Puține preparate sunt mai potrivite pentru mesele de vară decât o salată de paste rece, plină de ingrediente proaspete și un dressing aromat. Se face rapid, poate fi pregătită din timp și merge perfect lângă burgeri, friptură sau legume la grătar, potrivit Delish.

Această variantă inspirată din bucătăria italiană combină mozzarella, roșii cherry, măsline, salam și anghinare într-o salată consistentă, dar foarte fresh, ideală pentru picnicuri, grătare sau prânzurile din zilele călduroase.

Secretul unei salate de paste reușite

O salată bună începe, evident, cu pastele. Rețeta folosește fusilli, însă merg foarte bine și penne sau farfalle, pentru că păstrează mai bine dressingul printre striații și colțuri.

Un detaliu important: pastele nu trebuie fierte excesiv. Textura ideală este „al dente”, iar după fierbere nu este recomandat să fie clătite cu apă rece. Stratul fin de amidon rămas pe paste ajută dressingul să adere mai bine și oferă mai mult gust preparatului final.

Ingredientele care dau gustul mediteranean

Pentru echilibrul perfect dintre cremos, sărat și proaspăt, rețeta combină mai multe ingrediente clasice italiene:

mozzarella mini

salam uscat

roșii cherry

inimi de anghinare

măsline negre

Salata este foarte versatilă, așa că ingredientele pot fi adaptate în funcție de preferințe. Poți renunța la salam pentru o variantă vegetariană sau poți adăuga ardei copți, castraveți ori rucola.

Dressingul simplu care leagă toate aromele

Dressingul este unul dintre cele mai importante elemente ale acestei salate de paste.

Se prepară foarte simplu, din:

ulei de măsline extravirgin

oțet din vin roșu

usturoi

pătrunjel proaspăt

mix de ierburi italiene

fulgi de chili

Totul se pune într-un borcan cu capac și se agită bine până când ingredientele se omogenizează.

Rezultatul este un dressing aromat și echilibrat, suficient de intens încât să dea gust pastelor fără să acopere ingredientele principale.

Cum se prepară

Într-un bol mare se amestecă:

450 g paste fusilli fierte

aproximativ 225 g mozzarella mini tăiată în jumătăți

110 g salam tăiat bucăți

1 cană de inimi de anghinare tocate grosier

1 cană de roșii cherry tăiate în jumătăți

1/2 cană de măsline negre feliate

Separat, se prepară dressingul din:

80 ml ulei de măsline extravirgin

1 cățel de usturoi tocat fin

2 linguri oțet din vin roșu

1 lingură pătrunjel proaspăt tocat

2 lingurițe mix de ierburi italiene

un praf de fulgi de chili

sare și piper

Dressingul se toarnă peste salată, apoi totul se amestecă foarte bine.

Poate fi pregătită și din timp

Unul dintre avantajele acestei salate este că poate fi făcută în avans.

Pastele și ingredientele pot fi pregătite cu o zi înainte și păstrate la frigider, iar dressingul se adaugă chiar înainte de servire pentru un gust cât mai proaspăt.

Salata rezistă în frigider aproximativ două-trei zile, într-un recipient închis ermetic.