Un pahar cu apă rece, eventual cu câteva cuburi de gheață, pare alegerea firească atunci când îți este sete. Totuși, dacă obiectivul este hidratarea, apa la temperatura camerei ar putea avea un avantaj: te poate determina să bei o cantitate mai mare. În schimb, apa rece ar putea contribui, într-o măsură mică, la creșterea consumului de energie al organismului, potrivit Health, care citează un dietetician specializat în oncologie, care explică ce diferențe există între cele două variante și în ce situații ar putea fi preferată fiecare.

Apa la temperatura camerei te-ar putea ajuta să bei mai mult

Temperatura apei poate influența cât de mult bem pe parcursul zilei. Deși apa foarte rece poate fi mai plăcută într-o zi călduroasă sau după un antrenament intens, cea la temperatura camerei ar putea încuraja un consum mai mare de lichide.

Meghan Laszlo, dietetician specializat în oncologie la Cedars-Sinai, a explicat pentru Health că, atunci când este foarte cald afară sau când o persoană este deshidratată, apa la temperatura camerei poate fi o alegere potrivită pentru a crește cantitatea de lichide consumată.

Un studiu mai vechi, de mici dimensiuni, realizat pe sportivi, a observat că participanții care au băut apă rece sau la temperatura camerei după efort au avut o hidratare mai bună, deoarece au consumat mai multă apă. Varianta mai rece a ajutat la reducerea temperaturii corpului, însă sportivii au băut o cantitate mai mică și nu au înlocuit la fel de eficient lichidele pierdute prin efort.

Poate apa rece să ajute la slăbit?

Apa rece ar putea avea un avantaj atunci când vine vorba despre gestionarea greutății, însă efectul este modest. Potrivit lui Meghan Laszlo, organismul consumă o cantitate mică de energie pentru a încălzi apa până la temperatura corpului.

Un alt posibil efect este legat de golirea stomacului. Apa rece ar putea încetini acest proces, ceea ce ar contribui la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp și, implicit, la reducerea cantității totale de calorii consumate.

Specialista recomandă persoanelor care vor să folosească acest posibil efect în gestionarea greutății să încerce să bea un pahar cu apă rece înainte de masă.

Când este mai bine să eviți apa foarte rece

Deși pentru cei mai mulți oameni temperatura apei ține în primul rând de preferințe, consumul de apă foarte rece poate fi neplăcut sau chiar poate accentua anumite simptome.

Persoanele care se confruntă cu migrene sau cu dureri de cap provocate de consumul rapid de alimente și băuturi foarte reci ar putea prefera apa la temperatura camerei. Aceeași recomandare poate fi utilă și în cazul celor care au sensibilitate dentară sau tulburări de înghițire, deoarece apa rece poate agrava disconfortul.

De asemenea, unele persoane care practică Medicina Tradițională Chineză evită băuturile reci, pornind de la ideea că acestea ar putea perturba echilibrul dintre cald și rece din organism. Această perspectivă ține de principiile medicinei tradiționale, nu de o concluzie medicală demonstrată în articol.

Câtă apă ar trebui să bem într-o zi

Indiferent dacă preferi apa rece sau la temperatura camerei, cantitatea consumată este mai importantă pentru hidratare decât temperatura băuturii.

Potrivit Health, necesarul zilnic recomandat adulților este de aproximativ 2,7–3,7 litri de apă. Cantitatea variază însă în funcție de dimensiunea corpului, nivelul de activitate fizică și condițiile climatice.

Nu este obligatoriu ca întreaga cantitate să provină din paharele cu apă. Fructele și legumele contribuie și ele la aportul zilnic de lichide, la fel ca alte băuturi.