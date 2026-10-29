Ai dureri menstruale? Stai liniștită, că nu ești caz izolat. “Fenomenul” poartă numele de dismenoree, adică durerea asociată menstruației, și este una dintre cele mai frecvente probleme ginecologice. Dr. Ciprian-Andrei Morariu, medic primar obstetrică-ginecologie cu specializare în chirurgia ginecologică minin-invazivă și endometrioză, a explicat, într-un interviu acordat G4Food, totul despre această problemă medicală.

G4Food: De ce apar durerile menstruale?

Dr. Ciprian Morariu: Este important să facem diferența între dismenoreea primară, care apare în absența unei patologii pelvine identificabile, și dismenoreea secundară, provocată de o afecțiune ginecologică. Printre cauzele importante se numără endometrioza, adenomioza, chisturile ovariene și endometrioamele ovariene, boala inflamatorie pelvină, anomaliile congenitale uterine și ale tractului genital, sarcina extrauterinp și, mai rar, polipii endometriali, hiperplazia endometrială sau alte afecțiuni uterine. Uneori, durerile menstruale pot apare și în cazul uterului retrovers.

G4Food: Când trebuie să mergem la medic?

Dr. Ciprian Morariu: Atunci când durerea este intensă, se agravează progresiv, începe să afecteze activitățile zilnice, apare pentru prima dată după ani de menstruații nedureroase sau își schimbă caracterul. De asemenea, sângerările abundente ori neregulate, secrețiile vaginale neobișnuite, febra, durerea la contactul sexual sau dificultățile de obținere a unei sarcini sunt motive pentru evaluare ginecologică. Durerea menstruală care afectează viața de zi cu zi nu trebuie considerată un preț obligatoriu al feminității. Mai ales când este persistentă sau progresivă, trebuie investigată, nu doar tratată repetat cu analgezice.

G4Food: Care sunt recomandările pentru o dismenoree ușoară?

Dr. Ciprian Morariu: În cazul unei dureri menstruale ușoare, fără semne de alarmă și fără suspiciunea unei patologii ginecologice, există câteva măsuri simple care pot ameliora simptomele.

Căldura locală moderată este una dintre cele mai utile metode. Mișcarea fizică regulată poate avea, de asemenea, un efect benefic. Mersul pe jos, exercițiile aerobice ușoare, stretchingul și yoga pot contribui la reducerea durerii la unele paciente.

Din punct de vedere medicamentos, antiinflamatoarele nesteroidiene, precum ibuprofenul sau naproxenul, sunt printre tratamentele cu cele mai bune dovezi pentru dismenoreea primară. Trebuie respectate prospectul și contraindicațiile, în special în cazul ulcerului, bolilor renale, anumitor forme de astm, tratamentelor anticoagulante sau unei posibile sarcini.

Paracetamolul poate fi o alternativă, atunci când antiinflamatoarele nu sunt potrivite, deși, în general, eficacitatea sa poate fi mai redusă.

Recomandarea este să nu ignorăm durerea care persistă sau se agravează, în ciuda tratamentului.

G4Food: Poate medicul recomanda contraceptive hormonale pentru durerile menstruale? Cum acționează?

Dr. Ciprian Morariu: Da. Contraceptivele hormonale sunt o opțiune terapeutică importantă în tratamentul dismenoreei, inclusiv la femeile care nu au nevoie de contracepție, dar pentru care reducerea durerii reprezintă un obiectiv major. Ele pot fi recomandate în dismenoreea primară și în anumite afecțiuni ginecologice, în special endometrioză și adenomioză, dar și în anumite contexte asociate cu sângerări menstruale abundente sau cicluri dureroase. Alegerea depinde de diagnostic, obiectivele reproductive, contraindicații și profilul individual de risc.

Alimentația, parte din strategia generală de menținere a sănătății

G4Food: Există alimente care ar putea ajuta la reducerea durerilor menstruale?

Dr. Ciprian Morariu: Alimentația poate face parte dintr-o strategie generală de menținere a sănătății și, posibil, de reducere a simptomelor menstruale. Totuși, trebuie să fim riguroși: nu există în prezent o dietă demonstrată convingător că tratează dismenoreea sau endometrioza.

Aș încuraja un model alimentar echilibrat, de tip mediteraneean, bogat în legume, fructe, leguminoase, cereale integrale, nuci, semințe, pește și ulei de măsline extravirgin.

Câteva exemple merită menționate:

Acizii grași omega-3, prezenți în peștele gras, precum somonul, sardinele, macroul și heringul, au roluri importante în procesele inflamatorii. Există studii care sugerează un posibil beneficiu al suplimentării cu omega-3 asupra durerii menstruale, dar certitudinea dovezilor este redusă. Consumul regulat de pește poate face parte dintr-o alimentație sănătoasă, fără să promitem un efect analgezic garantat.

Legumele și fructele, în special cele bogate în polifenoli și vitamina C, furnizează antioxidanți și fibre. Fructele de pădure, citricele, broccoli, spanacul și alte legume colorate sunt alegeri bune pentru sănătatea generală, deși efectul lor direct asupra crampelor menstruale nu este bine cuantificat.

Cerealele integrale și leguminoasele, precum ovăzul, lintea, fasolea și năutul, contribuie la aportul de fibre, magneziu și alți micronutrienți.

Nucile și semințele, inclusiv migdalele, nucile românești, semințele de dovleac și de in, oferă grăsimi nesaturate, minerale și fibre.

Ghimbirul are rezultate preliminare interesante în unele studii asupra dismenoreei primare. Cu toate acestea, studiile sunt relativ mici, iar dovezile nu sunt suficient de solide pentru a-l considera un înlocuitor al tratamentelor validate.

Alimentele fermentate, precum iaurtul cu culturi vii și chefirul, pot contribui la sănătatea intestinală. Probioticele, prebioticele și lactobacilii sunt domenii de interes pentru cercetarea microbiomului, inclusiv în endometrioză, dar nu avem încă dovezi clinice suficient de solide pentru a recomanda anumite tulpini probiotice ca tratament standard al durerilor menstrual

Aș face și o distincție între consumul alimentelor și suplimentele concentrate. Un aliment poate fi valoros nutrițional fără ca administrarea unei doze mari dintr-un anumit nutrient să ofere beneficii suplimentare. În cazul suplimentelor cu omega-3, magneziu, vitamine sau extracte vegetale, indicația și doza trebuie evaluate individual.

În ansamblu, aș recomanda o alimentație variată, predominant bazată pe alimente minim procesate, cu suficiente fibre, proteine de calitate și grăsimi nesaturate. Este o strategie bună pentru sănătatea metabolică și cardiovasculară, chiar dacă efectul specific asupra dismenoreei rămâne incert.

Alimentația este un aliat al sănătății, nu un substitut pentru diagnostic și tratament. O pacientă cu dureri menstruale severe nu ar trebui să amâne consultul ginecologic încercând succesiv diverse diete sau suplimente.

Cum pot ajuta nucile, spanacul sau peștele gras, în lupta cu durerile menstruale

G4Food: Alimentele bogate în magneziu pot ajuta?

Dr. Ciprian Morariu: Magneziul este un mineral esențial pentru funcționarea normală a organismului. Participă la transmiterea impulsurilor nervoase, la funcția musculară, la metabolismul energetic și la numeroase reacții enzimatice.

La nivel muscular, magneziul contribuie la reglarea echilibrului dintre calciu și mecanismele de relaxare musculară. Deoarece contracția musculaturii uterine depinde de calciu, există o justificare fiziologică pentru ipoteza că magneziul ar putea influența crampele menstruale.

Totuși, trebuie să diferențiem mecanismul biologic plauzibil de efectul clinic demonstrat: nu există suficiente dovezi de calitate înaltă pentru a afirma că un aport suplimentar de magneziu reduce în mod sigur durerea menstruală la toate femeile.

Din punct de vedere alimentar, este util să includem surse naturale de magneziu:

Nuci, migdale și semințe

Migdalele, nucile și semințele de dovleac sunt surse bune de magneziu și grăsimi nesaturate.

Spanac și legume verzi

Toate aduc organismului un aport de magneziu, folat, fibre și alți micronutrienți importanți.

Ovăz, linte și alte leguminoase contribuie la aportul de magneziu și fibre și ajută la diversificarea alimentației.

Pește, inclusiv somon și sardine – Oferă proteine de calitate și, în cazul peștelui gras, acizi grași omega-3.

Magneziul poate fi obținut și din cereale integrale, cacao și ciocolată neagră, în cantități variabile. Fructele de pădure și broccoli sunt sănătoase, dar nu trebuie considerate surse excepțional de concentrate de magneziu.

În practică, recomandarea mea este să începem printr-o alimentație variată, care să asigure un aport adecvat de micronutrienți. Suplimentarea cu magneziu poate fi discutată atunci când există deficit, aport alimentar insuficient sau o indicație individuală, ținând cont inclusiv de funcția renală și de posibilele interacțiuni medicamentoase. Aș evita să prezentăm magneziul ca pe un tratament dovedit al dismenoreei sau să recomandăm suplimentarea de rutină tuturor femeilor cu menstruații dureroase. Pentru durerea menstruală, antiinflamatoarele nesteroidiene și tratamentele hormonale adecvate au dovezi clinice mai solide.

Ceea ce mănânci sau bei poate agrava durerile menstruale

G4Food: Alcoolul, alimentele ultraprocesate, excesul de zahăr și cofeina pot agrava durerile menstruale?

Dr. Ciprian Morariu: Cred că merită să privim această întrebare în contextul mai larg al stilului de viață. Alimentația, somnul, mișcarea, stresul și consumul de alcool pot influența sănătatea generală și felul în care organismul gestionează durerea. Totuși, dovezile nu sunt la fel de solide pentru fiecare factor și nu putem afirma că toate aceste produse agravează direct dismenoreea la fiecare femeie.

Alcoolul – Consumul excesiv are efecte negative bine documentate asupra sănătății și poate afecta somnul, hidratarea și starea generală. Unele studii observaționale au raportat asocieri între consumul de alcool și simptome menstruale, însă nu demonstrează automat o relație cauzală. Reducerea consumului este o alegere sănătoasă, mai ales dacă pacienta observă că alcoolul îi agravează simptomele.

Alimentele ultraprocesate – Produsele bogate în sare, grăsimi de calitate nutrițională redusă și zaharuri adăugate pot favoriza un model alimentar dezechilibrat atunci când sunt consumate frecvent. Înlocuirea lor cu alimente proaspete sau minim procesate este benefică pentru sănătatea metabolică și cardiovasculară. Totuși, nu există suficiente dovezi pentru a susține că un anumit aliment ultraprocesat provoacă direct crampele menstruale.

Excesul de zahăr – Un consum ridicat de zaharuri adăugate poate contribui la excesul caloric și la dezechilibre metabolice. Este rezonabil să limităm băuturile îndulcite, dulciurile consumate frecvent și produsele cu mult zahăr adăugat, dar nu trebuie să le prezentăm drept cauze directe și demonstrate ale dismenoreei.

Cofeina – În cazul unor femei, consumul mare de cafea sau de băuturi energizante poate accentua anxietatea, palpitațiile ori tulburările de somn și poate influența felul în care sunt percepute simptomele. Studiile privind relația directă dintre cofeină și durerea menstruală sunt neconcludente. Prin urmare, nu aș recomanda eliminarea universală a cafelei, ci moderație și observarea răspunsului individual.

Mai există un element esențial: mișcarea regulată, somnul suficient și gestionarea stresului pot contribui la starea generală de bine și pot ajuta unele paciente să gestioneze mai bine durerea. Nu sunt soluții miraculoase și nu înlocuiesc tratamentul unei patologii ginecologice.

Nu trebuie să transformăm alimentația în sursă de vinovăție

G4Food: Ce recomandări generale aveți?

Dr. Ciprian Morariu: Cred într-un stil de viață sănătos, dar și într-o abordare realistă. Nu trebuie să transformăm alimentația într-o sursă permanentă de vinovăție. Micile plăceri fac parte din viață; important este ca ele să rămână mici plăceri, nu să devină regula. Trăim pentru a fi sănătoși, dar și pentru a ne bucura de viață, cu echilibru și măsură.

Iar dacă durerile menstruale sunt severe, progresive sau asociate cu alte simptome, prioritatea rămâne evaluarea medicală, nu restricțiile alimentare.

Menstruația nu trebuie să fie o experiență invalidantă, iar durerea severă nu trebuie normalizată. Există tratamente eficiente, de la antiinflamatoare și terapii hormonale până la investigații și tratamentul chirurgical al cauzelor identificate, inclusiv endometrioza.

În același timp, alimentația echilibrată, activitatea fizică și un stil de viață sănătos pot contribui la starea generală de bine, fără a înlocui evaluarea și tratamentul medical atunci când acestea sunt necesare.

Ca medic cu experiență în chirurgia ginecologică minim invazivă și în tratamentul endometriozei, consider esențial ca femeile să beneficieze de un diagnostic corect, de un tratament individualizat și de informații bazate pe dovezi științifice, într-o abordare care să nu minimizeze durerea și să nu creeze așteptări terapeutice nerealiste.