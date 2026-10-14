VIDEO | Șprițul, apărat de Cezar Ioan în fața „puriștilor” vinului / „Este o eroare să îl respingem. Obiceiul nu este exclusiv românesc”

14 oct. 2026, Disputandum
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Șprițul nu ar trebui privit ca o formă inferioară de consum al vinului, iar respingerea lui de către profesioniștii domeniului poate îndepărta consumatorii, consideră Cezar Ioan.

În podcastul „Disputandum” realizat la G4Food de Cosmin Dragomir, publisherul Vinul.ro spune că șprițul are situațiile sale firești de consum, mai ales atunci când temperaturile sunt ridicate sau când oamenii vor o băutură mai puțin alcoolizată. „Cred că e o eroare. Cred că e o eroare care s-a perpetuat”, spune el despre opoziția față de amestecarea vinului cu apă.

Obiceiul nu este nici pe departe exclusiv românesc. Cezar Ioan amintește că șprițul este întâlnit în Austria, unde poate fi comandat direct din meniurile restaurantelor.

Șprițul, istorie veche

Diluarea vinului cu apă are, de altfel, o istorie mult mai veche. În Antichitate, grecii consumau frecvent vinul amestecat cu apă, inclusiv în diferite formule menite să-i reducă tăria. Cezar Ioan admite că ar fi păcat ca un vin rar, complex și scump să fie automat diluat, dar consideră că decizia trebuie să rămână a consumatorului.

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În contextul în care noile generații beau mai puțin alcool, industria ar trebui să fie mai puțin rigidă în privința modului în care oamenii aleg să consume vinul, susține el. „Producătorii de vin și promotorii de vin ar trebui să se bucure câtă vreme încă se consumă vin”, spune Cezar Ioan.

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