VIDEO | Silvia Ion, Horeca Insight: Restaurantele vor tot mai multe ingrediente locale. Producătorii trebuie să fie mai uniți și să acceseze fonduri europene

17 oct. 2026, Gusturi locale
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Restaurantele din România sunt tot mai interesate să includă ingrediente locale în meniuri, pe fondul cererii consumatorilor pentru preparate cu specific regional și al creșterii turismului. Silvia Ion, owner Horeca Insight, spune că producătorii locali au nevoie de o mai bună organizare și de accesarea fondurilor europene pentru a ajunge la mai mulți clienți și pentru a-și dezvolta afacerile.

Prezentă la deschiderea târgului Artisan Food Market, eveniment dedicat producătorilor artizanali, Silvia Ion a subliniat că există oportunități de colaborare între producătorii locali și industria ospitalității, însă acestea trebuie susținute prin inițiative comune și printr-o mai bună promovare a produselor regionale.

„Este extrem de important ca produsul local să ajungă în restaurante. Chefii își doresc din ce în ce mai mult acest lucru, pentru că și cererea consumatorului final asta cere. Ne dorim să mâncăm ingrediente locale, eventual cât mai aproape”, a declarat Silvia Ion.

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Restaurantele caută produse locale, iar turismul poate susține cererea

Potrivit Silviei Ion, interesul restaurantelor pentru ingrediente locale este în creștere, iar această tendință poate fi susținută și de evoluția turismului. Vizitatorii caută tot mai des experiențe culinare specifice locului pe care îl vizitează, ceea ce creează oportunități pentru producătorii care pot furniza ingrediente și produse reprezentative pentru diferite regiuni ale României.

În unele zone ale țării, restaurantele au început deja să colaboreze cu producători din apropiere. În București, aprovizionarea directă poate fi mai dificilă, în condițiile în care oferta agricolă din imediata vecinătate este mai limitată, a explicat reprezentanta Horeca Insight.

Dezvoltarea unor relații comerciale stabile între producători și restaurante ar putea oferi micilor afaceri o piață de desfacere mai predictibilă, iar restaurantelor acces la ingrediente cu origine locală, potrivite pentru meniuri care valorifică specificul gastronomic românesc.

Fondurile europene pot finanța promovarea producătorilor pe regiuni

Silvia Ion a atras atenția și asupra modului în care producătorii români s-ar putea organiza pentru a participa la târguri și evenimente de profil, după modelul întâlnit în alte țări europene.

Aceasta a povestit că, la marile târguri din Italia și Franța, a observat standuri regionale bine organizate, susținute prin finanțări europene, care reunesc producători din aceeași zonă. Astfel, restaurantele, distribuitorii și ceilalți potențiali parteneri comerciali pot descoperi mai ușor oferta unei regiuni și pot începe colaborări.

„Sunt pe regiuni, standuri superbe, sponsorizate din fonduri europene. Acolo aduci toți producătorii din zona respectivă, astfel încât vizitatorii, fie că sunt restaurante sau distribuitori, să poată să vină să deguste și după aceea să ducă business-ul mai departe și să-l crească”, a explicat Silvia Ion.

În opinia sa, producătorii români ar putea urma aceeași direcție, prin proiecte comune care să le permită participarea la târguri internaționale, promovarea produselor regionale și dezvoltarea unor relații comerciale cu distribuitori și operatori HoReCa.

Artisan Food Market are loc între 16 și 18 octombrie, la Biblioteca Națională a României.

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