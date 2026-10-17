VIDEO | Cu ce alimente începe diversificarea și când pot fi introduse alimentele care provoacă alergii. Dr. Dumitrela Enescu, medic pediatru: „Nu există o formulă magică

17 oct. 2026, Fântâna de sănătate
Foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Cu ce aliment ar trebui să înceapă diversificarea și când pot fi introduse alimentele care provoacă alergii? Dr. Dumitrela Enescu, medic pediatru, a explicat, în podcastul „Fântâna de sănătate” de la G4Food, moderat de nutriționistul Tania Fântână, de ce nu există o ordine obligatorie a primelor alimente, ce produse ar trebui evitate în primii ani de viață și cum pot fi oferite mâncărurile în siguranță.

Cu ce alimente începem diversificarea

Părinții nu trebuie să urmeze o succesiune rigidă a alimentelor atunci când încep diversificarea. Importantă este varietatea, alături de respectarea recomandărilor de siguranță pentru vârsta copilului.

„Cu ce aliment începem? Nu există o formulă magică. Nu începem luni la ora 8:00 dimineața cu morcov. Cred că important aici este să oferim o varietate cât mai mare care să cuprindă fructe, legume, carne, proteine”, a explicat Dr. Dumitrela Enescu.

Medicul atrage atenția că recomandările societăților de pediatrie trebuie avute în vedere mai ales atunci când vine vorba despre alimentele care pot fi nepotrivite sau periculoase pentru sugari.

„Și aici cumva cred că cel mai bine ar fi, deși nu ne plac regulile, să urmăm regulile pe care ni le spun societățile de pediatrie și anume cum nu ar trebui să arate, poate e o diferență de nuanță, dar destul de importantă pentru siguranța copilului.”

Ce alimente nu ar trebui să primească bebelușii

Sarea și zahărul adăugat trebuie evitate în primii ani de viață, iar mierea nu trebuie introdusă în alimentația sugarului înainte de împlinirea vârstei de un an.

„Nu ar trebui să aibă sare sau zahăr adăugat cel puțin până la vârsta de doi ani. Nu ar trebui să introducem miere în alimentația sugarului până la vârsta de un an pentru că există riscul de infecție cu clostrium botulină”, a explicat medicul pediatru.

Când trebuie introduse alimentele care pot provoca alergii

Deși părinții pot avea temeri în privința alimentelor alergene, medicul spune că acestea nu ar trebui amânate fără motiv după începerea diversificării.

„Ar trebui să introducem grupele alergene, chiar dacă părinților le este frică și este normal, ele trebuie introduse cât mai curând de la începutul diversificării pentru că există studii care demonstrează tocmai că scad riscul de alergie alimentare.”

Printre alimentele la care se referă se numără peștele, oul, nucile și arahidele. Modul în care sunt oferite este însă esențial pentru siguranța copilului.

„Și când zic grupe de alergeni mă refer la pește, la ou, nuci, arahide. Evident, nucile nu le vom da întregi că există risc de aspirație. Le vom râșni și, de exemplu, le putem amesteca în piure de fructe. Acesta este un exemplu.”

Introducerea alimentelor alergene trebuie adaptată situației fiecărui copil, iar părinții pot discuta cu pediatrul despre modalitatea potrivită de introducere, mai ales dacă există factori de risc pentru alergii.

Cum trebuie adaptate textura și consistența alimentelor

La început, alimentele pot fi oferite sub formă de piureuri fine, iar consistența poate fi modificată treptat, pe măsură ce copilul se dezvoltă și își formează abilitățile necesare pentru a mânca.

„Deci cred că putem să reținem așa că începem cu masa de prânz, să zicem la început texturile vor fi pasate cât mai fine, după care pasate un pic mai grosier până când ajungem la bucățele. Nu trebuie să ne fie frică de bucățele pentru că ele cresc autonomia copilului și coordonarea practic mână gură își poate regla și apetitul mai ușor. Trebuie doar să formăm niște parametri de siguranță.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Disputandum
17 oct.
VIDEO | De ce sunt desființate unele plantații de vii în România / Cezar Ioan: „Plantațiile cer bani și muncă în fiecare an, iar oamenii se găsesc tot mai greu”
VIDEO | De ce sunt desființate unele plantații de vii în România / Cezar Ioan: „Plantațiile cer bani și muncă în fiecare an, iar oamenii se găsesc tot mai greu”
Gusturi locale
17 oct.
VIDEO | Silvia Ion, Horeca Insight: Restaurantele vor tot mai multe ingrediente locale. Producătorii trebuie să fie mai uniți și să acceseze fonduri europene
VIDEO | Silvia Ion, Horeca Insight: Restaurantele vor tot mai multe ingrediente locale. Producătorii trebuie să fie mai uniți și să acceseze fonduri europene
Gusturi locale
16 oct.
VIDEO | Producătorii locali din România încep să investească în procesare și să păstreze valoarea adăugată în țară. Ciprian Dincă: „Fondurile europene sunt singura soluție de finanțare”
VIDEO | Producătorii locali din România încep să investească în procesare și să păstreze valoarea adăugată în țară. Ciprian Dincă: „Fondurile europene sunt singura soluție de finanțare”
Fântâna de sănătate
16 oct.
VIDEO | O singură linguriță poate fi suficientă. Dr. Dumitrela Enescu, medic pediatru: Greșeala părinților care poate afecta relația copilului cu mâncarea / „Diversificarea nu e neapărat despre mâncare”
VIDEO | O singură linguriță poate fi suficientă. Dr. Dumitrela Enescu, medic pediatru: Greșeala părinților care poate afecta relația copilului cu mâncarea / „Diversificarea nu e neapărat despre mâncare”
Video
16 oct.
VIDEO | Ce poți mânca la Târgul Vrăjitoarelor de la Opera Comică pentru Copii. Cât costă cafeaua, înghețata și gustările
VIDEO | Ce poți mânca la Târgul Vrăjitoarelor de la Opera Comică pentru Copii. Cât costă cafeaua, înghețata și gustările
Recomandări
Mediafax
Lovitură pentru dosarul independenței Cataloniei! Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, scapă de plata a 4 milioane de euro
G4Media
Programul de guvernare, capitolul Justiție: nicio măsură concretă de combatere a corupției sau de decartelizare a sistemului judiciar
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Spania
Alimentul-minune pe care TREBUIE să-l ai mereu în frigider: ”Este ieftin și bogat în proteine”
CSID
A călătorit 2.000 de kilometri pentru a întâlni femeia visurilor sale. Ce a descoperit bărbatul de 49 de ani după ce și-a cheltuit tot salariul
CSID
Omenirea ar putea dispărea până în anul 2100. Cele două ameninţări care îi îngrijorează pe experţi