Pregătim un meniu pentru întreaga săptămână, 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. Și desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facem batch cooking. Iată ce vă propunem pentru următoarele 7 zile.

Luni 11 mai

Pentru micul dejun, lăsăm de cu o seară înainte la înmuiat ovăz în lapte, de vacă sau vegetal. Dimineață punem doar fructe și nuci, puțină miere sau sirop de arțar și micul dejun e gata.

La prânz avem pui la cuptor și salată de morcovi cu iaurt.

La cină, un deep de ardei copt cu linte, poate fi și aromatizat cu tahină, în stil hummus cu felii de focaccia.

Marți 12 mai

La micul dejun bem un kefir și ne facem un sandwich cu ou și avocado.

La prânz pregătim o mâncare de ciuperci tradițională cu mămăliguță și un ou poșat.

Seara, o salată cu pește marinat sau afumat, cartofi și ceapă, stil oriental.

Miercuri 13 mai

Facem un shake din chia și lapte vegetal, plus câteva căpșuni și curmale.

Pentru prânz wrap cu fasole și avocado, poate și puțin picant, în stil mexican.

Și pe seară spanac și ouă ochiuri.

Joi 14 mai

La micul dejun, biscuiți preparați în casă.

La masa de prânz, ficat pregătit în stil italian, cu polenta.

Iar seara, chifteluțe de năut cu salată de roșii și sos tzatziki.

Vineri 15 mai

Pentru micul dejun, un sandwich cu brânză cottage și roșii.

La prânz merge o ciorbă de porc și legume.

Iar pe seară, salată de paste.

Sâmbătă 16 mai

Dimineață începem cu ouă poșate și salată de roșii.

La prânz, tocăniță de vită cu piure de cartofi și salată de varză.

Iar seara, preparăm o salată din roșii, avocado, telemea și nachos.

Duminică 17 mai

Pentru dimineață o clătită, cu dulce sau sărat, după gust.

La prânz, orez (pilaf sau risotto, chiar și o paella) cu cârnați.

Iar pentru seară, facem un somon la cuptor cu piure de legume ori legume coapte.

Pentru o gustare puteți prepara biscuiți din aluat fraged cu cinci arome sau opta pentru căpșuni de sezon.