Uleiurile și grăsimile folosite zilnic în bucătărie au intrat din nou în atenția cercetătorilor, după apariția unor studii care sugerează o posibilă legătură între anumite tipuri de grăsimi și dezvoltarea unor forme de cancer. Potrivit unei analize publicate de Earth.com, cercetările recente indică faptul că tipul de grăsime consumat ar putea influența ritmul de multiplicare al celulelor canceroase, în special în anumite tipuri agresive de tumori. Specialiștii atrag însă atenția că relația este complexă și că nu poate fi redusă la ideea simplă că „uleiul provoacă cancer”.

Problema: dezechilibrul dintre Omega-6 și Omega-3

În centrul atenției se află acidul linoleic, un acid gras Omega-6 prezent în numeroase uleiuri vegetale utilizate frecvent în alimentație. Acesta se regăsește în produse precum ulei de soia, ulei de floarea-soarelui și ulei de șofrănel. Potrivit cercetărilor citate, problema nu este consumul în sine, ci dezechilibrul dintre aportul ridicat de Omega-6 și nivelul insuficient de Omega-3 din alimentația modernă.

Acest dezechilibru poate favoriza procese inflamatorii, iar inflamația cronică este considerată unul dintre factorii care pot contribui la dezvoltarea cancerului.

Unul dintre studiile recente a analizat impactul acidului linoleic asupra cancerului mamar triplu negativ, una dintre cele mai agresive forme de cancer de sân. Cercetătorii au descoperit că această grăsime poate activa mecanisme biologice care accelerează creșterea tumorală, în special prin interacțiunea cu proteina FABP5 și activarea unei căi de semnalizare asociate multiplicării celulare. Această descoperire este importantă pentru că explică de ce unele tumori răspund diferit la influențele alimentare.

Nu toate grăsimile sunt la fel

Specialiștii insistă că nu toate grăsimile trebuie puse în aceeași categorie. Unele cercetări arată că grăsimile sănătoase, în special Omega-3, pot avea efect protector împotriva mai multor tipuri de cancer. Date din alte studii au asociat niveluri mai mari de Omega-3 și Omega-6 echilibrate cu un risc mai mic pentru până la 14 tipuri diferite de cancer. Aceasta arată că problema este mai degrabă calitatea și proporția grăsimilor, nu simpla lor prezență în dietă.

Deși astfel de studii generează adesea panică, experții subliniază că nu există dovezi solide care să arate că simplul consum de uleiuri vegetale provoacă direct cancer. Mai multe analize recente arată că aceste uleiuri pot avea chiar beneficii cardiovasculare și nu cresc automat inflamația în organism. Însă contextul general al alimentației este esențial.

Consumul excesiv de alimente ultraprocesate, bogate în uleiuri rafinate, zahăr și aditivi, pare să fie factorul mai important.

Ce recomandă specialiștii

Concluzia cercetătorilor nu este eliminarea totală a uleiurilor vegetale, ci echilibrarea dietei. Asta înseamnă:

reducerea consumului de alimente ultraprocesate;

creșterea aportului de Omega-3 din pește gras, nuci și semințe;

alegerea unor uleiuri cu profil mai echilibrat, precum ulei de măsline extravirgin;

evitarea reutilizării uleiului la prăjit.

În plus, temperatura de gătire contează. Uleiurile supraîncălzite pot produce compuși nocivi, care cresc stresul oxidativ în organism.

Cercetătorii subliniază că alimentația este doar una dintre piesele puzzle-ului în apariția cancerului. Genetica, stilul de viață, consumul de alcool, fumatul, sedentarismul și expunerea la factori de mediu joacă roluri importante. Totuși, alegerea grăsimilor potrivite poate deveni un instrument de prevenție.

Mesajul principal al noilor cercetări este simplu: nu orice ulei este periculos, dar tipul și cantitatea de grăsime consumată contează mai mult decât se credea până acum.