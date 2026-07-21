O decizie managerială catastrofală a provocat un val masiv de intoxicații în orașul Gostivar din Macedonia de Nord, situat la 50 de kilometri sud-vest de capitala Skopje. Mii de locuitori au avut nevoie de îngrijiri medicale urgente, iar autoritățile au deschis o anchetă penală împotriva celor responsabili de contaminarea rețelei de apă potabilă, relatează Agerpres.

Până în prezent, peste 3.100 de persoane au primit asistență medicală, iar patru pacienți au rămas spitalizați, potrivit datelor furnizate de Ministerul Sănătății.

Cum s-a produs contaminarea

Perioada de caniculă, cu temperaturi de peste 35°C, a dus la o creștere masivă a consumului de apă, cauzând scăderi de presiune în rețea. Pentru a compensa această problemă, conducerea companiei publice de aprovizionare cu apă a recurs la o metodă ilegală și extrem de periculoasă.

Potrivit Parchetului din Macedonia de Nord:

Pe 25 iunie, conducerea a ordonat instalarea a trei pompe submersibile într-un canal municipal de suprafață în care se deversau ape uzate.

Timp de aproximativ 20 de zile, apa din acel canal a fost pompată direct în sistemul de distribuție al orașului pentru a crește presiunea.

Rezultatul analizelor a indicat un nivel alarmant de 39 UFC/100 ml de bacterii coliforme (indicatori clari ai contaminării cu materii fecale), în condițiile în care prezența acestor bacterii este strict interzisă în apa potabilă.

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Arestări la nivel înalt și anchetă penală

Luni, anchetatorii au arestat trei persoane cheie: directoarea companiei publice de apă și doi angajați. Cei trei sunt cercetați penal pentru „atingeri grave aduse mediului și naturii rezultate din acțiuni de poluare a apei potabile”.

Reacția autorităților a venit la trei zile de la primele cazuri de îmbolnăvire, când celor aproximativ 32.000 de locuitori li s-a interzis complet utilizarea apei de la robinet.

Situație de criză pe timp de caniculă

În timp ce rețeaua municipală rămâne infectată și nefuncțională, populația se confruntă cu un disconfort uriaș la temperaturi ce depășesc 35°C. Pentru a acoperi necesarul de bază, autoritățile distribuie zilnic peste 50.000 de litri de apă îmbuteliată locuitorilor afectați de criză.