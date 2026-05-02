De ce evită unii oameni casele de marcat cu autoplată / Psihologii spun că nu e ineficiență, ci o nevoie explicabilă din punct de vedere psihologic / Nu e rezistență la tehnologie, ci o alegere emoțională

02 mai 2026, Articole / Reportaje
FOTO: Magnific

Într-o lume în care tehnologia promite rapiditate și eficiență, alegerea unei case tradiționale în supermarket, în locul uneia cu autoplată, poate părea o pierdere de timp. Însă psihologii spun că această decizie nu are legătură cu lipsa de eficiență, ci cu o nevoie profundă a oamenilor: interacțiunea umană. Potrivit specialiștilor citați de publicația spaniolă El Economista, persoanele care evită casele automate nu resping tehnologia, ci caută, conștient sau nu, contactul cu ceilalți.

Psihologia explică faptul că decizia de a sta la coadă la o casă clasică este influențată de factori emoționali și sociali, nu doar practici. Mulți oameni preferă interacțiunea cu un casier, chiar dacă aceasta presupune un timp de așteptare mai mare.

„Microinteracțiunile” contează mai mult decât pare

Specialiștii vorbesc despre importanța așa-numitelor „microinteracțiuni” – schimburi scurte de replici, un salut sau un zâmbet. Deși par banale, acestea au un impact real asupra stării de bine. Studiile din psihologia socială arată că aceste interacțiuni minore pot crește nivelul de satisfacție și sentimentul de apartenență. Chiar și un simplu „mulțumesc” sau un contact vizual poate contribui la reducerea sentimentului de izolare, mai ales într-o societate din ce în ce mai digitalizată.

Pe măsură ce tehnologia avansează, tot mai multe procese devin automatizate. În retail, acest lucru înseamnă mai puțină interacțiune directă între oameni. Psihologii atrag atenția că, deși aceste sisteme fac cumpărăturile mai rapide, ele elimină o componentă esențială: relația umană. Pentru unii consumatori, această lipsă transformă experiența într-una impersonală. „Nu este doar o chestiune de viteză, ci de cum se simte experiența de cumpărare”, explică experții în comportamentul consumatorului.

Nu e rezistență la tehnologie, ci o alegere emoțională

Evitatea caselor de autoplată este adesea interpretată greșit ca fiind o lipsă de adaptare sau o rezistență la schimbare. În realitate, psihologii spun că este vorba despre o alegere legată de nevoi emoționale. Oamenii sunt, prin natura lor, ființe sociale și caută interacțiuni, chiar și în contexte aparent banale, cum este plata cumpărăturilor. Aceste interacțiuni scurte contribuie la menținerea unui echilibru emoțional și la reducerea sentimentului de singurătate.

În final, alegerea unei case clasice în supermarket nu este doar o preferință logistică, ci o expresie a unei nevoi umane fundamentale. Într-o societate dominată de tehnologie, aceste momente simple de interacțiune devin tot mai valoroase. Iar pentru unii oameni, ele fac diferența dintre o experiență impersonală și una care păstrează o urmă de umanitate.

