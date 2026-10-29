Cofondatorul Glovo: „Quick commerce-ul este segmentul cu cea mai rapidă creștere în România” / Ce schimbări pregătește compania pentru comenzile online

29 oct. 2026, Retail
Cofondatorul Glovo: „Quick commerce-ul este segmentul cu cea mai rapidă creștere în România” / Ce schimbări pregătește compania pentru comenzile online
Foto Economedia
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România se numără printre cele mai importante piețe ale Glovo la nivel global, iar comerțul rapid, prin care clienții pot comanda produse din magazine și supermarketuri, este segmentul cu cea mai rapidă creștere a platformei pe plan local. Într-un interviu acordat Economedia, Sacha Michaud, cofondator și vicepreședinte pentru afaceri globale al companiei, a vorbit despre evoluția pieței, planurile de dezvoltare și schimbările pe care inteligența artificială, roboții și dronele le-ar putea aduce în livrări.

România, printre cele mai importante piețe ale Glovo

România s-a numărat în 2025 printre primele trei piețe la nivel global pentru Glovo. În 2026, pe fondul contextului economic, piața locală se află în top cinci, potrivit declarațiilor făcute de Sacha Michaud pentru Economedia.

Bucureștiul are, la rândul său, un rol important în activitatea companiei, ajungând frecvent orașul cu cele mai multe comenzi într-o anumită oră sau zi.

„Avem 5 piețe de prim rang, veritabili lideri, iar România este una dintre ele. Bucureștiul este, de foarte multe ori, orașul cu cele mai multe comenzi într-o anumită oră sau într-o anumită zi. Așadar, este un oraș foarte important și pentru noi”, a declarat Sacha Michaud.

Cofondatorul Glovo a descris România drept o piață competitivă, în care concurența contribuie la dezvoltarea industriei și la educarea consumatorilor.

„România este o piață incitantă. De asemenea, la nivelul UE, este o economie cu o creștere rapidă și cu un potențial uriaș”, a mai spus acesta, potrivit Economedia.

Quick commerce-ul, segmentul cu cea mai rapidă creștere

Deși scăderea puterii de cumpărare și evoluția generală a sectorului de retail influențează activitatea platformelor de livrare, Glovo continuă să înregistreze creștere pe piața locală, potrivit lui Sacha Michaud.

„Înregistrăm o creștere sănătoasă pe piață. Evident, atât la nivel global, cât și în industria noastră, suntem influențați de tendințele generale, cum ar fi cele din sectorul de retail. Așadar, dacă sectorul de retail – adică restaurantele, supermarketurile, magazinele – are de suferit din punct de vedere economic, atunci, în mod firesc, acest lucru are un impact direct și asupra platformelor”, a explicat cofondatorul Glovo, într-un interviu pentru Economedia.

 

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