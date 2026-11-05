Cele mai bune restaurante din lume în 2026. Spania recucerește topul mondial cu Asador Etxebarri

05 nov. 2026, HoReCa
Cele mai bune restaurante din lume în 2026. Spania recucerește topul mondial cu Asador Etxebarri
Foto: 7 canibales
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Premii speciale și alte distincții
  2. Lista completă cu cele mai bune 50 de restaurante din lume în 2026

Titlul de cel mai bun restaurant din lume revine în Spania. Asador Etxebarri, localul din Bizkaia condus de chef-ul Bittor Arginzoniz, a preluat ștafeta de la restaurantul peruan Maido (Lima) în cadrul celei de-a 24-a ediții a prestigioasei gale The 50 Best Restaurants, desfășurată la Teatrul Municipal din Lima, anunță El Pais.

Etxebarri, care își reconfirmă și titlul de cel mai bun restaurant din Europa, a urcat pe prima poziție după ce în ediția anterioară ocupase locul al doilea. Odată cu această victorie, intră în grupul exclusiv Best of the Best, alături de alte restaurante legendare din Spania precum elBulli, El Celler de Can Roca și Disfrutar, care au ocupat primul loc ăn acest top de-a lungul anilor.

Top 10 mondial și evoluția restauratelor spaniole

Pe podiumul mondial se află Gaggan (Bangkok) pe locul al doilea – desemnat și cel mai bun restaurant din Asia în 2026 – și Alchemist (Copenhaga) pe poziția a treia.

Premii speciale și alte distincții

Gala din Peru a adus recunoaștere și altor nume mari din gastronomie:

Ferran Adrià, celebrul chef al și mai celebrului restaurant El Bulli, a fost distins cu premiul de Icon al Gastronomiei, trofeul fiind ridicat de fratele său, Albert Adrià.

Somelierul Leslie Liu (Odette, Singapur) a primit premiul pentru cel mai bun responsabil de cramă.

Jessica Rosval (Al Gatto Verde, Modena) a fost premiată cu ocazia intrării restaurantului său direct pe locul 24.

Thailandezul Dej Kewkacha (Gaggan at Louis Vuitton) a fost desemnat cel mai bun cofetar din lume.

Lista completă cu cele mai bune 50 de restaurante din lume în 2026

Asador Etxebarri (Axpe, Spania) – Cel mai bun restaurant din Europa

Gaggan (Bangkok, Thailanda) – Cel mai bun restaurant din Asia

Alchemist (Copenhaga, Danemarca)

Quintonil (Ciudad de México, Mexic) – Cel mai bun restaurant din America Latină

Wing (Hong Kong)

The Chairman (Hong Kong)

Kjolle (Lima, Peru)

Kadeau (Copenhaga, Danemarca)

DiverXO (Madrid, Spania)

Plénitude (Paris, Franța)

Atomix (New York, SUA) – Cel mai bun restaurant din America de Nord

Sorn (Bangkok, Thailanda)

Mérito (Lima, Peru)

Sühring (Bangkok, Thailanda)

Odette (Singapur)

Tuju (São Paulo, Brazilia)

Mingles (Seul, Coreea de Sud)

Nusara (Bangkok, Thailanda)

Jan (München, Germania)

Piazza Duomo (Alba, Italia)

Meet the Bund (Shanghai, China)

Boragó (Santiago de Chile, Chile)

Vyn (Skyllinge, Suedia)

Al Gatto Verde (Modena, Italia)

Lasai (Rio de Janeiro, Brazilia)

Masque (Mumbai, India)

Reale (Castel di Sangro, Italia)

Trésind Studio (Dubai, EAU) – Cel mai bun restaurant din Orientul Mijlociu

Enigma (Barcelona, Spania)

Steirereck (Viena, Austria)

Celele (Cartagena, Columbia)

Potong (Bangkok, Thailanda)

Elkano (Getaria, Spania)

Le Coquillage (Saint-Meloir-des-Ondes, Franța)

La Colombe (Cape Town, Africa de Sud) – Cel mai bun restaurant din Africa

Ru Yuan (Hangzhou, China)

Nuema (Quito, Ecuador)

Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Italia)

Schloss Schauenstein (Fürstenau, Elveția)

Jordnaer (Copenhaga, Danemarca)

Onjium (Seul, Coreea de Sud)

Bozar (Bruxelles, Belgia)

Le Calandre (Rubano, Italia)

Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

Mayta (Lima, Peru)

El Chato (Bogotá, Columbia)

Le Louis XV – Alain Ducasse (Monte Carlo, Monaco)

Ikoyi (Londra, Marea Britanie)

Naar (Kasauli, India)

Saint Peter (Sydney, Australia) – Cel mai bun restaurant din Oceania.

Traducere realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

HoReCa
04 nov.
VIDEO | Alex Bodea, antreprenor din Iași: „Mi-e frică să nu ajungem la vremurile în care restaurantele să se deschidă doar în weekend sau doar la cină” / „Valoarea bonului mediu a scăzut cu 50%. Reușim să atragem oaspeți prin anumite promoții”
VIDEO | Alex Bodea, antreprenor din Iași: „Mi-e frică să nu ajungem la vremurile în care restaurantele să se deschidă doar în weekend sau doar la cină” / „Valoarea bonului mediu a scăzut cu 50%. Reușim să atragem oaspeți prin anumite promoții”
HoReCa
04 nov.
VIDEO | A intrat direct în bucătărie după ce a fost în Parlament. Alin Ignat (Atelierul de Cremeș): Eu stau la cratiță cu telul în mână. N-am avut nicio problemă în sensul ăsta, chiar mă bucur că fac ceea ce fac
VIDEO | A intrat direct în bucătărie după ce a fost în Parlament. Alin Ignat (Atelierul de Cremeș): Eu stau la cratiță cu telul în mână. N-am avut nicio problemă în sensul ăsta, chiar mă bucur că fac ceea ce fac
Retail
04 nov.
UPDATE Locuitorii din Washington au decis prin vot: Fără foie gras în restaurante și magazine / Interdicții au fost deja introduse în India, Israel și Brazilia / Interdicții au fost deja introduse în India, Israel și, mai recent, în Brazilia
UPDATE Locuitorii din Washington au decis prin vot: Fără foie gras în restaurante și magazine / Interdicții au fost deja introduse în India, Israel și Brazilia / Interdicții au fost deja introduse în India, Israel și, mai recent, în Brazilia
HoReCa
03 nov.
Deschiderea Marketta Food Hall, cel mai mare food hall din România, a fost amânată. Când va fi inaugurat proiectul din Floreasca
Deschiderea Marketta Food Hall, cel mai mare food hall din România, a fost amânată. Când va fi inaugurat proiectul din Floreasca
HoReCa
03 nov.
VIDEO | Cum s-a hotărât un fost politician să se apuce de facut cremeș. Alin Ignat: Dacă un produs e cerut, e momentul să te apuci să-l oferi publicului
VIDEO | Cum s-a hotărât un fost politician să se apuce de facut cremeș. Alin Ignat: Dacă un produs e cerut, e momentul să te apuci să-l oferi publicului
Recomandări
Mediafax
Creier de miel și ochi comestibili, servite într-un restaurant de top. Cât plătesc clienții pentru o cină de șase ore
G4Media
Cristian Preda: Nicușor Dan a făcut aceeași greșeală ca Iohannis după ce și-a pus șapca MAGA. „A pariat pe Donald Trump” / Nicușor Dan n-a obținut nici măcar o șapcă
Economedia
Nazare nu exclude taxe și impozite noi în 2027
Mediafax Italia
Trucul italienilor: DE CE SĂ PUI bicarbonat în mașina de spălat?!
Mediafax Spania
ADIO căzilor de duș! De ce vor dispărea curând din băi?!
CSID
A cumpărat broccoli din supermarket, dar când a ajuns acasă a avut parte de un șoc. Ce se ascundea în buchețelele legumei: „O să mă fac că nu văd”
CSID
Alimentul redus cu 33% la Lidl din care poți face sirop pentru tuse. Rețeta naturală din bucătăria bunicii, cu bani puțini

Cele mai noi articole

Copiii cu autism de la Centrul „Micul Prinț” au pregătit prăjituri pentru comunitate. Micii cofetari învață nu doar să gătească, ci și să guste
Copiii cu autism de la Centrul „Micul Prinț” au pregătit prăjituri pentru comunitate. Micii cofetari învață nu doar să gătească, ci și să guste
A dat lovitura cu o rasă rară de gâște: Un fermier din Botoșani câștigă 100 de euro pe un singur boboc și 3.000 de euro din două familii / „În primul an îți recuperezi toată investiția”
A dat lovitura cu o rasă rară de gâște: Un fermier din Botoșani câștigă 100 de euro pe un singur boboc și 3.000 de euro din două familii / „În primul an îți recuperezi toată investiția”
Mielul „Pablo”, prins pe autostradă în timp ce mânca chipsuri în mașina unor traficanți / Câinele polițist a descoperit droguri de aproape 15.000 de lire sub scaunul pasagerului
Mielul „Pablo”, prins pe autostradă în timp ce mânca chipsuri în mașina unor traficanți / Câinele polițist a descoperit droguri de aproape 15.000 de lire sub scaunul pasagerului
Sprijin pentru crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița. MADR a lansat proiectul pentru 2026
Sprijin pentru crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița. MADR a lansat proiectul pentru 2026
Un bucătar italian a fost concediat după ce a refuzat să prepare pizza cu ananas / „Este o insultă la adresa culturii mele”
Un bucătar italian a fost concediat după ce a refuzat să prepare pizza cu ananas / „Este o insultă la adresa culturii mele”