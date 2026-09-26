Ministrul propus pentru Agricultură, Tanczos Barna, a declarat că România are nevoie de stabilitate guvernamentală în următorii doi ani și a anunțat că UDMR va susține menținerea taxelor la nivelul actual și reducerea cotei TVA la 19%, atunci când echilibrul bugetar va permite. Pentru agricultură, acesta a enumerat măsuri privind irigațiile, ameliorarea raselor, arenda și asigurările pentru fermieri, conform Agerpres.

Tanczos Barna, propus pentru funcția de ministru al Agriculturii în Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, a declarat sâmbătă că stabilitatea economică și politică reprezintă o prioritate pentru următorii doi ani.

„Pentru următorii doi ani avem nevoie de un Guvern stabil, un Guvern care să ofere perspectivă cetățenilor și mediului economic”, a afirmat Tanczos Barna, după depunerea în Parlament a programului de guvernare și a listei miniștrilor.

Tanczos Barna: UDMR susține nemajorarea taxelor

Potrivit ministrului propus, UDMR va susține în cadrul noului Guvern păstrarea și apărarea drepturilor comunității maghiare, dar și măsuri pentru stabilitate economică.

Tanczos Barna a spus că formațiunea susține în continuare ideea nemajorării taxelor și reducerea cotei TVA la 19%, imediat ce situația bugetară va permite acest lucru.

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„În același timp, într-o perioadă cu foarte multe provocări economice, considerăm esențială partea de stabilitate economică susținută printr-un program de guvernare focusat pe stabilitate și ieșirea din acest impas. Susținem în continuare ideea nemajorării taxelor”, a declarat el.

Ministrul propus a susținut și necesitatea adoptării unei noi legi a salarizării, pe care o consideră importantă pentru echitatea și stabilitatea din sectorul public.

„Pentru România, pentru echitate, pentru dreptate socială și pentru o stabilitate în sectorul public avem nevoie de o lege nouă a salarizării”, a spus Tanczos Barna.

Ce măsuri sunt pregătite pentru agricultură

În ceea ce privește agricultura, Tanczos Barna a precizat că programul propus a fost discutat în ultimele săptămâni cu reprezentanți ai organizațiilor de fermieri.

Printre măsurile menționate se află dezvoltarea și folosirea apei pentru irigații, ameliorarea raselor de animale, modificarea cadrului legislativ privind arenda și dezvoltarea sistemului de asigurări pentru fermierii afectați de fenomenele climatice.

„Dacă vorbim de folosirea apei în agricultură pentru irigații, dacă vorbim de ameliorarea raselor, dacă vorbim de legea arendei, dacă vorbim de sistemul de asigurări pentru fermierii care trebuie să facă față provocărilor climatice, toate aceste elemente au fost discutate în ultimele săptămâni cu mediul asociativ din agricultură”, a explicat ministrul propus.

El a adăugat că propunerile au fost formulate împreună cu reprezentanții sectorului agricol și că fermierii au nevoie de măsuri într-un timp cât mai scurt.

„Tot în ceea ce privește agricultura, timpul este cel mai important, acum au nevoie fermierii de susținere și sper ca acest lucru să se întâmple în săptămânile următoare”, a mai spus Tanczos Barna.