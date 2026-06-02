Medicii și nutriționiștii subliniază adesea că sănătatea nu depinde de un singur aliment-minune, ci de un stil alimentar echilibrat și diversificat. În acest context, cercetătoarea Jennifer Di Noia, profesor asociat la William Paterson University din Statele Unite, a publicat în 2014 un studiu care a încercat să răspundă unei întrebări simple: care sunt fructele și legumele cu cea mai mare densitate nutritivă?

Ce înseamnă „fructe și legume powerhouse”

În cercetarea sa, Di Noia a folosit termenul „powerhouse fruits and vegetables” (PFV) pentru a descrie alimentele vegetale asociate cu un risc mai redus de boli cronice și care furnizează cantități importante de nutrienți esențiali.

Pentru a intra în această categorie, un fruct sau o legumă trebuia să ofere cel puțin 10% din necesarul zilnic recomandat pentru 17 nutrienți importanți la fiecare 100 de calorii consumate.

Nutrienții analizați în studiu

Lista nutrienților luați în calcul a inclus:

potasiu;

fibre;

proteine;

calciu;

fier;

tiamină;

riboflavină;

niacină;

folat;

zinc;

vitamina A;

vitamine din complexul B;

vitamina C;

vitamina D;

vitamina E;

vitamina K.

Acești nutrienți au fost considerați importanți pentru sănătatea publică de către Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și Institute of Medicine din SUA.

Cu cât un aliment furniza mai mulți dintre acești nutrienți raportat la aportul caloric, cu atât primea un scor mai mare de densitate nutritivă.

Autoarea studiului a precizat însă că metoda nu surprinde toate beneficiile posibile ale alimentelor. Există numeroși compuși bioactivi, antioxidanți și fitonutrienți care nu au fost incluși în calcul, ceea ce înseamnă că unele fructe și legume foarte sănătoase pot fi subevaluate de acest sistem.

Clasamentul celor 41 de fructe și legume cu cea mai mare densitate nutritivă

Din cele 47 de alimente analizate, 41 au îndeplinit criteriile pentru a fi considerate „powerhouse fruits and vegetables”, adică fructe și legume cu o densitate nutritivă foarte ridicată și asociate cu un risc mai redus de boli cronice.

Pe primul loc s-a clasat năsturelul, care a obținut scorul perfect de 100.

Clasamentul complet este următorul:

Năsturel (watercress) – 100,00 Varză chinezească Napa – 91,99 Mangold (chard) – 89,27 Frunze de sfeclă – 87,08 Spanac – 86,43 Cicoare – 73,36 Salată verde cu frunze – 70,73 Pătrunjel – 65,59 Salată romaine – 63,48 Varză collard – 62,49 Frunze de nap – 62,12 Frunze de muștar – 61,39 Andivă – 60,44 Chives (ceapă pentru frunze) – 54,80 Kale – 49,07 Frunze de păpădie – 46,34 Ardei roșu – 41,26 Rucola – 37,65 Broccoli – 34,89 Dovleac – 33,82 Varză de Bruxelles – 32,23 Ceapă verde – 27,35 Gulie – 25,92 Conopidă – 25,13 Varză – 24,51 Morcov – 22,60 Roșii – 20,37 Lămâie – 18,72 Salată iceberg – 18,28 Căpșuni – 17,59 Ridichi – 16,91 Dovleac de iarnă (toate varietățile) – 13,89 Portocală – 12,91 Lime – 12,23 Grapefruit roz și roșu – 11,64 Nap suedez (rutabaga) – 11,58 Nap – 11,43 Mure – 11,39 Praz – 10,69 Cartof dulce – 10,51 Grapefruit alb – 10,47

Fructele și legumele care nu au intrat în clasament

Șase dintre alimentele analizate nu au atins pragul minim necesar pentru a fi considerate PFV:

zmeură;

mandarine;

merișoare;

usturoi;

ceapă;

afine.

Rezultatul nu înseamnă că aceste alimente sunt nesănătoase. Studiul a evaluat strict densitatea anumitor nutrienți raportată la aportul caloric și nu a inclus numeroși compuși benefici pentru sănătate, precum polifenolii și alți antioxidanți.

O dietă sănătoasă înseamnă diversitate

Chiar dacă năsturelul a obținut cel mai mare scor, specialiștii subliniază că sănătatea nu depinde de consumul unui singur aliment.

British Heart Foundation recomandă o alimentație bogată într-o varietate de fructe și legume, deoarece diversitatea alimentară contribuie la un aport mai larg de vitamine, minerale, fibre și compuși vegetali benefici. Consumul regulat de produse vegetale de diferite culori și tipuri este asociat cu o sănătate cardiovasculară mai bună și cu un risc mai redus de boli cronice.