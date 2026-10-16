Faptul că un vin este produs într-o gospodărie și vândut drept „natural” nu reprezintă automat o garanție că produsul este mai sănătos, avertizează Cezar Ioan. În podcastul „Disputandum” realziat la G4Food de Cosmin Dragomir, acesta face diferența între vinul făcut acasă pentru consumul familiei și producția care ajunge neoficial pe piață.

Cezar Ioan critică inclusiv nivelul de producție permis, potrivit interpretării prezentate de el în emisiune, în regimul destinat autoconsumului, întrebând cum ar putea fi consumate în familie cantități foarte mari.

Problema apare atunci când vinul este comercializat fără controalele aplicate unei crame autorizate.

Riscurile lipsei de igienă

Publisherul Vinul.ro spune că unele astfel de produse pot proveni din spații cu condiții precare de igienă sau pot conține substanțe utilizate în vie și în vinificație fără o dozare controlată. El povestește că a cumpărat în trecut vin vândut informal pe traseul dintre Valea Călugărească și Focșani și a trimis probe la laborator.

Într-unul dintre punctele de vânzare, spune el, vânzătorul lovea pereții magaziei pentru a speria șobolanii înainte ca vizitatorii să intre. Cezar Ioan insistă că aceste exemple nu trebuie generalizate asupra tuturor celor care fac vin în gospodărie. Și riscurile apar în special atunci când producția destinată aparent familiei intră, în realitate, în circuit comercial. În această situație există, în opinia sa, trei probleme: siguranța produsului, condițiile de igienă și concurența neloială pentru producătorii autorizați, care suportă costuri fiscale și obligații de control.