VIDEO | O singură linguriță poate fi suficientă. Dr. Dumitrela Enescu, medic pediatru: Greșeala părinților care poate afecta relația copilului cu mâncarea / „Diversificarea nu e neapărat despre mâncare”

16 oct. 2026, Fântâna de sănătate
VIDEO | O singură linguriță poate fi suficientă. Dr. Dumitrela Enescu, medic pediatru: Greșeala părinților care poate afecta relația copilului cu mâncarea / „Diversificarea nu e neapărat despre mâncare”
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La începutul diversificării, o singură linguriță de mâncare poate fi suficientă. Dr. Dumitrela Enescu, medic pediatru, a explicat, în podcastul „Fântâna de sănătate” de la G4Food, moderat de nutriționistul Tania Fântână, de ce această etapă înseamnă mai ales descoperirea unor gusturi și texturi noi, de ce părinții nu ar trebui să pună presiune pe copil să mănânce și cum folosirea alimentelor drept recompensă poate influența relația cu mâncarea pe termen lung.

Diversificarea alimentației vine cu multe întrebări și îngrijorări pentru părinți. Cât ar trebui să mănânce bebelușul, ce se întâmplă dacă refuză mâncarea și cum pot fi evitate obiceiurile care îi pot influența relația cu alimentația pe termen lung? Potrivit medicului pediatru Dr. Dumitrela Enescu, începutul acestei etape nu ar trebui privit ca un test pe care copilul trebuie să îl treacă.

„La început diversificarea nu e neapărat despre mâncare, cât e mai mult despre cunoașterea unui nou univers, de gusturi, de mirosuri, de texturi”, a explicat medicul.

De ce nu trebuie să punem presiune pe copil să mănânce

Primele mese sunt, înainte de toate, o ocazie pentru bebeluș de a descoperi alimentele și de a se familiariza cu gusturi și consistențe noi. În această perioadă, părinții nu ar trebui să se aștepte ca cel mic să consume o porție întreagă.

„Și atunci poate inițial copilul va mânca o singură linguriță. Noi vom veni și vom completa ori cu formulă de lapte, ori cu lapte de sân”, a spus Dr. Dumitrela Enescu.

Medicul a atras atenția și asupra importanței alegerilor alimentare din această perioadă, precizând că laptele de vacă nu ar trebui să înlocuiască laptele matern sau formula înainte de împlinirea vârstei de un an.

Cum poate influența folosirea mâncării drept recompensă relația copilului cu alimentația

O altă greșeală pe care părinții ar trebui să o evite este folosirea alimentelor drept recompensă pentru un anumit comportament. Deși poate părea o metodă simplă de a-l convinge pe copil să facă ceva, această asociere poate avea consecințe asupra felului în care va privi mâncarea mai târziu.

„Mai departe, dacă folosim mâncarea ca pe o recompensă de la vârsta aceasta, putem mai departe când ei vor crește să înțeleagă că dacă fac activitatea respectivă primesc nu știu ce dulce. Și atunci, când vor fi adolescenți sau când vor fi adulți, pot să vadă mâncatul ca pe o formă emoțională. Pot să mănânce emoțional, ceea ce va crește evident riscul de suprapondere și de obezitate într-un moment al societății în care oricum există un mare risc către asta având în vedere nivelul de sedentarism”, a avertizat Dr. Dumitrela Enescu.

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