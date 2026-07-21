Adunarea Națională, camera inferioară a Parlamentului francez, a votat luni noaptea pentru reintroducerea în agricultură a două insecticide extrem de controversate: acetamipridul (din clasa neonicotinoidelor) și flupiradifurona. Votul decisiv din Senat, programat pentru ziua de marți, este considerat de analiști drept o simplă formalitate, anunță Agerpres.

Textul de lege a fost adoptat cu 296 de voturi „pentru” și 224 „împotrivă”, opoziția cea mai fermă venind din partea aproape tuturor formațiunilor politice de stânga.

Utilizare limitată la culturile aflate în criză

Deși măsura readuce în circuit substanțe care fuseseră anterior interzise pe teritoriul francez, cadrul legislativ impune anumite restricții. Insecticidele vizate nu vor putea fi folosite la scară largă, ci vor fi permise doar prin derogare, pentru un număr redus de culturi agricole care se confruntă cu dificultăți majore.

Lumea agricolă și ecologiștii, din nou pe poziții de război

Trecerea legii prin Adunarea Națională a adâncit falia dintre susținătorii mediului și reprezentanții fermierilor, reacțiile celor două tabere fiind diametral opuse:

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