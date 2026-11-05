Botoșăneanul Andrei Ciobanu crește de aproximativ trei ani gâște din rase grele, printre care și gâște din rasa Holmogor. Deși nu vorbește încă despre o fermă comercială, crescătorul spune că există o cerere ridicată pentru aceste păsări de rasă, iar activitatea poate deveni o afacere de nișă cu venituri considerabile, scrie Agrointeligența.

Andrei Ciobanu a povestit că a început creșterea gâștelor Holmogor după ce a descoperit rasa pe internet și a fost atras de aspectul și dimensiunile impresionante ale păsărilor.

„Am văzut la alții pe internet, mi-a plăcut. Sunt niște gâște deosebite. În primul rând, greutatea. Sunt mai masive, au niște caracteristici, sunt altceva. În prezent, am 40 de exemplare Holmogor și alte 20 de gâște dintr-o rasă adusă din Germania. Pentru reproducție, am cumpărat păsări de matcă din Ucraina și Germania iar exemplarele pe care le cresc sunt de rasă pură”, a explicat fermierul pentru Agrointeligeța.

Exemplare de 15 kilograme și provocările reproducției

Gâștele Holmogor sunt apreciate în primul rând pentru dimensiunile impresionante: masculii ajung, în funcție de exemplar, la 12-15 kilograme, în timp ce femelele pot cântări între 9 și 12 kilograme.

„Anul trecut am avut un mascul care, la doar cinci luni, cântărea 12,8 kilograme. Pe lângă greutate, pentru păstrarea caracteristicilor rasei sunt importante forma corpului, gâtul, ciocul, barba și faldurile. Tocmai aceste particularități fac diferența dintre o pasăre de rasă și una obișnuită”, a detaliat crescătorul.

Creșterea unor astfel de păsări nu este însă lipsită de dificultăți, deoarece rasele grele se reproduc mai greu, iar masculii au nevoie de condiții adecvate pentru împerechere.

„Cu cât ajungi mai în vârf, adică să atingă standardul, cu atât nu mai reproduce nimic. O femelă de Holmogor poate produce aproximativ 15-30 de ouă într-un ciclu, însă nu toate sunt fertile. De aceea eu prefer să comercializez boboci și tineret, nu ouă. Alimentația și condițiile de creștere au un rol important în dezvoltarea păsărilor. În prima lună, bobocii primesc furaj starter, însă ulterior o mare parte din hrană este reprezentată de verdeață. Aproximativ 70% din alimentația gâștelor este formată din verdeață. Păsările din rasa Holmogor sunt crescute în libertate și au acces permanent la apă, este un aspect esențial. În gospodărie au fost amenajate bazine, iar gâștele nu sunt ținute închise în padocuri. Dacă cresc în mediul lor, cât mai aproape de mediul lor, ele se dezvoltă foarte, foarte bine”, a mai spus crescătorul.

Bobocii se vând cu 100 de euro bucata: peste 3.000 de euro obținuți din două familii

Piața pentru gâștele Holmogor este restrânsă, dar cererea este ridicată în rândul crescătorilor și pasionaților din întreaga țară care doresc să-și formeze sau să-și îmbunătățească efectivele. Anul trecut, Andrei Ciobanu a avut mai multe cereri decât a putut onora.

„Prețul unui exemplar de Holmogor poate depăși 1.000 de lei, în funcție de vârstă, caracteristici și calitatea genetică. Bobocii de gâște Holmogor au fost vânduți inițial cu aproximativ 100 de euro bucata, iar ulterior prețul a crescut, pe măsură ce a existat și cererea pe piață. Anul trecut am avut două familii de gâște, fiecare formată dintr-un mascul și două femele. Din acestea am reușit să obțin aproximativ 23 de boboci. Am păstrat pentru mine doar unul sau doi și am vândut restul. Am scos undeva la peste 3.000 de euro”, a afirmat Andrei Ciobanu.

El consideră că, în condițiile în care reproducția reușește, investiția inițială poate fi recuperată chiar din primul an.