Un kilogram de ciuperci de pădure poate costa de la aproximativ 20 de lei până la 70-80 de lei sau chiar 100 de lei, potrivit prețurilor observate de Florin Bustan, pasionat de ciuperci și autodidact.

Diferențele nu țin doar de specie, ci și de cât de bogat este sezonul, de starea exemplarelor și de categoria de calitate în care sunt încadrate. Estimarea nu reprezintă o statistică oficială a pieței, ci nivelurile de preț întâlnite sau auzite de Bustan în România.

Un an secetos poate împinge prețurile în sus

Ciupercile sălbatice depind foarte mult de condițiile din pădure. Într-un an favorabil, cu suficientă umezeală și o producție abundentă, cantitățile disponibile cresc și prețurile pot coborî. Într-un sezon secetos, când ciupercile sunt puține, situația se inversează. „Când e abundență, scade prețul, pentru că sunt mai multe”, explică Bustan.

Specia contează, la rândul ei. Hribii, gălbiorii și alte ciuperci căutate pot avea valori diferite, iar în interiorul aceleiași specii există diferențe legate de calitatea exemplarelor. În cazul hribilor, de exemplu, Bustan vorbește despre categorii diferite de calitate. Exemplarele tinere și ferme sunt diferite de cele foarte mature, degradate sau puternic atacate de insecte.

El atrage atenția că faptul că o ciupercă aparține unei specii comestibile nu înseamnă că poate fi consumată indiferent de starea în care se află. Exemplarele foarte îmbătrânite sau deteriorate pot provoca disconfort digestiv unor persoane, chiar dacă specia este, în mod normal, comestibilă. „Unele dintre ciupercile mai trecute ajung către centre de colectare și pot fi ulterior deshidratate”. Pentru cumpărătorul obișnuit, prospețimea rămâne însă unul dintre criteriile importante.

De unde cumpărăm ciuperci de pădure?

Întrebarea devine mai complicată în cazul ciupercilor culese din flora spontană. Bustan spune că hribii și gălbiorii sunt printre speciile cel mai frecvent comercializate și, pentru un cunoscător, sunt mai ușor de diferențiat de unele specii periculoase. Problema, în opinia sa, apare atunci când cantități foarte mari sunt adunate de numeroase persoane și ajung împreună în lăzi.

Pentru o identificare făcută cu maximă atenție, spune el, fiecare exemplar ar trebui examinat separat. „În cazul unor cantități de ordinul tonelor, o asemenea verificare devine dificil de realizat ciupercă cu ciupercă”, mai arată el. Afirmația reprezintă perspectiva sa de culegător pasionat și nu înseamnă că unitățile autorizate nu respectă controalele prevăzute de legislație.

De altfel, hribi, ghebe sau gălbiori putem găsi și în supermarket, congelați, iar nivelul de siguranță este crescut. Hribii se vând la un preț mai mare, de 23-25 de lei pentru 300 de grame, în timp ce ghebele costă aproximativ 14-15 lei pentru aceeași cantitate, iar gălbiorii undeva între aceste prețuri.

Mai importante pentru cumpărător sunt proveniența, prospețimea și starea exemplarelor. În cazul ciupercilor sălbatice, o ofertă aparent avantajoasă nu ar trebui să înlocuiască prudența: identificarea speciei și calitatea produsului rămân mai importante decât câțiva lei economisiți la kilogram.