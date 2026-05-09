Guvernul a adoptat, înainte de a fi demis prin moțiune de cenzură, o ordonanță de urgență care aduce modificări importante atât pentru industria vinului, cât și pentru procedurile de rambursare a TVA derulate de ANAF. Actul normativ a fost aprobat inițial în ședința Executivului din 4 mai și repus ulterior pe ordinea de zi, pe 8 mai, pentru o formalitate legată de avizul negativ emis între timp de Consiliul Legislativ, potrivit Profit.ro.

Modificările introduse vizează relaxarea unor condiții impuse antrepozitelor fiscale din sectorul vitivinicol și schimbarea regulilor privind rambursările de TVA către firme considerate cu risc fiscal ridicat.

Guvernul a transmis că repunerea ordonanței pe ordinea de zi nu a însemnat o readoptare a actului normativ, ci doar luarea la cunoștință a avizului emis de Consiliul Legislativ.

Una dintre cele mai importante schimbări pentru industria vinului privește autorizarea antrepozitelor fiscale. Conform modificărilor legislative anterioare, și producătorii de vin au fost obligați să se autorizeze ca antrepozite fiscale, măsură criticată de firmele din domeniu din cauza costurilor și cerințelor administrative.

- articolul continuă mai jos -

Printre obligațiile considerate împovărătoare s-au numărat constituirea unei garanții de 250.000 de lei și obținerea autorizației privind securitatea la incendiu.

Fără garanție de 250.000 de lei pentru producătorii de vin

Noua ordonanță prevede că, pentru antrepozitele destinate exclusiv producției de vinuri, nu va mai fi necesară autorizația de securitate la incendiu. Va fi suficient fie avizul de funcționare emis de ISU, fie documentul prin care Inspectoratul pentru Situații de Urgență confirmă că o astfel de autorizație nu este necesară.

Totodată, producătorii de vin vor fi exceptați de la obligația constituirii garanției de 250.000 de lei.

ANAF primește puteri noi la rambursările de TVA

Modificările vin în contextul în care, la finalul lunii aprilie, ANAF a retras autorizația de antrepozit fiscal a unui operator economic din domeniul comercializării băuturilor alcoolice și produselor din tutun. Potrivit Profit.ro, societatea ar face parte din același grup cu un cunoscut producător de vinuri.

Ordonanța introduce și modificări cerute de ANAF în ceea ce privește rambursările de TVA. Potrivit sursei citate, Fiscul va putea evita rambursările automate către firmele pe care analiza de risc le indică drept contribuabili cu risc fiscal major și probabilitate ridicată de prejudiciere a bugetului de stat.

Noile prevederi permit ANAF să stabilească prin ordin al președintelui instituției criteriile utilizate în analiza de risc fiscal. Schimbarea a fost posibilă doar prin ordonanță de urgență, iar măsura a fost adoptată înainte de căderea Guvernului prin moțiune de cenzură.