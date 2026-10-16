Festivalul Vrăjitoarelor de la Opera Comică pentru Copii transformă curtea instituției într-o Academie Secretă a Magiei, unde copiii au parte de jocuri, ateliere și atracții tematice. Printre misiunile magice și activitățile dedicate celor mici, vizitatorii găsesc și un food court cu gustări dulci și sărate, cafea pentru părinți și băuturi răcoritoare. G4Food a mers la târg și a aflat cât costă câteva dintre produsele disponibile.

Cât costă mâncarea la Festivalul Vrăjitoarelor

Pentru cei care ajung la Opera Comică pentru Copii și vor să ia o gustare între două activități, oferta include preparate rapide, de la nuggets și sandvișuri până la porumb fiert și scoveargi cu diferite toppinguri.

O porție de nuggets box costă 25 de lei, în timp ce porumbul fiert se vinde cu 10 lei. Pentru cei care preferă preparatele de tip street food, există și chipsuri de cartofi pe băț, precum și sandvișuri.

Un produs care atrage atenția este scovearga, disponibilă atât în variantă sărată, cât și dulce. Cea cu smântână, brânză și verdeață costă 20 de lei, iar varianta cu ciocolată ajunge la 25 de lei.

La capitolul deserturi, vizitatorii pot alege clătite, la 20 de lei, sau un croissant cu unt, la 10 lei. Oferta include și vată pe băț, un desert întâlnit frecvent la târguri și la evenimentele în aer liber.

Înghețată artizanală, inclusiv cu vanilie și spirulină

Printre opțiunile dulci se numără și înghețata artizanală, disponibilă în mai multe sortimente. O cupă costă 14 lei, iar printre variantele mai neobișnuite se găsește înghețata cu vanilie și spirulină.

Pentru cei care preferă băuturile proaspete, un fresh de portocale costă 20 de lei. O sticlă mică de apă plată se vinde cu 8 lei.

Cât costă cafeaua la târg

Și adulții care îi însoțesc pe cei mici au câteva opțiuni pentru o pauză de cafea. Un espresso costă 10 lei, iar un cappuccino ajunge la 16 lei.

Prețurile observate de G4Food arată că o vizită la food court poate presupune cheltuieli diferite, în funcție de alegerile fiecărei familii. De exemplu, un espresso și un porumb fiert costă împreună 20 de lei, în timp ce un cappuccino, o porție de nuggets și o cupă de înghețată ajung la 55 de lei.

Când poți merge la Festivalul Vrăjitoarelor

Festivalul Vrăjitoarelor se desfășoară în perioada 9 octombrie – 1 noiembrie 2026, în curtea Operei Comice pentru Copii, de pe Calea Giulești nr. 16, în București.

Evenimentul este organizat în fiecare weekend, vinerea între orele 16:00 și 20:00, iar sâmbăta și duminica între orele 10:00 și 20:00. Accesul în festival este gratuit, însă activitățile cu plată se achită cu tichete OCC, disponibile prin intermediul Cardului OCC.

Ediția din acest an este construită în jurul poveștii Academiei Secrete a Magiei, unde copiii primesc un pașaport de ucenic vrăjitor și îndeplinesc misiuni pentru a recupera paginile dispărute din Cartea Vrăjilor.

Programul include ateliere de magie, experimente, activități creative, jocuri, carusele, trenuleț, trasee de aventură și spectacole organizate în sălile Operei Comice pentru Copii. Programul complet și informațiile despre bilete sunt disponibile pe site-ul oficial, operacomica.ro.