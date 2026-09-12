Aluatul dospit poate pune răbdarea la încercare, mai ales în zilele reci. Dacă bucătăria nu este suficient de caldă, drojdia lucrează mai lent, iar aluatul are nevoie de mai mult timp pentru a-și dubla volumul. Curenții de aer pot încetini și ei procesul. Deschiderea repetată a ușii sau a ferestrei produce schimbări de temperatură care nu ajută deloc aluatul.

Soluția este simplă și nu presupune încălzirea întregii bucătării. Poți transforma cuptorul într-un spațiu protejat pentru dospire, fără să-l pornești, notează kitchenshop.

Cum creezi un mediu bun pentru dospire

Pune aluatul într-un vas suficient de încăpător, deoarece volumul acestuia poate crește considerabil. Acoperă vasul cu un prosop curat, cu folie alimentară sau cu un capac care nu se închide ermetic.

Așază vasul pe unul dintre rafturile cuptorului oprit. Pune sub el o cratiță sau un vas termorezistent în care ai turnat apă clocotită.

Închide ușa cuptorului. Căldura degajată de apă va ridica ușor temperatura din interior, iar aburul va menține umiditatea. Aluatul nu va mai fi expus curenților de aer și va avea condiții mai bune pentru a crește.

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Cuptorul trebuie să rămână oprit

Este important să nu pornești cuptorul cât timp aluatul și vasul cu apă se află în interior. O temperatură prea ridicată poate afecta drojdia și poate începe coacerea înainte ca dospirea să fie încheiată.

Verifică aluatul după aproximativ 30-45 de minute. Durata exactă depinde de rețetă, de cantitatea de drojdie și de temperatura ingredientelor. Aluatul este, de regulă, pregătit pentru etapa următoare după ce și-a dublat volumul.

Dacă apa s-a răcit, iar aluatul încă nu a crescut suficient, aceasta poate fi înlocuită cu altă apă fierbinte. Manevrează vasul cu grijă, pentru a evita arsurile provocate de apă sau abur.

De ce funcționează metoda

Drojdia devine activă într-un mediu moderat de cald. Umiditatea împiedică uscarea suprafeței și formarea unei cruste care ar putea limita creșterea aluatului. Metoda este potrivită pentru aluaturile de pâine, cozonac, pizza, chifle sau gogoși. Nu grăbește artificial procesul prin temperaturi foarte mari, ci creează un spațiu stabil și protejat. Astfel, cuptorul oprit devine un mic „dospitor” improvizat. Iar ușa bucătăriei poate fi deschisă fără să mai existe motivul clasicului reproș: „V-am spus să nu vă mai plimbați atât pe ușă”.