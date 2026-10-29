În vestul Poloniei, o turmă de 100 de oi a primit o sarcină neobișnuită: să mențină iarba scurtă într-un parc fotovoltaic al fabricii Volkswagen din Września. Animalele pasc pe aproximativ 27 de hectare, sub zeci de mii de panouri solare, înlocuind utilajele folosite în mod obișnuit pentru întreținerea vegetației.

Fabrica din Września este singura din lume în care sunt asamblate modelele Volkswagen Crafter și MAN TGE, relatează Mediafax, citând publicația Autoblog. Turma a ajuns aici la sfârșitul lunii aprilie.

Oi dintr-o rasă locală, sub 31.000 de panouri solare

Animalele sunt din rasa Wielkopolska, originară din regiune și inclusă într-un program de conservare a resurselor genetice. Ele vor rămâne pe teren până în toamnă, sub supravegherea crescătoarei Justyna Nowak-Gajek.

Sistemul, numit pășunat agrivoltaic, permite folosirea aceleiași suprafețe atât pentru producția de energie electrică, cât și pentru creșterea animalelor. În acest fel, vegetația este întreținută fără utilizarea continuă a utilajelor tradiționale de cosit.

Parcul solar are peste 31.000 de panouri și o putere instalată de 18,3 MW. În zilele însorite, acesta poate acoperi întregul consum de electricitate al fabricii, iar pe parcursul unui an asigură aproximativ un sfert din necesarul de energie.

Prezența oilor nu crește producția de energie, iar Volkswagen nu a comunicat ce economii obține prin această metodă în comparație cu întreținerea obișnuită a terenului.

Cercetătorii de la Universitatea de Științele Vieții din Poznań urmăresc comportamentul și starea animalelor, calitatea pășunii, solul și microclimatul de sub panouri.

„Industria modernă poate lucra în armonie cu natura”, a declarat Marzena Pillich-Grońska, directoarea fabricii din Września.

Fabrica Volkswagen din Polonia a produs 600.000 de vehicule

Fabrica din Września a fost inaugurată la 24 octombrie 2016, după ce investiția fusese decisă în martie 2014. În iunie 2026, uzina a ajuns la 600.000 de vehicule produse. Exemplarul aniversar a fost o autorulotă Grand California, derivată din modelul Crafter.

În 2025, fabrica a depășit pragul de 100.000 de vehicule produse, ceea ce înseamnă, în medie, un vehicul la fiecare 163 de secunde.

Uzina are peste 3.000 de angajați și folosește aproximativ 630 de roboți, sisteme autonome de transport pentru logistică și aplicații de inteligență artificială pentru controlul calității.

Volkswagen construiește în prezent două hale noi, cu o suprafață totală de aproximativ 60.000 de metri pătrați. Una va produce partea inferioară a caroseriei pentru viitorul model Crafter complet electric, iar cealaltă va fi destinată depozitării bateriilor.

Lucrările ar urma să fie finalizate în a doua jumătate a anului 2027. Compania nu a anunțat încă data lansării noului model.