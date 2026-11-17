Gustările târzii, după cină sau chiar înainte de culcare, ar putea avea consecințe și asupra sănătății ficatului. Un studiu realizat pe aproape 200.000 de persoane a asociat mâncatul seara târziu cu un risc mai mare de boală hepatică steatotică asociată disfuncției metabolice (MASLD). Aceasră afecțiune este cunoscută anterior drept boala ficatului gras non-alcoolic, și de ciroză, potrivit Verywell Health.

Cercetarea a fost publicată în octombrie 2026 în revista Clinical Gastroenterology and Hepatology și a analizat date din trei cohorte americane de lungă durată: Nurses’ Health Study, Nurses’ Health Study II și Health Professionals Follow-up Study.

Mâncatul târziu, risc mai mare de boală hepatică

Participanții care declarau că mănâncă după cină sau după ora obișnuită de culcare au avut un risc mai ridicat de probleme hepatice. Potrivit specialistului în gastroenterologie Jay N. Yepuri, riscul de ficat gras a fost cu aproximativ 36% mai mare, iar cel de ciroză cu 28% mai mare, chiar după luarea în calcul a unor factori precum greutatea și activitatea fizică.

Autorii cercetării subliniază însă că este vorba despre o asociere, nu despre dovada că gustările nocturne provoacă direct boala hepatică.

Studiul este observațional, iar orele meselor au fost raportate de participanți. Cercetătorii nu au modificat experimental programul alimentar al acestora.

Ficatul are propriul „ceas intern”

O posibilă explicație ține de ritmul circadian. „Aproape fiecare organ are propriul ceas local, iar cel al ficatului este unul dintre cele mai puternice”, explică Yepuri. Acest mecanism controlează numeroase funcții: modul în care ficatul gestionează zahărul, produce și descompune grăsimile, secretă bila și procesează medicamentele sau alte substanțe.

Creierul își sincronizează în mare parte ritmul circadian prin lumină. Pentru ficat, însă, momentul în care mâncăm reprezintă un semnal important. „Când mănânci îi spui ficatului cât este ceasul„, explică specialistul. O masă luată foarte târziu poate transmite ficatului un semnal metabolic diferit de cel primit de creier prin ciclul lumină-întuneric.

Yepuri compară situația cu o fabrică ce primește materii prime atunci când ar trebui să funcționeze în regim de noapte. „Când mănânci la 10 sau 11 seara, este ca și cum ai face o livrare fabricii în schimbul de noapte”, spune acesta. Repetată constant, această nepotrivire între programul alimentar și ritmul biologic ar putea afecta modul în care organismul gestionează insulina și grăsimile. În timp, acumularea excesivă de grăsime în celulele hepatice poate favoriza apariția MASLD. La o parte dintre pacienți, aceasta poate progresa către inflamație, fibroză și, în cazurile severe, ciroză.

Ce mănânci contează mai mult decât ora

Specialistul atrage atenția că nu trebuie să transformăm ora cinei în principalul criteriu pentru sănătatea ficatului. Între ce mâncăm, cât mâncăm și când mâncăm, primele două au o importanță mai mare. „Toate trei sunt importante, dar nu în mod egal. Le-aș ordona astfel: ce mănânci, cât mănânci și apoi când mănânci”, afirmă Yepuri. Excesul de alimente bogate în zahăr și carbohidrați rafinați, precum și aportul caloric prea mare, pot favoriza acumularea grăsimii în ficat. De aceea, o cină târzie alcătuită din alimente simple și echilibrate nu este echivalentă cu ronțăitul continuu al chipsurilor, dulciurilor sau înghețatei până după miezul nopții. „Cineva care mănâncă o cină rezonabilă, formată în mare parte din alimente integrale, la ora 21:00 pentru că atunci ajunge acasă, se află într-o situație foarte diferită de cineva care ronțăie chipsuri și înghețată până la ora 1:00”, explică medicul.

Pentru persoanele care își pot organiza programul, specialistul recomandă ca ultima masă sau gustare să fie consumată cu aproximativ trei ore înainte de culcare. De asemenea, o proporție mai mare din caloriile zilnice poate fi consumată la micul dejun și prânz. Dacă masa trebuie luată târziu, din cauza programului de lucru, sunt preferabile proteinele de calitate și legumele, în locul produselor dulci și ultraprocesate.

Un alt element important este regularitatea. Mesele aproximativ la aceleași ore pot ajuta organismul să își sincronizeze mai bine ritmul metabolic.

Cercetătorii nu recomandă, deocamdată, reguli rigide

Rezultatele trebuie totuși interpretate cu precauție. Un studiu randomizat publicat în 2026, realizat la adulți cu suprapondere sau obezitate, nu a găsit diferențe semnificative ale grăsimii hepatice între diferite variante de alimentație cu fereastră limitată în timp și îngrijirea obișnuită. Scăderea grăsimii din ficat a fost asociată mai ales cu pierderea în greutate. Prin urmare, ora mesei nu poate fi separată de calitatea alimentației, greutate, activitate fizică și starea metabolică.

Autorii noului studiu desfășoară acum cercetări suplimentare pentru a vedea dacă mutarea meselor mai devreme poate îmbunătăți efectiv markerii hepatici la persoanele care au deja ficat gras. Mesajul practic rămâne unul simplu: evitarea ronțăitului prelungit până târziu, mesele regulate și o pauză alimentară înainte de somn pot fi obiceiuri utile, dar sănătatea ficatului depinde în primul rând de ceea ce mâncăm și de cantitățile consumate.