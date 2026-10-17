Trei producători locali vor primi granturi de câte 10.000 de lei și consultanță de specialitate pentru dezvoltarea afacerilor și a colaborărilor cu restaurantele și hotelurile. Competiția este lansată de Edenred România, HORA și FIHR, în cadrul proiectului „Țara lui Mai Bine”, care urmărește să faciliteze accesul produselor românești în meniurile din industria HoReCa.

Producătorii locali se pot înscrie în competiția națională până la 16 noiembrie 2026. Finanțările vor putea fi folosite pentru investiții menite să răspundă unor nevoi concrete ale afacerilor, identificate de solicitanți în formularul de înscriere.

Apelul este însoțit de lansarea unui Ghid de bune practici pentru colaborarea dintre producătorii locali și restaurante, care cuprinde recomandări pentru dezvoltarea unor parteneriate comerciale funcționale.

Cum se pot înscrie producătorii locali

Trei producători vor fi selectați pentru a primi câte 10.000 de lei, în funcție de propunerile prezentate în aplicație. Câștigătorii vor beneficia și de sesiuni de consultanță susținute de experți din industria HoReCa.

Înscrierile se fac prin completarea formularului disponibil pe platforma proiectului, până la 16 noiembrie 2026.

Formularul poate fi accesat aici: platforma Țara lui Mai Bine.

La conceperea competiției a contribuit Marius Tudosiei, fondatorul Băcăniei Vechi. Acesta va face parte din juriul de selecție și va susține, alături de Radu Tănase, sesiuni de consultanță pentru producătorii desemnați câștigători.

98% dintre restaurante vor să colaboreze cu producători locali

Inițiativa vine într-un context în care restaurantele manifestă un interes ridicat pentru ingredientele autohtone. Potrivit unui sondaj realizat de proiectul „Țara lui Mai Bine” în rândul restaurantelor, 98% dintre respondenți își doresc să colaboreze cu producători locali, iar șapte din zece au deja astfel de parteneriate.

Totodată, potrivit datelor prezentate de Edenred România, opt din zece restaurante spun că cererea clienților pentru produse locale este în creștere. În rândul utilizatorilor de carduri de masă, nouă din zece își doresc produse proaspete.

„Interesul pentru ingredientele locale și consumul sustenabil este tot mai mare. Aceste tendințe deschid noi oportunități de colaborare”, a declarat Lelia Mancaș, director de marketing, comunicare și CSR al Edenred România.

Potrivit acesteia, competiția de granturi și ghidul de bune practici urmăresc să ofere sprijin concret producătorilor și să încurajeze parteneriate durabile cu restaurantele, astfel încât mai multe produse românești să ajungă în meniurile din țară.

Un ghid pentru colaborări între producători și restaurante

Ghidul de bune practici lansat în cadrul proiectului reunește recomandări și exemple din industrie, bazate pe experiența producătorilor și restaurantelor înscrise în platforma „Țara lui Mai Bine”.

Printre aspectele abordate se numără predictibilitatea livrărilor, comunicarea dintre parteneri și evidențierea originii ingredientelor.

Pentru producători, colaborarea cu restaurantele poate însemna acces direct la consumatorul final și dezvoltarea unor relații comerciale stabile. Pentru restaurante, utilizarea produselor locale reprezintă o modalitate de a susține economia autohtonă și de a răspunde cererii pentru ingrediente românești și de sezon.

„Pentru producătorii locali, hotelurile pot deveni clienți cu care să construiască relații comerciale pe termen lung. Aceste colaborări presupun însă înțelegerea cerințelor de aprovizionare și capacitatea de a asigura constant produsele convenite”, a declarat Ștefan Balaur, vicepreședinte FIHR și COO Continental Hotels.

Daniel Mischie, președintele executiv al City Grill Group și membru al boardului HORA, a subliniat rolul parteneriatelor care facilitează colaborarea în industria ospitalității și susțin dezvoltarea producției locale.

Aproape 3 milioane de exploatații agricole și 33.000 de unități HoReCa în România

Potrivit estimărilor oficiale citate de inițiatori, România are aproape 3 milioane de exploatații agricole și aproximativ 33.000 de unități HoReCa, ceea ce reprezintă o piață importantă pentru produsele locale.

Impactul economic al acestor colaborări se reflectă și în veniturile publice. Conform unei analize realizate de Iancu Guda pentru proiectul „Țara lui Mai Bine”, pentru fiecare 100 de lei cheltuiți într-un restaurant care folosește produse locale, 34,3 lei ajung la bugetul public.

Proiectul „Țara lui Mai Bine” a fost dezvoltat de Edenred România, HORA și FIHR pentru a conecta oferta producătorilor locali cu cererea restaurantelor din întreaga țară, prin intermediul unei platforme dedicate.