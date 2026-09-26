Dulceața făcută în casă poate căpăta, după câteva săptămâni sau luni de păstrare, cristale de zahăr, devenind granuloasă și mai greu de întins pe pâine. Fenomenul este cunoscut drept zaharisire sau cristalizare și apare atunci când zahărul din sirop nu mai rămâne dizolvat.

Cristalizarea nu înseamnă neapărat că dulceața s-a stricat. De cele mai multe ori, este rezultatul proporției de zahăr, al fierberii, al cantității de apă sau al modului în care produsul a fost răcit și depozitat.

De ce se zaharisește dulceața

Una dintre principalele cauze este cantitatea prea mare de zahăr raportată la fructe. Atunci când siropul este foarte concentrat, zahărul poate începe să formeze cristale pe măsură ce dulceața se răcește.

Un alt factor este fierberea excesivă. Prin evaporarea unei cantități prea mari de apă, concentrația de zahăr crește, iar riscul de cristalizare este mai mare. De aceea, timpul de fierbere trebuie adaptat tipului de fruct și cantității preparate.

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Și temperatura la care este răcită dulceața poate conta. Răcirea și depozitarea în condiții nepotrivite pot favoriza formarea cristalelor, mai ales atunci când siropul este deja foarte concentrat.

Cristalizarea poate fi favorizată și de cristale de zahăr rămase pe pereții vasului. Acestea pot acționa ca puncte de pornire pentru formarea altor cristale în sirop.

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Cum previi cristalizarea dulceții

Pentru a reduce riscul de zaharisire, zahărul trebuie să fie bine dizolvat înainte ca siropul să ajungă la o concentrație foarte mare. Amestecarea trebuie făcută cu grijă, astfel încât să nu rămână granule de zahăr nedizolvate pe marginile vasului.

Aciditatea are, de asemenea, un rol important. Sucul de lămâie este folosit în multe rețete de dulceață deoarece acidul contribuie la transformarea unei mici părți din zaharoză în glucoză și fructoză, ceea ce poate reduce tendința siropului de a forma cristale.

Cantitatea trebuie însă adaptată rețetei. Prea mult suc de lămâie poate modifica gustul și textura produsului.

Este important și să nu fierbi dulceața mai mult decât este necesar. Pe măsură ce apa se evaporă, siropul devine tot mai concentrat. O dulceață fiartă excesiv poate ajunge să aibă o textură foarte densă și să se zaharisească ulterior.

Ce faci dacă dulceața s-a zaharisit

Dacă dulceața are doar câteva cristale de zahăr, aceasta poate fi încă folosită. În unele cazuri, cristalizarea poate fi redusă prin încălzirea ușoară a produsului și adăugarea unei cantități mici de apă sau de suc de lămâie, în funcție de rețetă.

Dulceața trebuie apoi încălzită treptat, până când cristalele se dizolvă. Nu este recomandată adăugarea unei cantități mari de apă, deoarece poate modifica textura și poate afecta conservarea produsului.

Dacă apar însă mucegai, miros neobișnuit, fermentație sau alte semne de alterare, problema nu mai este simpla cristalizare a zahărului, iar produsul nu trebuie consumat.

Cum păstrezi corect dulceața

După preparare, dulceața trebuie pusă în borcane curate și sterilizate, închise corespunzător. Borcanele se păstrează într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină, iar după deschidere este recomandată păstrarea la frigider.

Pentru o dulceață care își păstrează textura cât mai bine, proporția dintre fruct, zahăr și aciditate trebuie adaptată fiecărui tip de fruct. Căpșunile, prunele, caisele, cireșele sau fructele de pădure au cantități diferite de apă și aciditate, astfel că aceeași metodă de fierbere nu produce întotdeauna același rezultat.