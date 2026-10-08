Din fericire, mie îmi place să beau apă. Am mereu lângă mine, oriunde merg, o sticlă de apă. Dar, n-a fost așa mereu. Mi-a luat vreo 10 ani să am o relație conștientă cu mâncarea și băutul de apă.

Dacă uiți să bei apă uite câteva soluții simple să repari asta.

Nu mai încerca să te bazezi doar pe sete ca să bei apă

Mecanismele interne împotriva deshidratării se declanșează când e pic prea târziu. Fă în așa fel încât apa să fie mereu în fața ta. Ține o sticlă pe birou, în mașină, în geantă sau lângă tine când lucrezi. Dacă trebuie să te ridici de fiecare dată ca să iei apă, sunt șanse mari să amâni.

A doua soluție: leagă apa de obiceiurile pe care deja le ai. Un pahar când te trezești, unul/două o dată cu cafeaua, unul când începi prânzul, unul după ce termini masa și unul când ajungi acasă. Nu trebuie să bei doi litri dintr-o dată și nici să transformi hidratarea într-o corvoadă. Câte puțin, de mai multe ori pe zi, este mult mai ușor de pus în rutină.

Și a treia soluție: fă apa mai ușor de băut. Dacă nu-ți place apa simplă, încearcă apă rece, minerală sau adaugă câteva felii de lămâie, lime, castravete ori câteva frunze de mentă. Asta, la început, până te obișnuiești să nu mai ai mereu gura uscată și să ți se pară ceva normal. Important este să găsești varianta pe care o bei cu plăcere și să nu aștepți să-ți fie foarte sete dar și mai important de atât este să îți dai seama că schimbarea e în mâinile tale.

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Alte modalități prin care te poți hidrata

Pe lângă apa pe care noi o bem cu cana sau cu paharul există și alte modalități de a te hidrata.

să ai în dieta ta cât mai multe alimente cu conținut ridicat de apă: supe sau ciorbe, iaurturi, fructe și legume. Desigur ca acestea din urmă vin și cu caloriile de rigoare. Să bei apă simplă este cel mai „ieftin” mod de a te hidrata din punct de vedere al caloriilor;

fă-ți limonadă. Adică ia o sticlă de apă de 1l și toarnă în ea sucul de la 1 lămâie sau două, câteva lingurițe de miere și cam atât. Dacă ai ghimbir prin casă poți rade o bucată de rădăcină pentru un plus de gust și ajutor la digestie;

pentru a fixa această apă în organism adaugă în dieta ta alimente cu conținut ușor crescut de sare. Câteva măsline dimineața, o salată grecească la prânz sau seara. Atenție, nu spun să turnați sare cu polonicul;

puneți apa într-un termos. Faptul că acest lichid e rece o să te atragă mai mult pe temperaturi ridicate și mai ales o să uiți de gândul de a te duce să-ți cumperi o sticlă de băuturi carbogazoase de la magazinul pe lângă care treci pe stradă;

ca apa pe care o bei să te hidrateze mai bine poți să pui în ea 1-2 pliculețe cu electroliți sau săruri de rehidratare. Dacă mergi la sală sigur ai prin dulap ceva pastile efervescente sau plicuri. Ceva sodiu, magneziu, glucoză, calciu, potasiu, clor în apa pe care o bem ne dau o ușoară senzație de prospețime, de vioiciune. Sigur că nu o să pui asta în fiecare cană pe care o bei. Respecți doza recomandată pe ambalaj;

bea apă constant pe parcursul zilei, cu înghițituri mici. Ideea este ca această apă să și apuce să fie folosită de rinichi nu datorită volumului prea mare băut o dată să fie trimisă direct către excreție. 2 înghițituri o dată cred că reprezintă un volum bun pe repriza de hidratare;

dacă pur și simplu uiți să bei apă, descarcă-ți o aplicație în acest sens care să te tragă de mânecă să bei apă. Este nevoie de acest exercițiu pentru câteva săptămâni pentru că apoi o să ți se facă sete dacă nu continui cu aceeași frecvență de băut apă. Deci, nu o să stai toată viața cu acel bip de la aplicație ca să bei apă;

dacă vrei să nu te duci foarte des la baie atunci când începi să te hidratezi mai bine fă următorul exercițiu. Atunci când îți vine să mergi la baie amână momentul cu 5 minute la fiecare săptămână. Fă de fiecare dată așa până când frecvența de a urina este una cu care tu ești confortabil. Atunci când creștem cantitatea de apă băută în fiecare zi o consecință neplăcută este această frecvență prea mare. Mulți preferă să stea deshidratați decât să meargă atât de des la baie. Ce încerc să vă spun este că în timp vă veți antrena mușchii vezicii să rețină urina mai mult timp și să nu vă mai trimită la baie la fiecare 15 minute. Totul cere consecvență în acest domeniu al sănătății;

dacă te duci la baie peste noapte mai mult de 2 ori, nu mai bea apă cu 2-3 ore înainte de somn. Lipsa somnului este ceva greu de dus a doua zi și îți ia foarte mult din starea de bine orice ai mânca sau ai bea;

De ce este importantă apa pentru organism

Apa este una dintre cele mai importante componente ale organismului și participă la aproape toate procesele esențiale: ajută la reglarea temperaturii corpului, susține circulația sângelui, transportul nutrienților și eliminarea produșilor de metabolism. Când nu bem suficient, putem observa lucruri aparent banale, precum senzația de oboseală, dureri de cap, gură uscată sau o stare generală de lipsă de energie și chiar pofta mai mare de mâncare. Uneori, ceea ce interpretăm drept foame sau poftă de ceva dulce poate apărea pur și simplu într-un context în care nu am băut suficientă apă.

Hidratarea și digestia

Hidratarea este importantă și pentru digestie și pentru funcționarea normală a intestinului. Apa contribuie la menținerea unui tranzit intestinal normal, mai ales atunci când alimentația conține suficiente fibre. De asemenea, atunci când facem mișcare, transpirăm sau petrecem mult timp în căldură, necesarul de lichide crește. Nu există însă o cantitate identică de apă potrivită pentru toată lumea: necesarul depinde de greutate, alimentație, activitate fizică, temperatură și starea de sănătate.

Oricum ar fi, măcar după ce citiți acest articol să beți un pahar sau două de apă.