Chef Mihai Toader a fost invitat la podcastul Disputandum, moderat de Cosmin Dragomir la G4Food, unde a vorbit despre subiecte precum criza pe care o străbate acum HoReCa.

Într-o perioadă în care industria HoReCa se confruntă cu scumpiri în lanț, consum mai prudent și presiuni tot mai mari pe costuri, chef Mihai Toader spune că nu există „momentul perfect” pentru a începe un proiect. Din contră, crede că momentul potrivit este oricând, atât timp cât faci ceea ce îți place. Chef-ul, care conduce restaurantul Soro Lume, vorbește deschis despre cum și-a lansat afacerea exact în mijlocul pandemiei și despre lupta continuă de a o menține pe linia de plutire într-un context economic instabil.

„Eu zic că e un moment bun oricând să faci ceea ce-ți place. Fac o bucătărie pe care mi-am dezvoltat-o pentru sufletul meu și ulterior să pot s-o transmit și altora”, spune Mihai Toader.

Un concept construit în nouă ani

Bucătăria practicată de Mihai Toader are un nume clar: neo-românească. Chef-ul explică faptul că termenul este împrumutat din arhitectură și descrie un stil culinar construit în aproape nouă ani de muncă și cercetare. Pentru el, nu este doar un concept gastronomic, ci o formă personală de expresie. „E un stil pe care îl denumesc neo-românesc. Lucrez la el de aproape nouă ani de zile”, explică acesta.

Poate cea mai puternică declarație a lui Mihai Toader este legată de momentul în care a ales să deschidă restaurantul Soro Lume. Nu într-o perioadă de stabilitate, nu într-un moment de boom economic, ci chiar în mijlocul pandemiei. Pentru el, asta este dovada că nu trebuie să aștepți condițiile perfecte ca să faci pasul. „Am făcut restaurantul fix în mijlocul pandemiei. Deci oricând este un moment bun să faci ceea ce-ți place”, spune chef-ul.

Șase ani fără liniște

Dacă pandemia a fost primul test, ceea ce a urmat nu a fost mai ușor. Chef Mihai Toader spune că, practic, de la deschidere și până astăzi, nu a existat nicio perioadă reală de stabilitate. Crizele s-au succedat, iar costurile au crescut constant. „De șase ani de zile nu mai avem un moment de liniște. Nu am găsit un moment în care să zic că toate lucrurile merg cum trebuie”, mărturisește el. Creșterea prețului la combustibil, energie, gaze, chirii și salarii se reflectă inevitabil în costurile restaurantului. Iar ingredientele nu fac excepție. Mihai Toader spune că toate aceste creșteri pun presiune directă pe farfuria finală. „Prețurile la ingrediente se oglindesc în prețul combustibilului. Este un crescendo continuu. Salariile cresc, energia, gazele, chiriile, absolut tot”, explică el.

Efortul de a proteja clientul

Cu toate acestea, restaurantul a încercat să transfere cât mai puțin din aceste scumpiri către client. Chef-ul spune că a făcut doar ajustări minime de preț, tocmai pentru a nu pune o presiune suplimentară pe oameni. „Am făcut o mică mărire de preț, dar cred că cea mai mică. Nu am încercat să afecteze oaspetele”, spune Mihai Toader.

Pentru restaurant, fidelitatea clienților este esențială. Mihai Toader spune că fiecare om care trece pragul restaurantului contribuie direct la menținerea businessului într-o perioadă economică dificilă. „Pentru noi e foarte important ca oamenii să vină și să ne susțină. Călcându-ne pragul, asta fac: ne susțin și ne protejează cumva de mediul economic”, afirmă chef-ul.

Într-o industrie în care mulți se luptă să reziste, povestea lui Mihai Toader este despre curaj, consecvență și convingerea că pasiunea poate merge înainte chiar și atunci când contextul economic pare potrivnic. Pentru el, lecția este simplă: dacă crezi în ceea ce faci, momentul potrivit este acum.