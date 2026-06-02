Tranziția către menopauză reprezintă un moment critic în viața unei femei, marcat de o scădere drastică a nivelului de estrogen. Această schimbare hormonală atrage după sine modificări ale metabolismului lipidic, ale tensiunii arteriale și ale modului în care se distribuie grăsimea în organism, dublând practic riscul de a dezvolta boli cardiometabolice. Totuși, o cercetare recentă indică faptul că o combinație simplă de trei alimente poate ameliora considerabil aceste riscuri, scrie Mediafax.

Un studiu recent, coordonat de grupul Food&Bioactivity din cadrul Universității din Murcia (UMU), în parteneriat cu Universitatea din Parma, a demonstrat că un obicei zilnic simplu aduce beneficii majore pentru sănătatea femeilor cu vârste cuprinse între 45 și 65 de ani, aflate în pre și postmenopauză. Introducerea în dietă a două pătrățele de ciocolată neagră (85% cacao), a unei căni de ceai verde și a 100 ml de suc proaspăt de fructe îmbunătățește semnificativ parametrii cardiometabolici, informează publicația El Economista.

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Știința din spatele dietei/ Puterea polifenolilor

În urma monitorizării clinice, experții au observat că, după doar două luni de consum zilnic al acestor produse în cantitățile menționate, analizele de laborator au indicat o creștere masivă a excreției urinare de metaboliți fenolici. Această prezență crescută confirmă că amestecul specific de (poli)fenoli din cele trei alimente este extrem de biodisponibil.

„Acest lucru demonstrează că metaboliții fenolici sunt biodisponibili și se estimează că sunt responsabili pentru efectele benefice în reducerea riscului cardiometabolic”, a declarat María Jesús Periago, profesor universitar de Nutriție și Bromatologie.

Acești compuși activi acționează pe mai multe fronturi esențiale pentru organismul feminin în perioada postmenopauzei:

Reduc eficient rezistența la insulină;

Ajută la menținerea sub control a tensiunii arteriale;

Exercită un puternic efect antioxidant și antiinflamator în corp.

Microbiota intestinală/ De ce beneficiile diferă de la o femeie la alta

Deși triada compusă din ciocolată neagră, ceai verde și suc de fructe are capacitatea dovedită de a ameliora simptomele și riscurile asociate menopauzei, rezultatele finale nu sunt identice pentru toată lumea. Impactul real variază de la o persoană la alta, în funcție de contextul biologic individual.

Elementul cheie care dictează succesul acestei diete este microbiota intestinală, care funcționează ca un adevărat laborator intern. Fiecare organism are o populație unică de bacterii intestinale, iar eficiența cu care compușii benefici din alimente sunt transformați în metaboliți protectori depinde direct de profilul acestei microbiote.

Rocío González-Barrio, cercetătoarea principală a acestui studiu realizat în colaborare cu María Jesús Periago, a subliniat importanța acestei descoperiri: „Chiar dacă două persoane consumă aceleași alimente, beneficiile pot varia considerabil. Cheia stă în microbiota intestinală a fiecărui individ și în capacitatea acesteia de a transforma compușii din alimente în metaboliți benefici pentru sănătate, deschizând astfel calea către nutriția personalizată”.