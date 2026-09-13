Ai găsit în frigider câteva ouă și nu mai știi de când sunt acolo? Le poți verifica rapid, cu o precizie destul de mare. Nici măcar nu ai nevoie de ceva special. Tot ce trebuie să folosești e un vas cu apă, promite kitchenshop.ro.

Ce ai de făcut: umple un castron sau un pahar înalt cu apă rece. Apa trebuie să fie suficient de adâncă pentru ca oul să se poată scufunda complet. Introdu oul crud cu grijă, fără să-l scapi în vas. Poziția sa îți poate oferi informații despre prospețime.

Un ou foarte proaspăt se scufundă și rămâne culcat pe fundul vasului. Dacă se așază pe fund, dar stă ușor înclinat sau aproape vertical, este mai vechi, însă poate fi încă utilizabil. Dacă oul se ridică la suprafață și plutește, înseamnă că are o cameră de aer mai mare. Acesta este un indiciu că oul este vechi și și-a pierdut din calitate.

Testul funcționează deoarece coaja oului este poroasă. Pe măsură ce trece timpul, o parte din apă și dioxidul de carbon din interior se elimină lent prin pori. În locul lor pătrunde aer. Camera de aer aflată la capătul mai lat al oului devine astfel tot mai mare. Atunci când conține suficient aer, oul începe să plutească. Păstrarea la rece încetinește acest proces și ajută la menținerea calității.

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Un ou care plutește nu este automat stricat. Testul cu apă arată în primul rând vechimea și calitatea, nu poate confirma dacă oul este sigur pentru consum. Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite arată că un ou poate pluti din cauza camerei de aer mărite și poate fi totuși consumabil. Agenția britanică pentru siguranța alimentelor nu recomandă folosirea testului drept metodă de stabilire a siguranței.

Ce să faci dacă nu ești sigur de calitatea oului

Dacă nu ești sigur de calitatea unui ou, nu îl sparge direct peste celelalte ingrediente. Desfă-l separat, într-un castron curat. Un miros neplăcut sau un aspect neobișnuit indică faptul că oul trebuie aruncat. Mirosul unui ou alterat este, de regulă, evident imediat după spargerea cojii.

Aruncă fără ezitare ouăle cu coaja crăpată, deteriorată sau murdară excesiv. Nu gusta un ou crud pentru a-i verifica starea.

Testul cu apă rămâne însă un truc util pentru estimarea prospețimii. Regula este ușor de reținut: oul proaspăt rămâne la fund, iar cel îmbătrânit începe să se ridice. Siguranța trebuie evaluată separat, după condițiile de păstrare, termenul înscris pe ambalaj, miros și aspect.