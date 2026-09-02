Aproape jumătate (46,5%) din cheltuielile de consum ale gospodăriilor din Bulgaria au fost direcționate în ianuarie 2026 către trei priorități de bază: hrană, locuință și transport. Procentul este similar cu media înregistrată la nivelul Uniunii Europene (46%), potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat și citate de Agerpres.

Deși structura generală a cheltuielilor se apropie de valorile europene, bulgarii alocă o felie considerabil mai mare din venituri pentru mesele zilnice.

Mâncarea, cea mai mare cheltuială din venituri

Mâncarea și băuturile non-alcoolice reprezintă cea mai mare povară financiară pentru cetățenii bulgari, depășind simțitor media din blocul comunitar:

Alimente și băuturi non-alcoolice: Gospodăriile din Bulgaria au alocat 22,3% din venitul disponibil pe hrană, față de o medie UE de doar 16,3%.

Transport: A înghițit 14,3% din veniturile bulgarilor (apropiat de media UE de 14,7%).

Locuință, apă și energie: A reprezentat 9,9% din cheltuieli în Bulgaria, sub media europeană de 14,9%.

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În intervalul ianuarie 2025 – ianuarie 2026, ponderea cheltuielilor pentru alimente în Bulgaria a urcat cu 0,4 puncte procentuale, în timp ce transportul a înregistrat o scădere de 0,7%.

Ce s-a schimbat la nivelul Uniunii Europene?

Analiza Eurostat arată că alimentele, energia și transportul au înregistrat scumpiri majore în ultimii ani, fiind principalii motori ai inflației de consum în întreaga Europă.

La nivelul întregului bloc comunitar, prioritățile de consum s-au reconfigurat ușor între ianuarie 2025 și ianuarie 2026:

Sectorul unde au crescut cheltuielile: Recreere, sport și cultură (+1,2 pp), restaurante și servicii de cazare (+0,3 pp) și educație (+0,1 pp).

Sectorul unde au scăzut cheltuielile: Transport (-0,4 pp) și servicii de informare și comunicații (-0,3 pp).