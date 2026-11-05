Titlul de cel mai bun restaurant din lume revine în Spania. Asador Etxebarri, localul din Bizkaia condus de chef-ul Bittor Arginzoniz, a preluat ștafeta de la restaurantul peruan Maido (Lima) în cadrul celei de-a 24-a ediții a prestigioasei gale The 50 Best Restaurants, desfășurată la Teatrul Municipal din Lima, anunță El Pais.
Etxebarri, care își reconfirmă și titlul de cel mai bun restaurant din Europa, a urcat pe prima poziție după ce în ediția anterioară ocupase locul al doilea. Odată cu această victorie, intră în grupul exclusiv Best of the Best, alături de alte restaurante legendare din Spania precum elBulli, El Celler de Can Roca și Disfrutar, care au ocupat primul loc ăn acest top de-a lungul anilor.
Top 10 mondial și evoluția restauratelor spaniole
Pe podiumul mondial se află Gaggan (Bangkok) pe locul al doilea – desemnat și cel mai bun restaurant din Asia în 2026 – și Alchemist (Copenhaga) pe poziția a treia.
Gala din Peru a adus recunoaștere și altor nume mari din gastronomie:
Ferran Adrià, celebrul chef al și mai celebrului restaurant El Bulli, a fost distins cu premiul de Icon al Gastronomiei, trofeul fiind ridicat de fratele său, Albert Adrià.
Somelierul Leslie Liu (Odette, Singapur) a primit premiul pentru cel mai bun responsabil de cramă.
Jessica Rosval (Al Gatto Verde, Modena) a fost premiată cu ocazia intrării restaurantului său direct pe locul 24.
Thailandezul Dej Kewkacha (Gaggan at Louis Vuitton) a fost desemnat cel mai bun cofetar din lume.
Asador Etxebarri (Axpe, Spania) – Cel mai bun restaurant din Europa
Gaggan (Bangkok, Thailanda) – Cel mai bun restaurant din Asia
Alchemist (Copenhaga, Danemarca)
Quintonil (Ciudad de México, Mexic) – Cel mai bun restaurant din America Latină
Wing (Hong Kong)
The Chairman (Hong Kong)
Kjolle (Lima, Peru)
Kadeau (Copenhaga, Danemarca)
DiverXO (Madrid, Spania)
Plénitude (Paris, Franța)
Atomix (New York, SUA) – Cel mai bun restaurant din America de Nord
Sorn (Bangkok, Thailanda)
Mérito (Lima, Peru)
Sühring (Bangkok, Thailanda)
Odette (Singapur)
Tuju (São Paulo, Brazilia)
Mingles (Seul, Coreea de Sud)
Nusara (Bangkok, Thailanda)
Jan (München, Germania)
Piazza Duomo (Alba, Italia)
Meet the Bund (Shanghai, China)
Boragó (Santiago de Chile, Chile)
Vyn (Skyllinge, Suedia)
Al Gatto Verde (Modena, Italia)
Lasai (Rio de Janeiro, Brazilia)
Masque (Mumbai, India)
Reale (Castel di Sangro, Italia)
Trésind Studio (Dubai, EAU) – Cel mai bun restaurant din Orientul Mijlociu
Enigma (Barcelona, Spania)
Steirereck (Viena, Austria)
Celele (Cartagena, Columbia)
Potong (Bangkok, Thailanda)
Elkano (Getaria, Spania)
Le Coquillage (Saint-Meloir-des-Ondes, Franța)
La Colombe (Cape Town, Africa de Sud) – Cel mai bun restaurant din Africa
Ru Yuan (Hangzhou, China)
Nuema (Quito, Ecuador)
Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Italia)
Schloss Schauenstein (Fürstenau, Elveția)
Jordnaer (Copenhaga, Danemarca)
Onjium (Seul, Coreea de Sud)
Bozar (Bruxelles, Belgia)
Le Calandre (Rubano, Italia)
Don Julio (Buenos Aires, Argentina)
Mayta (Lima, Peru)
El Chato (Bogotá, Columbia)
Le Louis XV – Alain Ducasse (Monte Carlo, Monaco)
Ikoyi (Londra, Marea Britanie)
Naar (Kasauli, India)
Saint Peter (Sydney, Australia) – Cel mai bun restaurant din Oceania.
Traducere realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.
Conținut editorial asistat de inteligența artificială.
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