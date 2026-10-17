VIDEO | De ce sunt desființate unele plantații de vii în România / Cezar Ioan: „Plantațiile cer bani și muncă în fiecare an, iar oamenii se găsesc tot mai greu”

17 oct. 2026, Disputandum
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O vie nu poate fi pur și simplu lăsată un an nelucrată, așa cum se poate întâmpla cu un teren destinat culturilor anuale. Această particularitate, alături de costuri și lipsa forței de muncă, explică de ce unele plantații viticole sunt abandonate sau desființate, spune Cezar Ioan. „Vița-de-vie cere îngrijire an de an”, explică acesta în podcastul „Disputandum”, realizat la G4Food de Cosmin Dragomir.

Butucii trebuie tăiați, legați și tratați, iar dacă lucrările sunt abandonate, plantația se degradează rapid. În plus, o vie neîngrijită poate deveni o sursă de boli pentru plantațiile vecine.

Lipsa forței de muncă, o problemă reală

O altă dificultate este forța de muncă. „Nu mai găsești oameni”, spune Cezar Ioan, vorbind despre dificultatea proprietarilor de a găsi lucrători pentru tăieri și celelalte operațiuni. Și problema este accentuată în gospodăriile în care proprietarii au îmbătrânit, iar generația următoare a plecat din localitate sau din țară. Peste toate acestea se suprapune o problemă internațională: supraproducția de vin.

În anumite țări, spune Cezar Ioan, există inclusiv programe prin care viticultorii primesc bani pentru desființarea unor suprafețe, tocmai pentru reducerea excedentului. România a trecut în ultimele două decenii printr-o etapă diferită, în care au fost disponibile fonduri pentru înființarea și modernizarea plantațiilor.

Chiar și aici, însă, există vii care sunt acum scoase din producție, pe măsură ce costurile și dificultatea întreținerii cresc.

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