VIDEO | O băutură tradițională ar putea deveni carte de vizită gastronomică / Cezar Ioan: „Pelinul poate fi pentru România ceea ce este retsina pentru greci”

15 oct. 2026, Disputandum
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Pelinul ar putea deveni unul dintre produsele prin care România se diferențiază gastronomic și viticol în fața turiștilor străini, consideră Cezar Ioan. În podcastul „Disputandum” susținut la G4Food de Cosmin Dragomir, acesta compară potențialul pelinului cu rolul pe care retsina îl are pentru Grecia. „Pelinul poate fi pentru România ceea ce este retsina pentru greci”, afirmă Cezar Ioan.

Retsina, vinul grecesc aromatizat tradițional cu rășină de pin, este cunoscut de mulți turiști chiar dacă aceștia nu pot numi o cramă sau un soi grecesc. Într-un mod asemănător, pelinul ar putea deveni o primă întâlnire cu cultura vinului din România, spune el. Băutura este obținută pornind de la vin și aromatizată cu pelin, însă legislația o încadrează în categoria băuturilor aromatizate pe bază de vin.

Cum asociem un vin

Cezar Ioan consideră că notele amare și tonice o fac potrivită inclusiv pentru asocierea cu anumite preparate. El dă exemplul unui somn la grătar, ale cărui gusturi afumate pot fi completate de caracterul amar al pelinului. Problema este însă reputația produsului. În trecut, pelinul era folosit uneori și pentru a îmbunătăți vinuri mediocre sau pentru a le stabiliza, ceea ce a contribuit la o percepție modestă.

Exemplul retsinei arată însă că această imagine poate fi schimbată prin creșterea calității, spune Cezar Ioan. Apariția unor variante frizante și colorate poate apropia pelinul inclusiv de publicul tânăr și de universul cocktailurilor.

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