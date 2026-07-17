Alimintația nu poate preveni complet apariția cancerului, însă poate influența semnificativ riscul de îmbolnăvire. Medicii oncologi atrag atenția că nu contează doar ce alimente alegem, ci și modul în care le gătim. Iar când vine vorba despre uleiul folosit în bucătărie, recomandarea lor este aproape unanimă: uleiul de măsline extravirgin.

Cancerul este determinat de o combinație de factori, printre care predispoziția genetică, infecțiile, expunerea la substanțe nocive, fumatul, consumul de alcool, obezitatea și sedentarismul. Totuși, stilul de viață rămâne unul dintre puținii factori asupra cărora putem interveni.

Potrivit medicului oncolog Amar Rewari, șeful secției de radioterapie oncologică din cadrul Luminis Health și profesor asociat la Johns Hopkins School of Medicine, alimentația este unul dintre cei mai importanți factori modificabili în prevenția cancerului.

„Dieta joacă un rol important în prevenirea cancerului, alături de renunțarea la fumat, controlul greutății, activitatea fizică și limitarea consumului de alcool”, explică specialistul.

Un stil de viață sănătos poate reduce riscul de cancer cu până la 40%

Studiile arată că adoptarea unei alimentații echilibrate și a unui stil de viață sănătos poate reduce riscul de apariție a cancerului cu aproximativ 30-40%.

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Medicii recomandă o dietă bazată în principal pe:

legume și fructe;

cereale integrale;

leguminoase și alte surse de proteine vegetale;

proteine slabe de origine animală;

alimente cât mai puțin procesate.

Oncologul Ezekiel Emanuel subliniază că un aport ridicat de fibre este asociat cu un risc mai scăzut pentru mai multe tipuri de cancer, inclusiv cancer colorectal, esofagian, de sân și de prostată.

În același timp, chiar și consumul moderat de alcool este asociat cu un risc crescut pentru unele forme de cancer.

Uleiul recomandat de toți cei trei oncologi

Întrebați ce ulei folosesc cel mai des acasă, trei medici oncologi au oferit același răspuns: uleiul de măsline extravirgin.

Potrivit unei cercetări publicate în revista PLoS One, consumul zilnic de ulei de măsline extravirgin a fost asociat cu un risc cu aproximativ 31% mai mic de apariție a cancerului.

Explicația ține de compoziția sa. Uleiul de măsline extravirgin este bogat în:

antioxidanți;

grăsimi mononesaturate;

compuși cu efect antiinflamator.

Inflamația cronică și stresul oxidativ sunt considerate factori care pot favoriza dezvoltarea tumorilor, iar o alimentație bogată în astfel de nutrienți poate contribui la reducerea acestor procese.

Ca alternativă, medicul Amar Rewari spune că mai folosește și ulei de avocado, care are proprietăți asemănătoare.

Uleiul de rapiță, mai sănătos decât cred mulți

Pentru cei care caută o variantă mai accesibilă și cu gust neutru, oncologul Ezekiel Emanuel spune că și uleiul de rapiță este o alegere bună.

Specialistul susține că acest ulei a fost criticat pe nedrept în ultimii ani. Deși conține mai puțini antioxidanți decât uleiul de măsline extravirgin, este bogat în grăsimi nesaturate și a fost asociat în studii cu scăderea colesterolului, îmbunătățirea sensibilității la insulină și un risc mai redus pentru anumite tipuri de cancer comparativ cu uleiul de porumb.

Mai important decât uleiul este modul în care îl folosești

Medicii spun că nu există dovezi solide că un anumit tip de ulei crește, în sine, riscul de cancer. Problema apare atunci când uleiul este încălzit în mod repetat, mai ales în cazul prăjirii în baie de ulei.

Prin reutilizarea și supraîncălzirea uleiului se formează compuși rezultați din oxidarea grăsimilor, inclusiv aldehide și hidrocarburi aromatice policiclice, substanțe considerate potențial cancerigene.

În plus, alimentele prăjite sunt, de regulă, foarte bogate în calorii și favorizează obezitatea, unul dintre principalii factori de risc pentru numeroase forme de cancer.

Cum este mai sănătos să gătești

Specialiștii recomandă metode de preparare care folosesc temperaturi moderate și cantități reduse de grăsime, precum:

sotarea rapidă;

coacerea la cuptor;

prepararea în friteuza cu aer cald (air fryer).

Aceste metode reduc necesitatea folosirii unei cantități mari de ulei și evită încălzirea repetată a acestuia.

Medicii subliniază că prevenția cancerului nu depinde de un singur aliment, ci de întregul stil de viață. O dietă bogată în alimente integrale, activitatea fizică regulată, menținerea unei greutăți normale și evitarea fumatului și a consumului excesiv de alcool au un impact mult mai mare asupra riscului de îmbolnăvire decât alegerea unui singur tip de ulei.