Un condiment nelipsit de la grătarele de vară ar trebui consumat cât mai rar, avertizează medicul oncolog american Avishek Kumar. Potrivit specialistului, problema nu este o singură porție, ci consumul frecvent, pe termen lung, al unor sosuri și toppinguri asociate cu alimente ultraprocesate, coform publicației Parade.

Medicul explică faptul că prevenția cancerului nu depinde de un singur aliment, ci de obiceiurile alimentare menținute ani la rând. O dietă echilibrată și un stil de viață sănătos pot reduce riscul de cancer cu aproximativ 30–40%, arată cercetările citate de publicația Parade.

Ce condiment evită oncologul

Dr. Kumar spune că nu folosește toppinguri pe bază de carne procesată, precum bacon bits, bacon jam sau alte creme și sosuri care conțin bacon.

„Problema nu este o porție ocazională, ci consumul repetat de carne procesată”, explică medicul.

Carnea procesată, conservată prin afumare, sărare sau cu ajutorul nitriților și nitraților, a fost clasificată de Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC) drept cancerigenă pentru oameni, existând dovezi solide privind legătura cu riscul crescut de cancer colorectal.

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Specialistul subliniază că un consum ocazional nu reprezintă un pericol major, însă includerea frecventă a acestor produse în alimentație poate crește riscul în timp.

Sosul barbecue, un alt produs de limitat

Oncologul recomandă și limitarea sosurilor barbecue bogate în zahăr.

Multe dintre acestea conțin cantități mari de zahăr adăugat, sirop de porumb sau sirop de porumb bogat în fructoză. Consumul constant al acestor produse poate favoriza creșterea în greutate, rezistența la insulină și inflamația cronică, factori asociați cu un risc mai mare pentru mai multe tipuri de cancer, inclusiv de sân, colon, endometru, pancreas, ficat și rinichi.

În plus, sosul barbecue este adesea consumat alături de carne procesată sau carne preparată la temperaturi foarte înalte, combinație pe care medicul nu o recomandă ca parte a alimentației zilnice.

Ce alternative recomandă medicii

În locul toppingurilor pe bază de carne procesată sau al sosurilor foarte dulci, oncologii recomandă condimente și sosuri simple, precum:

muștar;

salsa proaspătă;

chimichurri;

hummus;

tzatziki;

dressing din ulei de măsline și oțet;

boia afumată;

usturoi;

ierburi aromatice;

ceapă caramelizată;

ciuperci coapte;

măsline.

Aceste variante pot oferi gust fără aportul ridicat de zahăr sau ingrediente ultraprocesate.

Prevenția cancerului înseamnă obiceiuri, nu perfecțiune

Atât dr. Avishek Kumar, cât și oncologul Mark Ashamalla atrag atenția că prevenția cancerului nu se bazează pe eliminarea completă a unui singur aliment.

Ei recomandă un model alimentar apropiat de dieta mediteraneană, bogat în legume, fructe, leguminoase, cereale integrale, nuci, pește și proteine slabe. În același timp, este indicată limitarea cărnii procesate, a alcoolului, a băuturilor îndulcite cu zahăr și menținerea unei greutăți sănătoase.

Potrivit medicilor, cele mai importante beneficii apar în urma unor schimbări mici, dar constante, aplicate pe termen lung, și nu din diete restrictive sau cure de detoxifiere.