Un preparat servit în cantina Parlamentului European a stârnit un nou scandal culinar la Bruxelles. Europarlamentarul spaniol Adrián Vázquez Lázara a reacționat dur după ce instituția a servit ceea ce el a descris drept o versiune „falsă” a unuia dintre cele mai cunoscute preparate tradiționale din Galicia: caracatița în stil galician. Potrivit Politico, disputa a depășit rapid zona gastronomică și a ajuns în sfera politică și economică. Europarlamentarul a folosit d momentul pentru a readuce în atenție importanța industriei pescuitului din regiunea sa.

Preparatul care a declanșat nemulțumirea era inspirat din celebrul „polbo á feira”, unul dintre simbolurile culinare ale Galiciei. Rețeta tradițională presupune caracatiță fiartă, servită cu ulei de măsline, boia și sare, așezată pe suport de lemn. De multe ori este însoțită de cartofi. Versiunea servită în cantina Parlamentului European a fost însă, în opinia lui Vázquez, departe de original. „Totul era în neregulă cu acea «caracatiță în stil galician» falsă. Caracatiță amestecată cu calamar și broccoli – care nu a fost niciodată mâncată în Galicia. Caracatița aceea era la fel de galiciană pe cât este clădirea Parlamentului renascentist: adică deloc”, a declarat europarlamentarul.

O cină specială pentru „adevărata” caracatiță galiciană

Ca reacție, Adrián Vázquez organizează miercuri seară o cină tradițională galiciană în Parlamentul European, menită să prezinte ceea ce el numește versiunea autentică a preparatului. La eveniment sunt invitați președintele regiunii Galicia, Alfonso Rueda, și Suso Pereira, liderul asociației bucătarilor tradiționali de caracatiță. Invitațiile au fost transmise europarlamentarilor și asistenților încă din luna aprilie. În mesaj, Vázquez a precizat că problema depășește simpla gastronomie și ține de apărarea unui sector economic esențial pentru regiune. „În urma celebrului fals polbo á feira pe care l-am descoperit în cantină, a venit momentul să readucem acest sector în centrul atenției”, a scris europarlamentarul.

Pentru Vázquez, miza este mai mare decât autenticitatea unui preparat. Europarlamentarul a folosit episodul pentru a atrage atenția asupra industriei pescuitului din Galicia, una dintre cele mai importante regiuni pescărești din Europa. „Galicia este principala putere de pescuit a Europei și nu putem înceta să ducem fiecare luptă pentru a ne asigura că rămâne așa”, a declarat acesta.

Mesajul vine într-un moment în care politicile europene privind pescuitul sunt în plin proces de revizuire, iar regiunile dependente de acest sector încearcă să își apere interesele.

Nu este prima controversă culinară la Bruxelles

Aceasta nu este prima dată când meniurile instituțiilor europene generează controverse. În trecut, cantina Parlamentului European a servit burgeri vegetarieni chiar a doua zi după ce eurodeputații votaseră împotriva interzicerii acestora.

La rândul lor, angajații Băncii Centrale Europene au protestat într-un alt episod legat de scăderea calității uleiului de măsline oferit la mesele de prânz. De data aceasta, însă, disputa a ajuns direct în zona identității regionale și a economiei locale. Iar pentru Galicia, caracatița nu este doar mâncare, ci un simbol economic, cultural și politic.