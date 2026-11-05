Sprijin pentru crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița. MADR a lansat proiectul pentru 2026

05 nov. 2026, Agribusiness
Sprijin pentru crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița. MADR a lansat proiectul pentru 2026
Porci Mangalița FOTO Alin Neamțu
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Cuprins
  1. Condițiile obligatorii pentru acordarea ajutorului financiar
  2. Termene de depunere și data limită pentru plăți
  3. Declarația ministrului Agriculturii

Crescătorii de porci de reproducție din rasele autohtone Bazna și Mangalița ar putea beneficia în 2026 de un ajutor de minimis de 2.300 de lei pe an pentru fiecare scroafă, în cadrul unei scheme de sprijin financiare cu un buget total alocat de 2 milioane de lei, anunță Agerpres.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat în transparență decizională proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea acestei măsuri de sprijin. Potrivit reprezentanților ministerului, valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei singure întreprinderi nu poate depăși pragul de 50.000 de euro pe o perioadă de 3 ani.

Condițiile obligatorii pentru acordarea ajutorului financiar

Pentru a fi eligibili la plata sprijinului de stat, fermierii trebuie să îndeplinească mai multe criterii tehnice și sanitar-veterinare:

  • Să dețină exploatații autorizate ori înregistrate sanitar-veterinar și să aibă registrul exploatației completat la zi.
  • Scroafele de reproducție Bazna sau Mangalița pentru care se solicită sprijinul trebuie să fie înscrise în secțiunea principală a Registrului Genealogic, identificate și înregistrate în Baza Națională de Date (BND).
  • Animalele deținute la data depunerii cererii trebuie să fi fătat pe parcursul anului 2026. Fermierul trebuie să facă dovada livrării spre comercializare a cel puțin 4 purcei per scroafă, cu o greutate minimă de 8 kg pe cap.
  • Solicitanții trebuie să efectueze testul ADN pentru fiecare scroafă vizată de program și să prezinte documentul justificativ oficial.

Termene de depunere și data limită pentru plăți

Dosarele și cererile de înscriere se vor depune la sediile Direcțiilor pentru Agricultură Județene (DAJ) în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care Hotărârea de Guvern va intra în vigoare și va fi publicată în Monitorul Oficial.

Viramentul efectiv al ajutoarelor financiare către crescătorii eligibili se va realiza până la data de 18 decembrie 2026.

Declarația ministrului Agriculturii

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu, a subliniat importanța menținerii acestor ajutoare dedicate raselor tradiționale românești: „Am susținut de fiecare dată că zootehnia românească trebuie încurajată prin măsuri concrete, care să ajungă direct la fermieri. Continuăm acest demers și în 2026, prin schema de sprijin dedicată crescătorilor de porci din rasele Bazna și Mangalița. Obiectivul nostru este clar: să creștem efectivele de animale, să dezvoltăm fermele românești și să susținem producția autohtonă.”

Conținut editorial asistat de inteligența artificială.

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