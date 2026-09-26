Meniu săptămânal complet pentru săptămâna 28 septembrie – 4 octombrie. Rețete pentru 3 mese zilnic și 7 zile

26 sept. 2026, ABC în bucătărie
Meniu săptămânal complet pentru săptămâna 28 septembrie - 4 octombrie. Rețete pentru 3 mese zilnic și 7 zile
Meniu săptămânal. Foto: Envato
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Cuprins
  1. Luni 28 septembrie
  2. Marți 29 septembrie
  3. Miercuri 30 septembrie
  4. Joi 1 octombrie
  5. Vineri 2 octombrie
  6. Sâmbătă 3 octombrie
  7. Duminică 4 octombrie

Pregătim un meniu pentru întreaga săptămână, 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. La prânz încă e cald, dimineața și seara mai pe răcoare se poate găti totuși. Și desigur putem să ne organizăm și să facem batch cooking. Iată propunerea de meniu echilibrat și ușor de pregătit pentru cele 3 mese zilnice ale săptămânii 21-27 septembrie, perfect adaptat pentru tranziția spre debutul toamnei.

Luni 28 septembrie

Mic dejun: Ovăz lăsat la înmuiat peste noapte în lapte (de vacă sau vegetal), servit dimineața cu fructe proaspete, nuci și puțină miere sau sirop de arțar. Prânz: Aripioare de pui cu sos barbeque și cartofi la cuptor. Cină: Shakshuka cu mămăligă.

Marți 29 septembrie

Mic dejun: Orez cu lapte. Prânz: Cannelloni cu ragu de carne. Cină: Bruschette cu pastă de ton/sardine.

Miercuri 30 septembrie

Mic dejun: Shake din semințe de chia și lapte vegetal, blenduit cu fructe și curmale. Prânz: Ciorbă rădăuțeană de porc. Cină: Salată de linte și legume coapte.

Joi 1 octombrie

Mic dejun: Ouă fierte cu salată mixtă de roșii și castraveți. Prânz: Somon la cuptor cu sos de lămâie și orez basmati. Cină: Supă de legume și cartofi.

Vineri 2 octombrie

Mic dejun: Sandwich cu zacuscă de casă. Prânz: Cârnați de de porc cu legume crocante. Cină: Salată de ouă și avocado.

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Sâmbătă 3 octombrie

Mic dejun: Clatite „brașovene” cu mere. Prânz: Chiftele de curcan cu sos de muștar, piure de cartofi dulci și mazăre. Cină: Midii a la marinera.

Duminică 4 octombrie

Mic dejun: Fidea cu lapte. Prânz: Ghiveci de legume cu orez. Cină: Brânză brie coaptă cu crackeri și gem de smochine.

Desert recomandat pentru weekend: Tartă cu fructe de sezon.

Rețetele le găsiți pe G4Food.ro.

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