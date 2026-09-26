Șase măcelari au fost puși sub acuzare în Franța în ancheta privind valul de infecții cu bacteria E.coli din regiunea Saint-Quentin, în urma căruia 32 de persoane s-au îmbolnăvit, iar o fetiță de 11 ani a murit. Anchetatorii verifică traseul cărnii suspectate că s-ar fi aflat la originea contaminărilor, conform Mediafax.

Șase măcelari au fost puși sub acuzare în dosarul privind focarul de infecții cu Escherichia coli (E.coli) din departamentul Aisne, Franța. Decizia vine la mai bine de un an de la izbucnirea focarului, în iunie 2025.

Potrivit Parchetului din Paris, citat de AFP și preluat de presa franceză, zece măcelari au fost inițial reținuți pentru audieri. Șase dintre ei, administratori sau angajați ai unor măcelării, au fost ulterior puși sub acuzare.

Ce acuzații sunt investigate

Dosarul vizează mai multe posibile infracțiuni, printre care omor din culpă, vătămare corporală din culpă, punerea în pericol a vieții altor persoane, înșelăciune care prezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor sau animalelor, tăinuire și sacrificarea ilegală a unui animal în afara unui abator autorizat.

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Cei șase au fost plasați sub control judiciar. Ei nu mai pot lucra ca măcelari sau angajați în măcelării, cu excepția activităților din unități comerciale în care nu manipulează carne neambalată. De asemenea, le este interzis să intre în contact cu ceilalți suspecți din dosar.

Punerea sub acuzare nu reprezintă o stabilire a vinovăției. Ancheta judiciară este în desfășurare.

Anchetatorii au ajuns la o fermă din apropierea Saint-Quentin

Investigația privind originea contaminărilor a urmărit traseul cărnii până la o exploatație agricolă din apropierea orașului Saint-Quentin. Ferma a fost între timp închisă.

Potrivit informațiilor publicate de L’Aisne nouvelle și citate de Le Figaro, exploatația ar fi vândut aproximativ 50 de oi cu ocazia sărbătorii Eid. O parte dintre animale ar fi fost ulterior sacrificate și tranșate în afara circuitelor autorizate, inclusiv în măcelării sau la domiciliul unor persoane.

Aceste elemente sunt verificate de anchetatori și nu constituie, în acest moment, concluzii judiciare definitive.

32 de persoane infectate, un copil a murit

Focarul a fost identificat în iunie 2025 în regiunea Saint-Quentin, în departamentul Aisne. Potrivit bilanțului comunicat de Parchetul din Paris, au fost înregistrate 32 de cazuri de infecție cu E.coli.

Printre persoanele afectate s-au numărat mai mulți copii, cu vârste între 11 luni și 12 ani, care au fost tratați în spitale din Saint-Quentin, Amiens, Lille și Reims.

O fetiță de 11 ani, Élise, a murit pe 16 iunie 2025 la Spitalul Universitar din Amiens.

În urma focarului, autoritățile franceze au dispus închiderea preventivă a șase măcelării, pe fondul suspiciunilor privind o legătură între consumul de carne și îmbolnăviri. Ancheta a urmărit stabilirea originii contaminării și a eventualelor responsabilități penale.

Dosarul este anchetat de procurorii specializați în sănătate publică

Investigația a fost transferată de la Parchetul din Saint-Quentin către polul de sănătate publică al Parchetului din Paris, având în vedere numărul persoanelor afectate și complexitatea cazului.

O anchetă judiciară a fost deschisă în august 2025, iar doi judecători de instrucție au fost desemnați să instrumenteze dosarul. Mai multe familii ale copiilor afectați au depus plângeri.

De ce poate fi periculoasă infecția cu E.coli

Nu toate tulpinile de E.coli sunt periculoase. Unele tulpini producătoare de toxine Shiga, cunoscute sub denumirea STEC, pot provoca însă infecții alimentare severe. Printre simptome se numără diareea, uneori cu sânge, durerile abdominale, vărsăturile și febra.

Una dintre cele mai grave complicații este sindromul hemolitic-uremic (SHU). Acesta poate afecta rinichii și sângele și poate duce la insuficiență renală acută. Copiii mici prezintă un risc mai mare de a dezvolta această complicație.

Organizația Mondială a Sănătății arată că STEC poate fi transmis prin alimente contaminate, inclusiv carne crudă sau insuficient preparată termic. Bacteria este distrusă prin gătire corespunzătoare, OMS recomandând prepararea alimentelor astfel încât temperatura din interior să ajungă la cel puțin 70°C.

Ancheta din Franța urmează să stabilească dacă și în ce măsură practicile investigate în cazul fermei și al măcelăriilor au contribuit la contaminările din 2025.