Copiii cu autism de la Centrul „Micul Prinț” au pregătit prăjituri pentru comunitate. Micii cofetari învață nu doar să gătească, ci și să guste

05 nov. 2026, Articole / Reportaje
Copiii cu autism de la Centrul „Micul Prinț" au pregătit prăjituri pentru comunitate. Micii cofetari învață nu doar să gătească, ci și să guste
foto Unsplash
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Cuprins
  1. Dotări moderne pentru atelierele de gătit și depășirea barierelor alimentare
  2. Delicii preparate chiar de copilași
  3. Un centru de referință pentru întreaga regiune

O parte dintre copiii care beneficiază de serviciile Centrului de Resurse și Referință „Micul Prinț” din Bistrița au îmbrăcat joi șorțurile de cofetari, transformându-se pentru câteva ore în bucătari iscusiți. Tinerii și-au pus în valoare abilitățile gastronomice în fața unui grup de invitați speciali, antreprenori din industria Horeca și reprezentanți ai instituțiilor publice locale.

Evenimentul a marcat finalul proiectului „Din terapie în viața reală – dezvoltarea abilităților de viață independentă pentru copii și adolescenți cu tulburări de neurodezvoltare”, derulat de Asociația Autism Europa și finanțat nerambursabil din bugetul local al municipiului Bistrița pe anul 2026.

Dotări moderne pentru atelierele de gătit și depășirea barierelor alimentare

Fondurile obținute prin proiectul municipal au fost direcționate către echiparea completă a bucătăriei centrului, un element esențial pentru continuitatea atelierelor de gătit pe care asociația le organizează săptămânal de mai bine de cinci ani.

Președinta Asociației Autism Europa Bistrița, Ana Dragu, a explicat impactul direct al acestei inițiative asupra dezvoltării copiilor:

„În primul rând, am decis să accesăm un proiect pentru că am vrut să dotăm bucătăria. Ne lipseau foarte multe lucruri: un frigider, o mașină de spălat vase, tăvi, air fryer, mașină de gofre, mașină de brioșe. Copiii noștri fac tot mai multe lucruri și nu mai aveam mijloacele tehnice. Grup de abilități de viață independentă îi spunem noi și are loc în fiecare joi. Cei care sunt ceva mai mărișori și interesați participă săptămânal și le place foarte mult și au învățat să mănânce – pentru că mulți dintre ei au probleme alimentare și refuză multe alimente. Dar, făcându-le ei, au învățat cumva să guste și să mănânce.”

Delicii preparate chiar de copilași

Invitații la eveniment, proprietari de restaurante și cofetării din Bistrița, alături de conducerea Primăriei Bistrița, ISJ Bistrița-Năsăud, CJRAE și AJPIS, au avut ocazia să guste o gamă variată de bunătăți preparate de copii: brioșe, covrigei, turtă dulce, acadele, bomboane și tradiționalul hencleș săsesc. De asemenea, oaspeții i-au putut urmări pe tineri în timp ce decorau brioșele cu cremă, vișine și ciocolată.

Ana Dragu a tras un semnal de alarmă privind riscul de izolare la care sunt expuși tinerii cu tulburări din spectrul autist după finalizarea studiilor, subliniind importanța integrării lor active:

„Tinerii neurodivergenți, în momentul în care termină școala, sunt înghițiți de sistem și sunt închiși în casă, nu mai au nicio activitate, nu au unde să meargă, nu au venituri suficiente ca să își permită mai nimic. Noi vrem să arătăm că, în anumite condiții, într-adevăr, cu sprijin și suport, uite ce lucruri minunate pot să facă.”

Un centru de referință pentru întreaga regiune

În prezent, Centrul de Resurse și Referință în Autism „Micul Prinț” din Bistrița asigură servicii de specialitate pentru 60 de copii din județul Bistrița-Năsăud și din județele învecinate (Mureș, Maramureș, Suceava și Cluj).

Printre beneficiarii centrului se numără copii ai unor familii de români întinse din străinătate, în special din Marea Britanie și Spania, unde diagnosticul nu a fost urmat de servicii adecvate de terapie, dar și copii din familiile de refugiați din Ucraina. Reprezentanții asociației își doresc ca acest atelier să inspire noi parteneriate locale care să le ofere tinerilor oportunități reale de integrare pe piața muncii sau în proiecte comunitare.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială.

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