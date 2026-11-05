Un control rutier pe autostrada M74, în apropiere de Glasgow, s-a transformat într-o întâmplare greu de imaginat. Polițiștii au oprit un Volkswagen Golf în care se aflau trei persoane și au descoperit pe bancheta din spate un miel care mânca dintr-o pungă cu chipsuri. Animalul, numit Pablo după celebrul traficant de droguri Pablo Escobar, se afla într-o mașină în care au fost găsite ulterior cocaină și heroină în valoare de 14.690 de lire sterline. Unul dintre pasageri a fost condamnat pentru deținerea drogurilor în vederea distribuirii, dar a evitat închisoarea, relatează STV News.

Incidentul s-a petrecut pe 22 aprilie 2023, în jurul orei 18:10. Volkswagenul Golf era condus de Lindsey Sangster, în vârstă de 41 de ani, iar pe scaunul pasagerului se afla John McNeil, în vârstă de 56 de ani. Un al treilea bărbat era pe bancheta din spate, alături de miel.

Un miel care mânca chipsuri, descoperit într-un Volkswagen Golf oprit pe autostradă

Sergentul Nick Twigg a povestit în instanță că, în timpul controlului, a observat mielul aflat pe bancheta din spate și a întrebat-o pe șoferiță de unde provenea animalul. McNeil a intervenit și i-a spus polițistului că Sangster era „ucenică de ciobăniță” („trainee shepherdess”).

Procurorul Julianna Keenan l-a întrebat pe polițist dacă existau dovezi care să susțină explicația oferită de cei doi.

„Nu. În acel moment, mielul mânca o pungă cu chipsuri lăsată pe bancheta din spate. Nu existau sticle”, a răspuns sergentul Twigg.

Potrivit relatării din instanță, cei doi au susținut că găsiseră animalul într-o poziție periculoasă, pe mijlocul drumului, și că încercaseră să îl salveze.

Polițistul a mai declarat că Sangster părea nervoasă în timpul discuției, își mișca frecvent mâinile și evita să îl privească direct. McNeil gesticula mult și răspundea în locul șoferiței la întrebările agenților. După ce au coborât din mașină, cei doi au început să se certe, potrivit declarației martorului.

În timpul verificărilor inițiale, polițiștii au găsit o pipă de sticlă în buzunarul portierei șoferului. Alte pipe au fost confiscate de la McNeil și de la bărbatul aflat pe bancheta din spate. Sangster a fost încătușată, iar mașina a fost dusă la o secție de poliție din Glasgow pentru o percheziție amănunțită.

Câinele polițist Billy a descoperit cocaină și heroină de aproape 15.000 de lire

În timpul percheziției, câinele polițist Billy a semnalat prezența drogurilor sub scaunul pasagerului din față. Agenții au găsit acolo două pungi: una conținea cocaină evaluată la 4.640 de lire sterline, iar cealaltă heroină în valoare de 10.050 de lire sterline.

Oh ewe! Officers from #GlasgowRP stopped this vehicle (not a Lamborghini!) on the #M74 J3 NB yesterday. In addition to this wee fella roughly £10k in Class A drugs were recovered with assistance from @PSOSDogs. Driver further arrested for failing the roadside swap for cocaine. https://t.co/K2HItyaVN9 — Road Policing Scotland (@PSOSRoads) April 23, 2023



Analizele au arătat că puritatea cocainei era de cel puțin 76%. Ofițerii au considerat că drogurile erau destinate distribuirii, nu consumului personal, având în vedere cantitatea descoperită.

Valoarea totală a substanțelor se ridica la 14.690 de lire sterline.

Ce au spus cei doi despre mielul numit Pablo

În fața instanței, McNeil a susținut că mielul nu fusese furat, ci salvat. Bărbatul a declarat că se întorceau spre Ayrshire după o deplasare la Edinburgh, unde celălalt pasager mersese pentru a cumpăra o mașină.

Potrivit versiunii sale, cei doi ar fi găsit mielul pe mijlocul drumului. McNeil a spus că animalul era deshidratat și părea că nu fusese hrănit de câteva ore. El a susținut că avea experiență în îngrijirea animalelor, deoarece lucrase în trecut alături de tatăl său, fost contractor în domeniul agricol.

Bărbatul a mai afirmat că intenționa să ducă mielul înapoi la proprietar, deoarece animalul avea marcaje de identificare pe urechi. Atât McNeil, cât și Sangster au negat că ar fi știut despre existența drogurilor în mașină.

Avocatul apărării, David McCaig, a întrebat-o pe Sangster dacă McNeil și-a asumat responsabilitatea pentru decizia de a ajuta mielul găsit într-o poziție periculoasă.

„Da”, a răspuns aceasta.

Animalul aparținea fermei North Lanrigg din Motherwell, Lanarkshire, deținută de fermiera Kirsty Mair. Aceasta nu le dăduse celor doi permisiunea de a lua mielul.

Acuzația referitoare la primirea sau păstrarea ilegală a animalului a fost retrasă în timpul procesului, întrucât nu fusese raportat niciun furt la momentul respectiv. Mielul a fost dus la o fermă din Ayrshire, unde a rămas între 48 și 72 de ore, apoi a fost returnat proprietarei.

Unul dintre pasageri a evitat închisoarea, deși a fost condamnat pentru trafic de droguri

În septembrie 2026, John McNeil și Lindsey Sangster au fost găsiți vinovați, la Tribunalul Sheriff din Glasgow, pentru deținerea de cocaină și diamorfină în vederea distribuirii.

La audierea pentru stabilirea pedepsei, avocata lui McNeil, Bronwyn Moore, a declarat că acesta lucrează în prezent ca șef de echipă la o companie de construcții. Ea a explicat că, la momentul comiterii faptelor, bărbatul avea un stil de viață haotic, marcat de consumul de droguri.

„El acceptă că, la momentul respectiv, ducea un stil de viață extrem de haotic, alimentat de consumul de droguri. Recunoaște deschis că se afla în punctul cel mai grav al dependenței sale și că avea legături cu mai multe persoane care duceau un stil de viață asemănător”, a declarat avocata.

Aceasta a adăugat că McNeil acceptă verdictul juriului și recunoaște că stilul său de viață l-a adus în situația în care se află.

Pe 2 noiembrie 2026, judecătorul Tony Kelly l-a condamnat la 300 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității și la monitorizare electronică timp de șase luni. În această perioadă, McNeil trebuie să rămână în locuință în fiecare noapte, între orele 20:00 și 05:00.

Judecătorul a explicat că infracțiunile erau suficient de grave pentru a justifica o pedeapsă cu închisoarea, însă a ținut cont de vechimea faptelor și de faptul că bărbatul nu mai comisese alte infracțiuni între timp. Riscul de recidivă a fost evaluat ca fiind scăzut.

„Înțelegeți că aceste infracțiuni sunt suficient de grave pentru a merita o pedeapsă cu închisoarea. Voi renunța la aplicarea unei pedepse privative de libertate, având în vedere vechimea acestor fapte și faptul că nu există alte infracțiuni pentru care să fiți judecat”, a declarat judecătorul.

Lindsey Sangster a fost judecată și pentru că se afla sub influența drogurilor în momentul în care conducea mașina. Ea a pledat vinovată în cadrul unei proceduri separate și a primit interdicție de a conduce timp de 18 luni, precum și obligația de a presta 100 de ore de muncă în folosul comunității.

Sangster nu s-a prezentat la termenul din 2 noiembrie, când urma să fie pronunțată pedeapsa lui McNeil, iar instanța a emis un mandat de arestare pe numele ei.

Ce a spus proprietara mielului după ce Pablo s-a întors la fermă

După ce mielul a fost recuperat, proprietara sa, Kirsty Mair, a comentat întâmplarea cu umor.

„Morala poveștii este că poate ar fi bine să pui crotalii mieilor cât mai devreme. Sau poate este o lecție pentru traficanții de droguri: dacă vreți să treceți neobservați, nu furați un miel și nu îl transportați pe bancheta din spate a unei mașini care circulă pe autostradă”, a spus aceasta.

Fermiera a confirmat că Pablo este bine și că s-a întors la fermă, unde se află acum alături de ceilalți miei.

„Pur și simplu nu ai putea inventa așa ceva. Ar fi fost o farsă grozavă de 1 aprilie, dacă nu s-ar fi întâmplat cu adevărat”, a mai declarat Kirsty Mair.