FOTO – VIDEO | Cum cultivi un banan în ghiveci. E o plantă nepretențioasă și care dă apartamentului sau terasei un aer exotic

17 oct. 2026, Articole / Reportaje
Foto: G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. 1. Alegerea ghiveciului și procedura de transplantare
  2. 2. Substratul ideal și cum îi asiguri un drenaj corect
  3. 3. Lumină, temperatură și amplasare
  4. 4. Cât de des trebuie udat și fertilizat
  5. 5. Întreținere, tăiere și rodire

Bananul este o plantă erbacee perenă cu o creștere extrem de rapidă și un impact vizual spectaculos, oferind oricărui spațiu un aer tropical distinctiv. Deși este o plantă specifică climatului cald, bananul se adaptează excelent la cultivarea în ghiveci, permițând protejarea acestuia în interior în timpul sezonului rece.

Printre cele mai populare soiuri destinate containerelor se numără Musa Dwarf Cavendish (soi pitic, ideal pentru spații interioare) și Musa Basjoo (cunoscut și ca banan japonez, cel mai rezistent la temperaturi scăzute).

cum-cultivi-un-bananier-in-ghiveci-planta-comoda-arata-spectaculos

Foto: G4Food

1. Alegerea ghiveciului și procedura de transplantare

Deoarece dezvoltă un sistem radicular masiv și un rizom subteran puternic, bananul necesită volum generos de substrat:

  • Ghiveciul inițial trebuie să fie perforat la bază pentru evacuarea apei și să aibă dimensiuni minime de 30 × 30 cm (cca. 30 litri), putând ajunge la containere de 60 × 60 cm pe măsură ce planta se dezvoltă.
  • Se recomandă mutarea într-un ghiveci dublu ca volum o dată la 2 ani, de preferință primăvara.
  • La mutare, se alege un recipient doar puțin mai mare decât precedentul. Mărirea excesivă a ghiveciului poate încetini ritmul de creștere.

2. Substratul ideal și cum îi asiguri un drenaj corect

Deși iubește umiditatea, bananul detestă stagnarea apei, care duce rapid la putrezirea rădăcinilor. Substratul trebuie să fie extrem de bogat în substanțe organice și oligoelemente, dar bine drenat.

Amestecul recomandat conține:

  • 1/4 pământ de grădină
  • 1/4 substrat universal de calitate
  • 1/4 compost matur
  • 1/4 nisip grosier de grădinărit.

3. Lumină, temperatură și amplasare

Bananul are nevoie de căldură și luminozitate ridicată pentru a crește viguros.

  • Intervalul optim este între 20 °C și 30 °C. Planta este sensibilă la îngheț și la curenții de aer reci. Dacă iarna este friguroasă, ghiveciul trebuie adăpostit într-un spațiu protejat, cum ar fi o seră sau în casă, într-un loc bine iluminat.
  • Necesită minimum 6 ore de lumină directă pe zi dacă se urmărește obținerea de fructe. În interior, se amplasează în spații cu lumină abundentă, dar filtrată/tamponată.
  • Mutarea afară pe timpul verii îi stimulează dezvoltarea, însă acomodarea la soarele direct trebuie făcută treptat pentru a evita arderea frunzelor.

4. Cât de des trebuie udat și fertilizat

Fiind o plantă cu frunze uriașe, evaporarea apei este intensă, iar lipsa acesteia blochează apariția frunzelor noi și a inflorescențelor.

  • Substratul trebuie menținut permanent reavăn/umed. Se poate folosi o farfurioară sub ghiveci, dar fără ca rădăcinile să băltească în apă. Apa de ploaie este ideală.
  • Bananul este un mare consumator de substanțe nutritive. Se aplică îngrășământ organic (humus de râme, compost sau fertilizant lichid) o dată pe lună, din primăvară până în vară. În timpul iernii, fertilizarea se oprește complet.

5. Întreținere, tăiere și rodire

Frunzele bătrâne, îngălbenite sau uscate din cauza lipsei de hrană trebuie tăiate de la bază. Acest proces redirecționează resursele către frunzele tinere și menține aspectul estetic.

În condiții optime de căldură, umiditate și fertilizare, un banan cultivat în container poate produce fructe în aproximativ 2 ani. O plantă este considerată adultă atunci când dezvoltă constant în jur de 10 frunze de dimensiuni mari.

Îngrijirea unui banan în ghiveci oferă un accent decorativ tropical spectaculos, cu condiția ca planta să beneficieze de un ghiveci încăpător, un drenaj excelent și protecție împotriva frigului pe timpul iernii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
16 oct.
Cum a ajuns o mare putere agroalimentară europeană să aibă printre cele mai mari scumpiri la alimente
Cum a ajuns o mare putere agroalimentară europeană să aibă printre cele mai mari scumpiri la alimente
Articole / Reportaje
16 oct.
37 de kilograme de dulciuri, găsite la percheziția locuinței unui român din Germania / Tânărul este cercetat pentru furt dintr-un supermarket
37 de kilograme de dulciuri, găsite la percheziția locuinței unui român din Germania / Tânărul este cercetat pentru furt dintr-un supermarket
Articole / Reportaje
16 oct.
Germania pregătește o taxă pe băuturile cu zahăr din 2027. Cât ar putea plăti în plus consumatorii și ce produse sunt vizate
Germania pregătește o taxă pe băuturile cu zahăr din 2027. Cât ar putea plăti în plus consumatorii și ce produse sunt vizate
Articole / Reportaje
16 oct.
Alimentația și cei șase piloni ai longevității sănătoase: cum putem trăi mai mult și mai bine. Conferință susținută de dr. Alina Epure la Academia Română
Alimentația și cei șase piloni ai longevității sănătoase: cum putem trăi mai mult și mai bine. Conferință susținută de dr. Alina Epure la Academia Română
Video
16 oct.
VIDEO | Ce poți mânca la Târgul Vrăjitoarelor de la Opera Comică pentru Copii. Cât costă cafeaua, înghețata și gustările
VIDEO | Ce poți mânca la Târgul Vrăjitoarelor de la Opera Comică pentru Copii. Cât costă cafeaua, înghețata și gustările
Recomandări
Mediafax
Lovitură pentru dosarul independenței Cataloniei! Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, scapă de plata a 4 milioane de euro
G4Media
Programul de guvernare, capitolul Justiție: nicio măsură concretă de combatere a corupției sau de decartelizare a sistemului judiciar
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Spania
Alimentul-minune pe care TREBUIE să-l ai mereu în frigider: ”Este ieftin și bogat în proteine”
CSID
A călătorit 2.000 de kilometri pentru a întâlni femeia visurilor sale. Ce a descoperit bărbatul de 49 de ani după ce și-a cheltuit tot salariul
CSID
Omenirea ar putea dispărea până în anul 2100. Cele două ameninţări care îi îngrijorează pe experţi

Cele mai noi articole

Chef fără secrete | Vlad Pădurescu vrea mici cu identitate regională: „Suntem mâncători de mici, dar nu producători de mici”
Chef fără secrete | Vlad Pădurescu vrea mici cu identitate regională: „Suntem mâncători de mici, dar nu producători de mici”
O viață ca în filme. La 20 de ani făcea școala de bucătari, apoi a devenit milionar lucrând în construcții. A dat faliment și s-a reîntors în bucătărie, iar astăzi astăzi are un restaurant Michelin. „E mai bine acum decât când avem mulți bani”
O viață ca în filme. La 20 de ani făcea școala de bucătari, apoi a devenit milionar lucrând în construcții. A dat faliment și s-a reîntors în bucătărie, iar astăzi astăzi are un restaurant Michelin. „E mai bine acum decât când avem mulți bani”
Microplasticele se activează în apă și îți pun în pericol sănătatea. Un studiu revoluționar din revista Nature explică cum se modifică și cât sunt de toxice
Microplasticele se activează în apă și îți pun în pericol sănătatea. Un studiu revoluționar din revista Nature explică cum se modifică și cât sunt de toxice
VIDEO | Producătorii locali din România încep să investească în procesare și să păstreze valoarea adăugată în țară. Ciprian Dincă: „Fondurile europene sunt singura soluție de finanțare”
VIDEO | Producătorii locali din România încep să investească în procesare și să păstreze valoarea adăugată în țară. Ciprian Dincă: „Fondurile europene sunt singura soluție de finanțare”
VIDEO | O singură linguriță poate fi suficientă. Dr. Dumitrela Enescu, medic pediatru: Greșeala părinților care poate afecta relația copilului cu mâncarea / „Diversificarea nu e neapărat despre mâncare”
VIDEO | O singură linguriță poate fi suficientă. Dr. Dumitrela Enescu, medic pediatru: Greșeala părinților care poate afecta relația copilului cu mâncarea / „Diversificarea nu e neapărat despre mâncare”