai bun rezultat pentru segmentul de retail din 2017 până în prezent.

Stocul modern de spații comerciale din România a ajuns la aproximativ 4,88 milioane de metri pătrați. Cu toate acestea, România are doar 238 de metri pătrați de spațiu modern de retail la 1.000 de locuitori, cea mai mică densitate dintre statele din Europa Centrală și de Est membre ale Uniunii Europene, potrivit CBRE.

Reprezentanții companiei de consultanță imobiliară consideră că piața locală are în continuare potențial de creștere, atât prin dezvoltarea de noi proiecte comerciale, cât și prin atragerea unor branduri internaționale.