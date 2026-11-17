După o recoltă slabă și luni cu vreme dificilă, fermierii britanici intră în noul sezon cu speranța că anul viitor va fi mai bun. Deficitul de umiditate din sol rămâne însă important, iar schimbările climatice continuă să pună presiune pe producția agricolă, scrie fermierul Colin Chappell într-un material publicat de The Guardian.

Chappell, fermier din Brigg, Lincolnshire, spune că optimismul revine în fiecare toamnă, odată cu culturile de iarnă deja instalate și cu reluarea lucrărilor de sezon.

„Fermierii trebuie să fie cei mai mari jucători la noroc: semănăm o cultură fără să știm ce preț vom obține sau ce producție va avea. Semănăm și sperăm”, scrie acesta.

Solul are încă un deficit important de apă

Una dintre principalele probleme rămâne lipsa apei. Fermierul spune că urmărește constant datele stației meteo a fermei și că, deși ploile au revenit după o perioadă foarte uscată, solul nu și-a recuperat încă deficitul de umiditate. Potrivit calculelor sale, ar mai fi nevoie de aproximativ 200 de milimetri de precipitații pentru ca nivelul anual să ajungă la media ultimilor 12 ani.

Problema este însă și distribuția precipitațiilor. Prea puțină ploaie afectează culturile, dar o cantitate foarte mare într-un interval scurt poate provoca alte dificultăți pentru agricultori.

Chappell descrie anul agricol drept unul dificil, marcat de o recoltă slabă și condiții meteorologice nefavorabile. El atrage atenția și asupra securității alimentare, susținând că Marea Britanie nu se poate baza exclusiv pe importuri pentru a compensa scăderea producției interne. În același timp, agricultorii trebuie să se adapteze unei clime aflate în schimbare. „Schimbarea climei nu va dispărea ca prin minune și ne adaptăm la ea”, notează fermierul. Pentru producători, spune el, optimismul și reziliența devin aproape o parte a meseriei.

Culturile de iarnă arată bine, iar ciclul începe din nou

În ciuda problemelor din sezonul încheiat, culturile de iarnă sunt acum bine instalate și cresc puternic. Ferma intră astfel în perioada obișnuită a lucrărilor de toamnă: verificarea utilajelor, transportul recoltelor și analiza deciziilor luate în sezonul precedent. Chappell glumește că mentenanța combinei nu ar trebui să dureze prea mult în acest an, pentru că utilajul „abia a transpirat”, o referire la producția modestă obținută.

Urmează apoi evaluarea lucrurilor care au funcționat și a celor care ar putea fi schimbate. În agricultură, însă, nu toate problemele pot fi rezolvate prin decizii tehnice. Fermierul observă că una dintre principalele îmbunătățiri de care ar fi avut nevoie culturile anul acesta ar fi fost, pur și simplu, mai multă ploaie în perioada de vegetație. Odată cu însămânțările de iarnă, întregul ciclu începe din nou.