ABC în bucătărie | Cum prăjim corect: ce ulei alegem, la ce temperatură și cum obținem crustă crocantă fără exces de grăsime

09 mai 2026, ABC în bucătărie
ABC în bucătărie | Cum prăjim corect: ce ulei alegem, la ce temperatură și cum obținem crustă crocantă fără exces de grăsime
foto: unsplash.com
Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google

Prăjirea pare un gest simplu, dar rezultatul ține de câteva detalii precise: tipul de ulei, temperatura, cantitatea din tigaie și modul în care scurgem preparatele. Respectate consecvent, aceste reguli dau chiftele, dovlecei sau pește rumenite uniform, crocante și mai ușoare, conform publicației Gastronomos.

Uleiul potrivit

Uleiul de măsline extravirgin rezistă bine la temperaturi ridicate și poate fi refolosit după filtrare. Uleiurile de semințe sunt și ele utilizate la prăjit, însă au gust neutru și, în general, o calitate mai modestă; preparatele absorb o parte din ulei, iar aroma finală este mai puțin intensă decât în cazul uleiului de măsline.

Același ulei nu se folosește de mai mult de 2-3 ori, deoarece se oxidează și capătă miros greu.

la-ce-anume-trebuie-sa-fi-atent-cand-cumperi-ulei-de-masline-uleiul-de-masile-unul-dintre-cele-mai-falsificate-alimente

Foto: almazaralaorganic.com

Temperatura corectă

Intervalul util este 170-180°C, adică foc mediu spre mare. Sub acest prag, alimentele se îmbibă cu ulei; peste el, făina sau crusta se ard rapid, iar uleiul se degradează.

Cât ulei punem

Suficient cât ingredientele să fie acoperite. Așa se pot întoarce ușor, fără să se rupă, și se rumenesc uniform, formând o crustă crocantă.

Cum verificăm dacă uleiul e gata

Ideal, cu termometru. Fără termometru, se testează cu un fir de făină sau o bucățică de pâine: dacă sfârâie imediat și se colorează treptat, uleiul este la temperatură bună. Dacă se închide la culoare foarte repede, uleiul e prea încins și trebuie lăsat puțin să se răcorească.

- articolul continuă mai jos -

De ce prăjim în tranșe

Prea multe bucăți scad brusc temperatura uleiului. În loc să se prăjească, ingredientele „fierb”, devin moi și absorb mai multă grăsime. În plus, făina se desprinde, tulbură uleiul și poate da gust amar, iar preparatele fragile se pot destrăma.

ulei refolosit efectele uleiului refolosit la prajit stir fry deep fry studiu pe cobai transaminaza marite crestere in greutate leziuni cerebrale

foto: freepik.com

Vasul potrivit

Pentru prăjire adâncă, o cratiță de dimensiune medie, cu fund gros, în care uleiul are 4–5 cm. Alternativ, o tigaie grea, cu bază groasă, umplută până la o treime, pentru a evita revărsarea când se adaugă ingredientele.

Scurgerea corectă

Preparatele se scot pe hârtie absorbantă, într-un singur strat, 2–3 minute, apoi se mută pe un platou curat. Hârtia se schimbă la fiecare tranșă. După prăjire, nu se acoperă ermetic: aburul înmoaie crusta. Dacă e nevoie, se acoperă lejer, cu hârtie absorbantă.

Respectarea acestor pași reduce absorbția de ulei și păstrează textura crocantă, fără compromisuri de gust.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

ABC în bucătărie
26 apr.
ABC în bucătărie | Cum să păstrezi parmezanul proaspăt mai mult timp / Trucuri simple care previn mucegaiul și pierderea aromei
ABC în bucătărie | Cum să păstrezi parmezanul proaspăt mai mult timp / Trucuri simple care previn mucegaiul și pierderea aromei
ABC în bucătărie
25 apr.
ABC în bucătărie | Se pot găti orez și paste în friteuza cu aer cald, simplu și fără să se lipească/ BONUS: Cum gătești cartofi fierți cu ajutorul acestui aparat
ABC în bucătărie | Se pot găti orez și paste în friteuza cu aer cald, simplu și fără să se lipească/ BONUS: Cum gătești cartofi fierți cu ajutorul acestui aparat
ABC în bucătărie
22 apr.
7 trucuri pe care doar chefii le știu, pentru ca piureul de cartofi să iasă super cremos și să se topească în gură
7 trucuri pe care doar chefii le știu, pentru ca piureul de cartofi să iasă super cremos și să se topească în gură
ABC în bucătărie
19 apr.
VIDEO | ABC în bucătărie | Cum congelăm ouăle fierte/ Află ce poți congela și ce nu/ Cum să le congelezi și decongelezi corect și alte trucuri care te ajută să eviți risipa de mâncare
VIDEO | ABC în bucătărie | Cum congelăm ouăle fierte/ Află ce poți congela și ce nu/ Cum să le congelezi și decongelezi corect și alte trucuri care te ajută să eviți risipa de mâncare
ABC în bucătărie
18 apr.
ABC în bucătărie: Trucul simplu care te scapă de curățatul cartofilor fierți / Metoda bucătarilor care îți economisește timp în bucătărie 
ABC în bucătărie: Trucul simplu care te scapă de curățatul cartofilor fierți / Metoda bucătarilor care îți economisește timp în bucătărie 