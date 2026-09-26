Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali: „Dacă ne uităm la produsele pe care le cumpărăm, în niciun caz inflația percepută nu este egală cu cea de pe site-ul BNR sau cu inflația națională”

26 sept. 2026, Retail
Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali: „Dacă ne uităm la produsele pe care le cumpărăm, în niciun caz inflația percepută nu este egală cu cea de pe site-ul BNR sau cu inflația națională”
Foto: G4Food
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Inflația resimțită de consumatori poate fi semnificativ diferită de rata oficială, susține Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali. Acesta spune că majorările succesive de taxe au pus presiune pe prețuri, iar consumatorii au ajuns să urmărească mai atent promoțiile și produsele mai ieftine.

„Dacă ne uităm la produsele pe care le cumpărăm, în niciun caz inflația percepută, simțită, nu este egală cu cea de pe site-ul BNR sau cu inflația națională”, a declarat Dan Manolescu, în cadrul unui eveniment organizat de Federația Patronală pentru Băuturi Răcoritoare (FPBR) și Asociația Națională pentru Băuturi Răcoritoare (ANBR).

Potrivit acestuia, explicația ține de structura diferită a cheltuielilor fiecărei gospodării. Consumatorii care alocă o parte importantă din venit pentru alimente și băuturi resimt mai direct scumpirile din aceste categorii.

„Toată lumea o resimte, poate, mult mai mare în funcție de categoria de produse pe care le cumpără și atunci presiunea pe bugete e una semnificativă”, a spus Manolescu.

Consumatorii se uită mai mult la preț decât la brand

Președintele Camerei Consultanților Fiscali consideră că presiunea asupra bugetelor a determinat schimbări în comportamentul de cumpărare.

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„Vedem că, de fapt, în toate categoriile de produse, consumatorul caută promoții, caută prețuri și se uită mai puțin la ceea ce își dorește, poate, efectiv, ca și brand”, a explicat acesta.

În acest context, cumpărătorii aleg mai frecvent produsele disponibile la un preț mai mic în momentul achiziției, chiar dacă acestea nu sunt întotdeauna prima lor opțiune.

Fenomenul este relevant și pentru industria alimentară, unde prețul final este influențat de mai multe componente, de la costurile de producție și distribuție până la fiscalitate și TVA.

Mai multe măsuri fiscale au pus presiune pe prețuri

Manolescu a vorbit despre efectul cumulat al măsurilor fiscale adoptate în ultimii ani. Pe lângă accizele aplicate anumitor produse, acesta a menționat majorarea TVA și impozitul pe cifra de afaceri.

„Am avut în perioada asta o serie întreagă de măsuri. Am avut creștere de TVA. Am avut înainte taxă pe cifra de afaceri”, a spus acesta.

În cazul impozitului pe cifra de afaceri, Manolescu atrage atenția că efectul poate fi resimțit de-a lungul întregului lanț economic, de la producător la distribuitor și, în final, la consumator.

„El se adună. Adică anul ăsta e 0,5%, dar am avut doi ani în care a fost 1%. Dacă aduni unul pe fiecare lanț, sunt 3%. E mai mult decât o creștere în inflație, mai mult decât o creștere a TVA-ului”, a explicat consultantul fiscal.

Acciza pe zahăr, între obiectivul de sănătate și nevoia de venituri la buget

În ceea ce privește acciza aplicată băuturilor cu zahăr, Manolescu a pus în discuție diferența dintre justificarea oficială a unei astfel de taxe și modul în care aceasta este percepută de consumatori.

În opinia sa, argumentul privind protejarea consumatorului poate fi mai ușor de acceptat decât explicația potrivit căreia statul urmărește să obțină venituri suplimentare.

„E mai ușor să-i vinzi cuiva ideea că îți iau banii să te protejez decât să-i spui că îți iau banii când trebuie”, a declarat acesta.

Manolescu a susținut că, în cazul taxării zahărului, efectul urmărit asupra comportamentului de consum trebuie analizat separat de efectul fiscal.

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