156 de euro pentru un pește și 188 de euro nota totală. Scandal într-un restaurant din Veneția, după masa unor turiști

17 oct. 2026, Articole / Reportaje
156 de euro pentru un pește și 188 de euro nota totală. Scandal într-un restaurant din Veneția, după masa unor turiști
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Doi turiști canadieni au plătit 156 de euro pentru un calcan la cuptor într-o trattorie din Veneția, după ce ospătarul le-a recomandat peștele fără să le spună că prețul se calcula după greutate, transmite MEDIAFAX.

Ospătarul le-a arătat pe telefon fotografia peștelui, iar cei doi au comandat fără să știe cât costă, deși restul meniului avea feluri între 21 și 34,50 euro.

Nota finală a ajuns la 188,72 euro, iar pe bon apărea doar suma, fără greutatea peștelui sau prețul pe unitate.

Turiștii au plătit ca să evite scandalul, dar au sesizat asociația pentru protecția consumatorilor Adico și primăria.

Proprietarul spune că prețul de 13 euro la 100 de grame era scris în meniu, iar clienții au ales singuri un pește de peste un kilogram.

Potrivit Adico, pentru produsele vândute la greutate restaurantul trebuie să comunice prețul și greutatea, iar dacă nu o face, bonul poate fi contestat.

Ce spune proprietarul trattoriei, cum s-a încheiat un caz asemănător la Rialto și ce reguli trebuie să respecte restaurantele din Italia aflați din articolul complet publicat de Mediafax Italia.

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