O zi la plajă nu trebuie să devină o provocare pentru persoanele cu diabet. Planificând totul, acestea se pot bucura de mare, soare și înot fără să renunțe la o alimentație echilibrată. Totuși, căldura, deshidratarea, modificarea orelor de masă și activitatea fizică mai intensă decât de obicei pot influența glicemia.

Temperaturile ridicate pot modifica modul în care organismul utilizează insulina, iar deshidratarea poate favoriza creșterea concentrației glucozei în sânge. În același timp, înotul, mersul pe nisip sau jocurile în apă pot reduce glicemia, în special la persoanele tratate cu insulină sau cu medicamente care pot provoca hipoglicemie. Din acest motiv, controlul diabetului la plajă nu înseamnă doar alegerea alimentelor potrivite, ci și hidratare, monitorizare și păstrarea corectă a tratamentului, a explicat, pentru g4food.ro, dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator, asistent universitar la Disciplina Anatomie, la Universitatea Ovidius, din Constanța și vicepreședinte pe regiunea sud- est la Societatea Romana de Lifestyle Medicine.

Cum ar trebui să arate masa luată la plajă de un diabetic

O regulă simplă este ca masa să conțină multe legume, o sursă de proteine și o porție moderată de carbohidrați de bună calitate. “Modelul farfuriei recomandat de American Diabetes Association presupune ca jumătate din farfurie să fie ocupată de legume, un sfert de proteine slabe, iar celălalt sfert de alimente care conțin carbohidrați”, spune dr. Ispas.

La plajă, această structură poate fi adaptată sub forma unei salate cu piept de pui, curcan, ton, ou fiert sau brânză slabă, alături de roșii, castraveți, ardei, frunze verzi și o cantitate mică de pâine integrală. Alte variante potrivite sunt un sandviș cu pâine integrală, carne slabă și multe legume sau un wrap integral cu pui, hummus și salată.

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“La restaurant, ideal ar fi să se aleagă din meniu peștele la grătar, fructele de mare pregătite simplu, carnea slabă și salatele. Evitați alimentele prăjite si sosurile grele”, mai recomandă medicul.

Gustări potrivite pentru plajă, dacă ai diabet

Nu toate persoanele cu diabet au nevoie de gustări între mese. Necesitatea acestora depinde de tratament, orarul meselor, nivelul activității fizice și valorile glicemiei. Pentru cei care au nevoie de o gustare, combinația dintre o cantitate moderată de carbohidrați, fibre și proteine oferă sațietate și poate limita variațiile rapide ale glicemiei.

Pot fi alese: un fruct, o porție mică de fructe de pădure; o porție mică de migdale, nuci sau alune nesărate; legume crude ; câțiva crackers integrali cu brânză slabă; un ou fiert; mozzarella mini sau o porție mică de brânză.

“American Diabetes Association recomandă, printre exemplele de gustări echilibrate, asocierea unui fruct cu brânză sau cu o porție mică de nuci. Nucile furnizează grăsimi nesaturate, fibre și magneziu, dar trebuie consumate în cantități moderate deoarece au o densitate calorică ridicată”, explică dr. Sorina Ispas.

Fructele sunt premise pentru diabetici, dar porția contează

O persoană cu diabet nu trebuie să elimine fructele din dietă. Sunt preferate fructele proaspete, congelate sau conservate, dar fără zahăr adăugat. În schimb, sucurile de fructe și fructele uscate au porții mai mici și pot furniza rapid o cantitate mare de carbohidrați.

“La plajă poate fi consumat un măr, o pară, o piersică, două caise sau fructe de pădure. Pepenele roșu și pepenele galben nu sunt interzise, dar trebuie consumate în porții rezonabile. Problema apare atunci când o felie devine o jumătate de pepene, deoarece cantitatea totală de carbohidrați crește semnificativ.

Fructul întreg este, în general, o alegere mai bună decât sucul, deoarece conține fibre și este mai sățios. Asocierea fructului cu iaurt simplu sau cu brânză poate fi o alegere bună”, declară diabetologul.

Ce alimente ar trebui limitate în meniul de plajă ale unui diabetic

Pe litoral sunt ușor accesibile gogoșile, langoșii, covrigii mari, înghețata, chipsurile, porumbul cu mult unt, clătitele și băuturile îndulcite. Acestea nu trebuie considerate alimente complet interzise, dar consumul frecvent sau în porții mari poate determina creșteri importante ale glicemiei și ale aportului caloric.

Este recomandată limitarea:

gogoșilor, langoșilor și produselor de patiserie;

porțiilor mari de înghețată; covrigilor mari și pâinii albe in exces; chipsurilor și gustărilor foarte sărate; sucurilor și limonadelor cu zahăr;

cocktailurilor dulci; meselor de tip fast-food cu cartofi prăjiți și sosuri;

cantităților mari de fructe consumate la o singură masă.

Înghețata sau o altă plăcere specifică vacanței poate fi accesibilă, ocazional, dar în cantități moderate.

Atenție la păstrarea alimentelor!

La plajă, siguranța alimentară este la fel de importantă ca și valoarea nutrițională a tot ceea ce mâncăm. Iaurtul, ouăle, brânzeturile, carnea, peștele și sandvișurile cu ingrediente perisabile trebuie transportate într-o geantă frigorifică, cu suficiente elemente de răcire.

Alimentele perisabile nu ar trebui lăsate la temperatura ambientală mai mult de două ore, iar când temperatura depășește aproximativ 32°C, limita scade la o oră. Geanta frigorifică trebuie ținută la umbră și deschisă cât mai rar.

Ce trebuie să conțină geanta unei persoane tratate cu insulină

Pe lângă apă și alimente, persoana cu diabet ar trebui să aibă la îndemână glucometrul sau sistemul de monitorizare continuă, benzi și baterii de rezervă, medicamentele, carbohidrați cu absorbție rapidă și, atunci când a fost prescris, glucagon. Nu trebuie ținute in soare!

“Pentru tratarea hipoglicemiei sunt utile tabletele de glucoză sau un recipient mic cu suc obișnuit. Ciocolata, biscuiții cu cremă și produsele bogate în grăsimi nu sunt cele mai potrivite pentru corectarea rapidă a hipoglicemiei, deoarece grăsimile încetinesc absorbția glucozei.

De asemenea, insulina nu trebuie lăsată în soare, în mașina încinsă sau direct pe gheață. Trebuie protejată de temperaturile extreme, de lumina directă și de îngheț, respectând instrucțiunile specifice produsului. Insulina nedeschisă este păstrată, în general, la frigider, însă condițiile și durata de păstrare după începerea utilizării diferă de la un produs la altul”, explică medicul.

Glicemia trebuie verificată mai frecvent, când suntem la plajă

La plajă, valorile glicemiei pot deveni mai greu de anticipat. Căldura, mesele luate la alte ore, înotul și mersul pe jos pot influența necesarul de insulină și riscul de hipoglicemie. “Specialiștii recomandă verificarea glicemiei înainte, în timpul și după activitatea fizică, în special în zilele caniculare. Modificarea dozelor de insulină trebuie făcută numai conform planului stabilit împreună cu medicul.

O valoare a glicemiei sub 70 mg/dl este considerată, de regulă, hipoglicemie. Pentru o persoană conștientă și capabilă să înghită, se poate aplica regula „15-15”: se administrează 15 grame de carbohidrați cu absorbție rapidă, se așteaptă 15 minute, apoi glicemia se verifică din nou. Dacă rămâne sub 70 mg/dl, procedura se repetă. După corectare, dacă următoarea masă nu urmează curând, poate fi necesară o gustare care să conțină atât carbohidrați, cât și proteine.

Dacă persoana este confuză, inconștientă sau nu poate înghiți, nu trebuie să i se administreze alimente sau lichide pe gură. Este necesar glucagonul, dacă este disponibil și cei din jur știu să îl folosească, precum și solicitarea serviciului medical de urgență”, recomandă dr. Ispas.

O zi la mare începe cu planificarea

Persoanele cu diabet pot avea o zi normală și plăcută la plajă. Principiile esențiale sunt simple: apă suficientă, mese echilibrate, porții moderate, alimente păstrate la rece, protecția insulinei și monitorizarea mai frecventă a glicemiei.

“Nu există însă un meniu unic pentru toate persoanele cu diabet. Recomandările trebuie adaptate tipului de diabet, tratamentului, vârstei, nivelului de activitate fizică și eventualelor boli asociate. Persoanele care prezintă frecvent hipoglicemii sau valori glicemice foarte mari ar trebui să discute cu medicul înaintea vacanței pentru stabilirea unui plan individualizat”, a precizat dr. Sorina Ispas.