Piața produselor artizanale din România începe să se maturizeze, iar producătorii locali investesc tot mai mult în unități de procesare, pentru a transforma materia primă în produse finite și a păstra în țară valoarea adăugată. Ciprian Dincă, organizatorul Artisan Food Market, susține că fondurile europene rămân principala soluție de finanțare pentru aceste investiții și cere un cadru legislativ care să definească mai clar produsele locale.

La deschiderea celei de-a 13-a ediții a Artisan Food Market, organizată în perioada 16-18 octombrie, Ciprian Dincă a vorbit despre evoluția producătorilor artizanali din România, după patru ani de experiență și contact direct cu acest sector.

„Am observat cum a evoluat piața produsului artizanal din România. Am observat că începe să se maturizeze și să exploateze extrem de serios și de benefic resursele locale”, a declarat acesta la conferința de deschidere a evenimentului.

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Producătorii locali investesc în procesare pentru a păstra valoarea în România

Potrivit sursei citate, tot mai mulți producători încearcă să depășească modelul în care materia primă este exportată, iar produsele finite, cu valoare adăugată mai mare, sunt ulterior importate.

Investițiile în procesare le permit să transforme resursele locale în produse finite, să dezvolte branduri proprii și să valorifice rețete și ingrediente specifice diferitelor regiuni ale țării.

„Preferă să nu mai exporte materia primă locală, ca aceasta să se întoarcă sub formă de produs finit în țară, cu valoare adăugată, și încep, cu eforturi extraordinare, să investească în procesare, în unități de procesare”, a explicat organizatorul Artisan Food Market.

Acest proces contribuie la păstrarea în România a unei părți mai mari din valoarea economică generată de producția alimentară. În plus, produsele obțin identitate prin rețetele locale, ingredientele folosite și brandingul construit de producători.

Fondurile europene, principala sursă de finanțare

Dezvoltarea capacităților de procesare presupune investiții pe care micii producători nu le pot susține întotdeauna din resurse proprii. În acest context, Ciprian Dincă a subliniat că fondurile europene reprezintă principala soluție de finanțare disponibilă pentru afacerile locale din sectorul alimentar.

Acesta a sugerat că și alte instituții financiare ar putea dezvolta produse de finanțare adaptate nevoilor producătorilor locali, astfel încât investițiile să nu depindă exclusiv de accesarea fondurilor europene.

Accesul la finanțare este important și pentru extinderea afacerilor, dezvoltarea capacităților de producție și intrarea pe piețe mai mari, inclusiv în retail și în sectorul HoReCa.

Producătorii au nevoie de reguli clare și de acces la piețe

Un alt obstacol identificat de Ciprian Dincă este lipsa unei reglementări naționale clare privind produsele locale. În opinia sa, un cadru legislativ predictibil ar putea reduce confuziile și ar crea condiții mai bune pentru dezvoltarea producătorilor.

Asocierea este o altă direcție care poate ajuta afacerile să crească. Mai mult, potrivit sursei menționate anterior, producătorii locali sunt tot mai bine pregătiți să intre în rețelele de retail și să furnizeze produse restaurantelor din România.

Peste 70% dintre expozanți participă pentru prima dată la București

Ediția din acest an a Artisan Food Market reunește producători din întreaga țară, unii dintre ei parcurgând peste 500-600 de kilometri pentru a ajunge la eveniment. Potrivit organizatorului, peste 70% dintre expozanți își prezintă produsele pentru prima dată în București.

O parte dintre afacerile participante au fost înființate chiar în 2026, semn că piața continuă să atragă noi antreprenori. În același timp, unele produse românești încep să obțină recunoaștere la competiții internaționale, inclusiv vinuri și brânzeturi medaliate.

Pentru ca această evoluție să continue, producătorii au nevoie de investiții în procesare, finanțare accesibilă și oportunități concrete de a ajunge la consumatori. Conectarea ofertei locale cu cererea din retail, restaurante și din rândul publicului rămâne una dintre condițiile importante pentru dezvoltarea sectorului, a mai spus sursa citată.