Pregătim un meniu pentru întreaga săptămână, 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. La prânz încă e cald, dimineața și seara mai pe răcoare se poate găti totuși. Și desigur putem să ne organizăm și să facem batch cooking. Iată propunerea de meniu echilibrat și ușor de pregătit pentru cele 3 mese zilnice ale săptămânii 21-27 septembrie, perfect adaptat pentru tranziția spre debutul toamnei.
Mic dejun: Ovăz lăsat la înmuiat peste noapte în lapte (de vacă sau vegetal), servit dimineața cu fructe proaspete, nuci și puțină miere sau sirop de arțar. Prânz: Aripioare de pui cu sos barbeque și cartofi la cuptor. Cină: Shakshuka cu mămăligă.
Mic dejun: Orez cu lapte. Prânz: Cannelloni cu ragu de carne. Cină: Bruschette cu pastă de ton/sardine.
Mic dejun: Shake din semințe de chia și lapte vegetal, blenduit cu fructe și curmale. Prânz: Ciorbă rădăuțeană de porc. Cină: Salată de linte și legume coapte.
Mic dejun: Ouă fierte cu salată mixtă de roșii și castraveți. Prânz: Somon la cuptor cu sos de lămâie și orez basmati. Cină: Supă de legume și cartofi.
Mic dejun: Sandwich cu zacuscă de casă. Prânz: Cârnați de de porc cu legume crocante. Cină: Salată de ouă și avocado.
Mic dejun: Clatite „brașovene” cu mere. Prânz: Chiftele de curcan cu sos de muștar, piure de cartofi dulci și mazăre. Cină: Midii a la marinera.
Mic dejun: Fidea cu lapte. Prânz: Ghiveci de legume cu orez. Cină: Brânză brie coaptă cu crackeri și gem de smochine.
Desert recomandat pentru weekend: Tartă cu fructe de sezon.
Rețetele le găsiți pe G4Food.ro.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți