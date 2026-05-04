Scandal cu caracatiță în Parlamentul European / Un europarlamentar spaniol acuză cantina că a servit un preparat „fals”

04 mai 2026, Articole / Reportaje
Scandal cu caracatiță în Parlamentul European / Un europarlamentar spaniol acuză cantina că a servit un preparat „fals”
FOTO: Magnific

Un preparat servit în cantina Parlamentului European a stârnit un nou scandal culinar la Bruxelles. Europarlamentarul spaniol Adrián Vázquez Lázara a reacționat dur după ce instituția a servit ceea ce el a descris drept o versiune „falsă” a unuia dintre cele mai cunoscute preparate tradiționale din Galicia: caracatița în stil galician. Potrivit Politico, disputa a depășit rapid zona gastronomică și a ajuns în sfera politică și economică. Europarlamentarul a folosit d momentul pentru a readuce în atenție importanța industriei pescuitului din regiunea sa.

Preparatul care a declanșat nemulțumirea era inspirat din celebrul „polbo á feira”, unul dintre simbolurile culinare ale Galiciei. Rețeta tradițională presupune caracatiță fiartă, servită cu ulei de măsline, boia și sare, așezată pe suport de lemn. De multe ori este însoțită de cartofi. Versiunea servită în cantina Parlamentului European a fost însă, în opinia lui Vázquez, departe de original. „Totul era în neregulă cu acea «caracatiță în stil galician» falsă. Caracatiță amestecată cu calamar și broccoli – care nu a fost niciodată mâncată în Galicia. Caracatița aceea era la fel de galiciană pe cât este clădirea Parlamentului renascentist: adică deloc”, a declarat europarlamentarul.

- articolul continuă mai jos -

O cină specială pentru „adevărata” caracatiță galiciană

Ca reacție, Adrián Vázquez organizează miercuri seară o cină tradițională galiciană în Parlamentul European, menită să prezinte ceea ce el numește versiunea autentică a preparatului. La eveniment sunt invitați președintele regiunii Galicia, Alfonso Rueda, și Suso Pereira, liderul asociației bucătarilor tradiționali de caracatiță. Invitațiile au fost transmise europarlamentarilor și asistenților încă din luna aprilie. În mesaj, Vázquez a precizat că problema depășește simpla gastronomie și ține de apărarea unui sector economic esențial pentru regiune. „În urma celebrului fals polbo á feira pe care l-am descoperit în cantină, a venit momentul să readucem acest sector în centrul atenției”, a scris europarlamentarul.

Pentru Vázquez, miza este mai mare decât autenticitatea unui preparat. Europarlamentarul a folosit episodul pentru a atrage atenția asupra industriei pescuitului din Galicia, una dintre cele mai importante regiuni pescărești din Europa. „Galicia este principala putere de pescuit a Europei și nu putem înceta să ducem fiecare luptă pentru a ne asigura că rămâne așa”, a declarat acesta.

Mesajul vine într-un moment în care politicile europene privind pescuitul sunt în plin proces de revizuire, iar regiunile dependente de acest sector încearcă să își apere interesele.

Nu este prima controversă culinară la Bruxelles

Aceasta nu este prima dată când meniurile instituțiilor europene generează controverse. În trecut, cantina Parlamentului European a servit burgeri vegetarieni chiar a doua zi după ce eurodeputații votaseră împotriva interzicerii acestora.

La rândul lor, angajații Băncii Centrale Europene au protestat într-un alt episod legat de scăderea calității uleiului de măsline oferit la mesele de prânz. De data aceasta, însă, disputa a ajuns direct în zona identității regionale și a economiei locale. Iar pentru Galicia, caracatița nu este doar mâncare, ci un simbol economic, cultural și politic.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
04 mai
„Culegătoarea de morcovi”, singura lucrare semnată Vincent van Gogh din România, expusă la Art Safari New Museum din 9 mai
„Culegătoarea de morcovi”, singura lucrare semnată Vincent van Gogh din România, expusă la Art Safari New Museum din 9 mai
Articole / Reportaje
04 mai
Ulei de gătit în loc de motorină: da sau nu? Avertismentul unui profesor universitar / Ce alternative reale există pentru combustibilii clasici
Ulei de gătit în loc de motorină: da sau nu? Avertismentul unui profesor universitar / Ce alternative reale există pentru combustibilii clasici
Articole / Reportaje
04 mai
Admitere 2026–2027/ Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București deschide preînscrierile pentru admiterea 
Admitere 2026–2027/ Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București deschide preînscrierile pentru admiterea 
Articole / Reportaje
04 mai
De ce să mănânci „în culori” / Regula simplă care poate reduce inflamația și îți protejează inima
De ce să mănânci „în culori” / Regula simplă care poate reduce inflamația și îți protejează inima
Articole / Reportaje
04 mai
Obiceiul aparent inofensiv care îți strică fructele mai repede / De ce nu ar trebui să ții bananele în fructieră cu alte produse
Obiceiul aparent inofensiv care îți strică fructele mai repede / De ce nu ar trebui să ții bananele în fructieră cu alte produse

Cele mai noi articole

AFIR lansează ghidul pentru investițiile în energie verde din ferme și industria alimentară / Fermierii care investesc în energie regenerabilă pentru autoconsum primesc un nou ghid oficial de achiziții
AFIR lansează ghidul pentru investițiile în energie verde din ferme și industria alimentară / Fermierii care investesc în energie regenerabilă pentru autoconsum primesc un nou ghid oficial de achiziții
VIDEO | Rareș Vintileanu (Trattoria Buongiorno), despre combaterea risipei alimentare: Gătim toate preparatele în media săptămânii anterioare, ca să aruncăm cât mai puțin
VIDEO | Rareș Vintileanu (Trattoria Buongiorno), despre combaterea risipei alimentare: Gătim toate preparatele în media săptămânii anterioare, ca să aruncăm cât mai puțin
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 75): Aurul lichid al Sardiniei – Vermentino
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 75): Aurul lichid al Sardiniei – Vermentino
Târg gastronomic cu peste 80 de producători locali, în Dealu Mare, pe 13-14 iunie / „Turistul român nu trebuie privit doar ca un simplu vizitator. El poate deveni cumpărător, ambasador și client recurent”
Târg gastronomic cu peste 80 de producători locali, în Dealu Mare, pe 13-14 iunie / „Turistul român nu trebuie privit doar ca un simplu vizitator. El poate deveni cumpărător, ambasador și client recurent”
Secretul bucătarilor pentru pui mai fraged: Ingredientul banal din bucătărie care schimbă complet textura
Secretul bucătarilor pentru pui mai fraged: Ingredientul banal din bucătărie care schimbă complet textura