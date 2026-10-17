Cu ce aliment ar trebui să înceapă diversificarea și când pot fi introduse alimentele care provoacă alergii? Dr. Dumitrela Enescu, medic pediatru, a explicat, în podcastul „Fântâna de sănătate” de la G4Food, moderat de nutriționistul Tania Fântână, de ce nu există o ordine obligatorie a primelor alimente, ce produse ar trebui evitate în primii ani de viață și cum pot fi oferite mâncărurile în siguranță.

Cu ce alimente începem diversificarea

Părinții nu trebuie să urmeze o succesiune rigidă a alimentelor atunci când încep diversificarea. Importantă este varietatea, alături de respectarea recomandărilor de siguranță pentru vârsta copilului.

„Cu ce aliment începem? Nu există o formulă magică. Nu începem luni la ora 8:00 dimineața cu morcov. Cred că important aici este să oferim o varietate cât mai mare care să cuprindă fructe, legume, carne, proteine”, a explicat Dr. Dumitrela Enescu.

Medicul atrage atenția că recomandările societăților de pediatrie trebuie avute în vedere mai ales atunci când vine vorba despre alimentele care pot fi nepotrivite sau periculoase pentru sugari.

„Și aici cumva cred că cel mai bine ar fi, deși nu ne plac regulile, să urmăm regulile pe care ni le spun societățile de pediatrie și anume cum nu ar trebui să arate, poate e o diferență de nuanță, dar destul de importantă pentru siguranța copilului.”

Ce alimente nu ar trebui să primească bebelușii

Sarea și zahărul adăugat trebuie evitate în primii ani de viață, iar mierea nu trebuie introdusă în alimentația sugarului înainte de împlinirea vârstei de un an.

„Nu ar trebui să aibă sare sau zahăr adăugat cel puțin până la vârsta de doi ani. Nu ar trebui să introducem miere în alimentația sugarului până la vârsta de un an pentru că există riscul de infecție cu clostrium botulină”, a explicat medicul pediatru.

Când trebuie introduse alimentele care pot provoca alergii

Deși părinții pot avea temeri în privința alimentelor alergene, medicul spune că acestea nu ar trebui amânate fără motiv după începerea diversificării.

„Ar trebui să introducem grupele alergene, chiar dacă părinților le este frică și este normal, ele trebuie introduse cât mai curând de la începutul diversificării pentru că există studii care demonstrează tocmai că scad riscul de alergie alimentare.”

Printre alimentele la care se referă se numără peștele, oul, nucile și arahidele. Modul în care sunt oferite este însă esențial pentru siguranța copilului.

„Și când zic grupe de alergeni mă refer la pește, la ou, nuci, arahide. Evident, nucile nu le vom da întregi că există risc de aspirație. Le vom râșni și, de exemplu, le putem amesteca în piure de fructe. Acesta este un exemplu.”

Introducerea alimentelor alergene trebuie adaptată situației fiecărui copil, iar părinții pot discuta cu pediatrul despre modalitatea potrivită de introducere, mai ales dacă există factori de risc pentru alergii.

Cum trebuie adaptate textura și consistența alimentelor

La început, alimentele pot fi oferite sub formă de piureuri fine, iar consistența poate fi modificată treptat, pe măsură ce copilul se dezvoltă și își formează abilitățile necesare pentru a mânca.

„Deci cred că putem să reținem așa că începem cu masa de prânz, să zicem la început texturile vor fi pasate cât mai fine, după care pasate un pic mai grosier până când ajungem la bucățele. Nu trebuie să ne fie frică de bucățele pentru că ele cresc autonomia copilului și coordonarea practic mână gură își poate regla și apetitul mai ușor. Trebuie doar să formăm niște parametri de siguranță.